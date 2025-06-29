https://sarabic.ae/20250629/الأردن-ينسحب-من-مواجهة-إسرائيل-في-كأس-العالم-لكرة-السلة-والأخيرة-تعلق-1102177276.html
الأردن ينسحب من مواجهة إسرائيل في كأس العالم لكرة السلة والأخيرة تعلق
الأردن ينسحب من مواجهة إسرائيل في كأس العالم لكرة السلة والأخيرة تعلق
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، تلقيه إخطارا من جانب الاتحاد الأردني لكرة السلة، بقراره عدم النزول إلى الملعب في مباراة كأس العالم تحت 19 سنة 2025، ضد... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
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وبموجب المادة "D.5" من اللوائح الداخلية لـ"فيبا" – مباريات كأس العالم لكرة السلة، تعتبر المباراة مسقطة من جانب الأردن، وتمنح فوزا تقنيا لإسرائيل بنتيجة 0-20 مع حصول الأردن على صفر نقطة في الترتيب عن هذه المواجهة، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.كما تنص المادة "D.6" من اللوائح نفسها، على أن انسحابا ثانيا لأي فريق في البطولة نفسها يؤدي إلى استبعاده التلقائي، ويحتسب لجميع مبارياته – المقامة أو المقررة – خسائر تقنية.من ناحيته، قال رئيس اتحاد كرة السلة الإسرائيلي، عاموس فريشمان: "نيابة عن اتحاد كرة السلة، أعرب عن أسفي لقرار المنتخب الأردني"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وهزم منتخب إسرائيل لكرة السلة نظيره السويسري بنتيجة (102-77)، الليلة الماضية، في أول مباراة لها في كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، بينما خسر الأردن أمام جمهورية الدومينيكان.
https://sarabic.ae/20241110/قرار-عاجل-من-إسرائيل-بشأن-مباراة-منتخبها-أمام-فرنسا-الخميس-المقبل-1094658292.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأردن ينسحب من مواجهة إسرائيل في كأس العالم لكرة السلة والأخيرة تعلق
أكد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، تلقيه إخطارا من جانب الاتحاد الأردني لكرة السلة، بقراره عدم النزول إلى الملعب في مباراة كأس العالم تحت 19 سنة 2025، ضد منتخب إسرائيل، والمقررة اليوم الأحد.
وبموجب المادة "D.5" من اللوائح الداخلية لـ"فيبا" – مباريات كأس العالم لكرة السلة، تعتبر المباراة مسقطة من جانب الأردن، وتمنح فوزا تقنيا لإسرائيل بنتيجة 0-20 مع حصول الأردن على صفر نقطة في الترتيب عن هذه المواجهة، وفقا لصحيفة
"الغد" الأردنية.
كما تنص المادة "D.6" من اللوائح نفسها، على أن انسحابا ثانيا لأي فريق في البطولة نفسها يؤدي إلى استبعاده التلقائي، ويحتسب لجميع مبارياته – المقامة أو المقررة – خسائر تقنية.
10 نوفمبر 2024, 18:33 GMT
من ناحيته، قال رئيس اتحاد كرة السلة الإسرائيلي، عاموس فريشمان: "نيابة عن اتحاد كرة السلة، أعرب عن أسفي لقرار المنتخب الأردني"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وهزم منتخب إسرائيل لكرة السلة نظيره السويسري بنتيجة (102-77)، الليلة الماضية، في أول مباراة لها في كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، بينما خسر الأردن أمام جمهورية الدومينيكان.