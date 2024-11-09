مكتب نتنياهو يصدر بيانا بعد أحداث الفوضى في مباراة أمستردام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241109/مكتب-نتنياهو-يصدر-بيانا-بعد-أحداث-الفوضى-في-مباراة-أمستردام-1094635696.html
مكتب نتنياهو يصدر بيانا بعد أحداث الفوضى في مباراة أمستردام
مكتب نتنياهو يصدر بيانا بعد أحداث الفوضى في مباراة أمستردام
سبوتنيك عربي
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بيانا بشأن الوضع الأمني في العاصمة الهولندية أمسترادم. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T17:19+0000
2024-11-09T17:19+0000
إسرائيل
أخبار هولندا
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_0:4:1001:567_1920x0_80_0_0_a2884c27a4d869da41066b200986d3e0.jpg
ونقل المكتب عن مقر الأمن الوطني الإسرائيلي: "تقدّر الأجهزة الأمنية أن موجة العنف التي أعقبت المباراة مساء الخميس الماضي قد انتهت، ولذلك لا يُمنع الإسرائيليون من التجول في المدينة".ومع ذلك، فقد ذكّر مقر الأمن الوطني في إسرائيل، أن "تحذير السفر من المستوى 2 ينطبق على هولندا، ونوصي باتخاذ احتياطات متزايدة عند الإقامة في هولندا، مع التأكيد على تواضع اللافتات الإسرائيلية، وكذلك اتخاذ اليقظة للأحداث غير العادية، في ضوء الحساسية الموجودة في أمستردام عقب الأحداث".كما أرفق بيان مكتب نتنياهو رابطا خاصا للقواعد الاحترازية الموصى بها للإسرائيليين المقيمين في الخارج.وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقيام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية، قبيل مباراة فريقهم مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. ونشرت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.
https://sarabic.ae/20241108/تقرير-الخارجية-الإسرائيلية-تواصلت-مع-مواطنيها-المفقودين-بعد-أحداث-أمستردام-1094611017.html
إسرائيل
أخبار هولندا
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_47:0:935:666_1920x0_80_0_0_db529572e31c0602adfd52405cdb2b21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار هولندا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار هولندا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو يصدر بيانا بعد أحداث الفوضى في مباراة أمستردام

17:19 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Pamela Smith
تابعنا عبر
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بيانا بشأن الوضع الأمني في العاصمة الهولندية أمسترادم.
ونقل المكتب عن مقر الأمن الوطني الإسرائيلي: "تقدّر الأجهزة الأمنية أن موجة العنف التي أعقبت المباراة مساء الخميس الماضي قد انتهت، ولذلك لا يُمنع الإسرائيليون من التجول في المدينة".
ومع ذلك، فقد ذكّر مقر الأمن الوطني في إسرائيل، أن "تحذير السفر من المستوى 2 ينطبق على هولندا، ونوصي باتخاذ احتياطات متزايدة عند الإقامة في هولندا، مع التأكيد على تواضع اللافتات الإسرائيلية، وكذلك اتخاذ اليقظة للأحداث غير العادية، في ضوء الحساسية الموجودة في أمستردام عقب الأحداث".
كما أرفق بيان مكتب نتنياهو رابطا خاصا للقواعد الاحترازية الموصى بها للإسرائيليين المقيمين في الخارج.
وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.
الشرطة الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
تقرير: الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع مواطنيها المفقودين بعد أحداث أمستردام
أمس, 13:50 GMT
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقيام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية، قبيل مباراة فريقهم مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. ونشرت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.
وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل18:32 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала