https://sarabic.ae/20241110/قرار-عاجل-من-إسرائيل-بشأن-مباراة-منتخبها-أمام-فرنسا-الخميس-المقبل-1094658292.html

قرار عاجل من إسرائيل بشأن مباراة منتخبها أمام فرنسا الخميس المقبل

قرار عاجل من إسرائيل بشأن مباراة منتخبها أمام فرنسا الخميس المقبل

سبوتنيك عربي

وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، دعوة عاجلة إلى الإسرائيليين بشأن مباراة فرنسا وإسرائيل في ملعب فرنسا في سان دوني، الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من... 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T18:33+0000

2024-11-10T18:33+0000

2024-11-10T18:33+0000

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ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان له، "المشجعين الإسرائيليين إلى عدم التوجه لباريس لحضور مباراة منتخبنا لكرة القدم الخميس المقبل".وتأتي التحذيرات الإسرائيلية على خلفية الأحداث التي وقعت في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ تعرض مشجعون إسرائيليون إلى هجمات بعد أعمالهم الاستفزازية تجاه مؤيدين للقضية الفلسطينية.وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية حينها بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم". وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقيام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية، قبيل مباراة فريقهم مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. ونشرت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.

https://sarabic.ae/20241109/مكتب-نتنياهو-يصدر-بيانا-بعد-أحداث-الفوضى-في-مباراة-أمستردام-1094635696.html

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