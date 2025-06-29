خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.
وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".
رئیسجمهور آمریکا در شرح آنچه که واقع شد، بزرگنمایی غیرمتعارفی کرد که معلوم شد به این بزرگنمایی احتیاج دارد. هرکسی میشنید آن حرفها را میفهمید که در زیر ظاهر این حرفها یک حقیقت دیگری وجود دارد. کاری نتوانستند انجام بدهند و بزرگنمایی میکنند تا حقیقت را بپوشانند و مکتوم نگه دارند.— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 29, 2025
وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".
وأضاف: "لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز، فبالغوا لإبقاء الحقيقة طي الكتمان".
وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قد تُرفع إذا أظهرت طهران، "حسن نية"، معتبرًا أن إيران "أصبحت في حالة إرهاق كبير ولا تفكر في العودة إلى مشروعها النووي"، على حد قوله.
وأضاف ترامب أن "إيران لم تتمكن من نقل اليورانيوم قبل الضربات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "الحرب كانت مكلفة جدا عليها، وأن طهران كانت على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.