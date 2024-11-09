https://sarabic.ae/20241109/مكتب-نتنياهو-يصدر-بيانا-بعد-أحداث-الفوضى-في-مباراة-أمستردام-1094635696.html

مكتب نتنياهو يصدر بيانا بعد أحداث الفوضى في مباراة أمستردام

مكتب نتنياهو يصدر بيانا بعد أحداث الفوضى في مباراة أمستردام

سبوتنيك عربي

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بيانا بشأن الوضع الأمني في العاصمة الهولندية أمسترادم. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T17:19+0000

2024-11-09T17:19+0000

2024-11-09T17:19+0000

إسرائيل

أخبار هولندا

العالم

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_0:4:1001:567_1920x0_80_0_0_a2884c27a4d869da41066b200986d3e0.jpg

ونقل المكتب عن مقر الأمن الوطني الإسرائيلي: "تقدّر الأجهزة الأمنية أن موجة العنف التي أعقبت المباراة مساء الخميس الماضي قد انتهت، ولذلك لا يُمنع الإسرائيليون من التجول في المدينة".ومع ذلك، فقد ذكّر مقر الأمن الوطني في إسرائيل، أن "تحذير السفر من المستوى 2 ينطبق على هولندا، ونوصي باتخاذ احتياطات متزايدة عند الإقامة في هولندا، مع التأكيد على تواضع اللافتات الإسرائيلية، وكذلك اتخاذ اليقظة للأحداث غير العادية، في ضوء الحساسية الموجودة في أمستردام عقب الأحداث".كما أرفق بيان مكتب نتنياهو رابطا خاصا للقواعد الاحترازية الموصى بها للإسرائيليين المقيمين في الخارج.وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقيام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية، قبيل مباراة فريقهم مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. ونشرت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.

https://sarabic.ae/20241108/تقرير-الخارجية-الإسرائيلية-تواصلت-مع-مواطنيها-المفقودين-بعد-أحداث-أمستردام-1094611017.html

إسرائيل

أخبار هولندا

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار هولندا, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو