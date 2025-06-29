https://sarabic.ae/20250629/خامنئي-ترامب-لم-يحقق-شيئا-ويحاول-إخفاء-حقيقة-قصفه-لإيران-1102191761.html

خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران

خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران

سبوتنيك عربي

ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T17:28+0000

2025-06-29T17:28+0000

2025-06-29T17:28+0000

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وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قد تُرفع إذا أظهرت طهران، "حسن نية"، معتبرًا أن إيران "أصبحت في حالة إرهاق كبير ولا تفكر في العودة إلى مشروعها النووي"، على حد قوله.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

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