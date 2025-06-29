https://sarabic.ae/20250629/الأشرعة-القرمزية-سان-بطرسبورغ-تحتفل-بتخرج-طلابها-في-أجواء-خيالية-1102185007.html
"الأشرعة القرمزية"... سان بطرسبورغ تحتفل بتخرج طلابها في أجواء خيالية
"الأشرعة القرمزية"... سان بطرسبورغ تحتفل بتخرج طلابها في أجواء خيالية
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان "الأشرعة القرمزية"، الذي تضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس الثانوية، والتي تتوج بمرور سفينة... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T14:16+0000
2025-06-29T14:16+0000
2025-06-29T14:16+0000
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سانت بطرسبورغ
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фото, صور, روسيا, الحياة الطلابية في روسيا, سانت بطرسبورغ
фото, صور, روسيا, الحياة الطلابية في روسيا, سانت بطرسبورغ
"الأشرعة القرمزية"... سان بطرسبورغ تحتفل بتخرج طلابها في أجواء خيالية
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان "الأشرعة القرمزية"، الذي تضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس الثانوية، والتي تتوج بمرور سفينة "روسيا" الشراعية في نهر الـ"نيفا"، تزامنًا مع إطلاق الألعاب النارية.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، مدينة في سان بطرسبورغ الروسية
السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، مدينة في سان بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
حفل موسيقي ضخم احتفالًا بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
حفل موسيقي ضخم احتفالًا بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
أجواء من الفرح والبهجة ترافق الطلاب المتخرجين، خلال الاحتفال في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
أجواء من الفرح والبهجة ترافق الطلاب المتخرجين، خلال الاحتفال في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
لحظة إطلاق الألعاب النارية، خلال الاحتفال بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
لحظة إطلاق الألعاب النارية، خلال الاحتفال بخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، تعبر أمام الطلاب المتخرجين، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
السفينة "روسيا" على نهر الـ"نيفا"، تعبر أمام الطلاب المتخرجين، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
طالبات يشاركن زملاءهن فرحة التخرج من المدرسة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
طالبات يشاركن زملاءهن فرحة التخرج من المدرسة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
سماء مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تُضاء خلال إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية في أجواء المدينة، احتفالا بالطلاب المتخرجين
سماء مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تُضاء خلال إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية في أجواء المدينة، احتفالا بالطلاب المتخرجين
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور
السفينة "روسيا" تعبر أحد جسور المدينة، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في سان بطرسبورغ
السفينة "روسيا" تعبر أحد جسور المدينة، خلال حفل "الأشرعة القرمزية"، في سان بطرسبورغ