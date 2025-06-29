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نبض افريقيا
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مرايا العلوم
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الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
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29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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29 د
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
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"الأشرعة القرمزية"... سان بطرسبورغ تحتفل بتخرج طلابها في أجواء خيالية
"الأشرعة القرمزية"... سان بطرسبورغ تحتفل بتخرج طلابها في أجواء خيالية
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان "الأشرعة القرمزية"، الذي تضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس الثانوية، والتي تتوج بمرور سفينة... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, الحياة الطلابية في روسيا, سانت بطرسبورغ
фото, صور, روسيا, الحياة الطلابية في روسيا, سانت بطرسبورغ

"الأشرعة القرمزية"... سان بطرسبورغ تحتفل بتخرج طلابها في أجواء خيالية

14:16 GMT 29.06.2025
تابعنا عبر
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان "الأشرعة القرمزية"، الذي تضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس الثانوية، والتي تتوج بمرور سفينة "روسيا" الشراعية في نهر الـ"نيفا"، تزامنًا مع إطلاق الألعاب النارية.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، مدينة في سان بطرسبورغ الروسية

السفينة &quot;روسيا&quot; على نهر الـ&quot;نيفا&quot;، خلال حفل &quot;الأشرعة القرمزية&quot;، مدينة في سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، مدينة في سان بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

حفل موسيقي ضخم احتفالًا بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

حفل موسيقي ضخم احتفالًا بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل موسيقي ضخم احتفالًا بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

أجواء من الفرح والبهجة ترافق الطلاب المتخرجين، خلال الاحتفال في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

أجواء من الفرح والبهجة ترافق الطلاب المتخرجين، خلال الاحتفال في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أجواء من الفرح والبهجة ترافق الطلاب المتخرجين، خلال الاحتفال في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق الألعاب النارية، خلال الاحتفال بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

لحظة إطلاق الألعاب النارية، خلال الاحتفال بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق الألعاب النارية، خلال الاحتفال بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، تعبر أمام الطلاب المتخرجين، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

السفينة &quot;روسيا&quot; على نهر الـ&quot;نيفا&quot;، تعبر أمام الطلاب المتخرجين، خلال حفل &quot;الأشرعة القرمزية&quot;، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، تعبر أمام الطلاب المتخرجين، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

طالبات يشاركن زملاءهن فرحة التخرج من المدرسة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

طالبات يشاركن زملاءهن فرحة التخرج من المدرسة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
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طالبات يشاركن زملاءهن فرحة التخرج من المدرسة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

سماء مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تُضاء خلال إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية في أجواء المدينة، احتفالا بالطلاب المتخرجين

سماء مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تُضاء خلال إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية في أجواء المدينة، احتفالا بالطلاب المتخرجين - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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سماء مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تُضاء خلال إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية في أجواء المدينة، احتفالا بالطلاب المتخرجين

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة "روسيا" تعبر أحد جسور المدينة، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في سان بطرسبورغ

السفينة &quot;روسيا&quot; تعبر أحد جسور المدينة، خلال حفل &quot;الأشرعة القرمزية&quot;، في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Artem Pryahin
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السفينة "روسيا" تعبر أحد جسور المدينة، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في سان بطرسبورغ

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