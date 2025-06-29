https://sarabic.ae/20250629/رئيس-الأركان-الإيراني-سنرد-بحزم-لو-تكرر-العدوان-علينا-1102190150.html
رئيس الأركان الإيراني: سنرد بحزم لو تكرر العدوان علينا
رئيس الأركان الإيراني: سنرد بحزم لو تكرر العدوان علينا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، بأن قواته "على استعداد لتوجيه ردّ ساحق لو تكرر العدوان على البلاد". 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T15:50+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن اللواء موسوي، قوله إن "الولايات المتحدة وإسرائيل كيانين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما تبيّن ذلك للعالم بوضوح، خلال العدوان الذي استمر 12 يوما على البلاد".وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
https://sarabic.ae/20250628/إيران-لن-نسمح-لغروسي-بدخول-منشآتنا-النووية-أو-تركيب-كاميرات-مراقبة-بعد-الآن-1102163911.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
رئيس الأركان الإيراني: سنرد بحزم لو تكرر العدوان علينا
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، بأن قواته "على استعداد لتوجيه ردّ ساحق لو تكرر العدوان على البلاد".
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن اللواء موسوي، قوله إن "الولايات المتحدة وإسرائيل كيانين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما تبيّن ذلك للعالم بوضوح، خلال العدوان الذي استمر 12 يوما على البلاد".
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية
إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية
في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني
، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".