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https://sarabic.ae/20241108/تقرير-الخارجية-الإسرائيلية-تواصلت-مع-مواطنيها-المفقودين-بعد-أحداث-أمستردام-1094611017.html
تقرير: الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع مواطنيها المفقودين بعد أحداث أمستردام
تقرير: الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع مواطنيها المفقودين بعد أحداث أمستردام
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية تواصلت مع جميع الإسرائيليين الذين فقد الاتصال بهم بعد أحداث أمستردام. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T13:50+0000
2024-11-08T13:50+0000
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وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع كل المفقودين الذي تم الإعلان عن فقدان التواصل معهم على خلفية أحداث أمستردام.فيما أكدت القناة على موقعها الإلكتروني خروج المصابين الإسرائيليين من المستشفيات.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد ذكرت، اليوم الجمعة، أن انقطاع الاتصال مع 3 مواطنين إسرائيليين جرى عقب أحداث العنف في العاصمة الهولندية أمستردام.وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقيام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية، قبيل مباراة فريقهم مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. ونشرت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.
https://sarabic.ae/20241108/إصابة-العديد-من-المشجعين-الإسرائيليين-بعد-مباراة-لفريقهم-في-أمستردام-فيديو-1094592574.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار هولندا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار هولندا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

تقرير: الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع مواطنيها المفقودين بعد أحداث أمستردام

13:50 GMT 08.11.2024
© Photo / wikipedia.orgالشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / wikipedia.org
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية تواصلت مع جميع الإسرائيليين الذين فقد الاتصال بهم بعد أحداث أمستردام.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع كل المفقودين الذي تم الإعلان عن فقدان التواصل معهم على خلفية أحداث أمستردام.
فيما أكدت القناة على موقعها الإلكتروني خروج المصابين الإسرائيليين من المستشفيات.
الشرطة الهولندية تصد محتجين ضد القيود الوبائية 20 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
إصابة العديد من المشجعين الإسرائيليين بعد مباراة لفريقهم في أمستردام... فيديو
05:22 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد ذكرت، اليوم الجمعة، أن انقطاع الاتصال مع 3 مواطنين إسرائيليين جرى عقب أحداث العنف في العاصمة الهولندية أمستردام.
وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقيام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية، قبيل مباراة فريقهم مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. ونشرت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.
وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.
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