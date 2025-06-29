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خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران
خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران
سبوتنيك عربي
ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T17:28+0000
2025-06-29T17:28+0000
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وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قد تُرفع إذا أظهرت طهران، "حسن نية"، معتبرًا أن إيران "أصبحت في حالة إرهاق كبير ولا تفكر في العودة إلى مشروعها النووي"، على حد قوله.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250628/ترامب-يرد-على-تقارير-حول-عقد-صفقة-مع-إيران-بـ30-مليار-دولار-لبناء-منشآت-نووية-مدنية-1102146563.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إسرائيل

خامنئي: ترامب لم يحقق شيئا ويحاول إخفاء حقيقة قصفه لإيران

17:28 GMT 29.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.
وأكد خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء ما وصفها بالحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".
وتابع المرشد الإيراني: "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث"، مضيفًا: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراءها".

وأضاف: "لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز، فبالغوا لإبقاء الحقيقة طي الكتمان".

وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قد تُرفع إذا أظهرت طهران، "حسن نية"، معتبرًا أن إيران "أصبحت في حالة إرهاق كبير ولا تفكر في العودة إلى مشروعها النووي"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
ترامب يرد على تقارير حول عقد صفقة مع إيران بـ30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية
أمس, 05:47 GMT
وأضاف ترامب أن "إيران لم تتمكن من نقل اليورانيوم قبل الضربات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "الحرب كانت مكلفة جدا عليها، وأن طهران كانت على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي".
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
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