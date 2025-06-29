https://sarabic.ae/20250629/سيناتور-أمريكي-ترامب-ينوي-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1102187861.html
سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى أن "الوقت قد حان لإقرار مشروع... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T14:32+0000
2025-06-29T14:32+0000
2025-06-29T14:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال غراهام خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية، تعليقًا على موقف ترامب من إقرار "مشروع قانون" بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا: "بالأمس، كانت المرة الأولى التي أخبرني فيها الرئيس (ترامب)، أثناء لعبنا الغولف، أن الوقت قد حان للمضي قدمًا لإقرار مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا".واتفق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في قمة بروكسل، يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري، على تمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا، لمدة 6 أشهر إضافية، وفقًا لما نقلته وكالة غربية عن مصادر دبلوماسية.وجاء في تقرير الوكالة: "قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة بروكسل، اتفقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا، لـ6 أشهر أخرى".وكانت موسكو، قد أكدت مرارًا على قدرة البلاد على التكيّف مع الضغوط الناجمة عن العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ سنوات عدة، واستمر في تشديدها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات ضد روسيا، كما صدرت تصريحات من داخل الدول الغربية ذاتها، تشكك بفعالية هذه العقوبات.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات ضد موسكو.
https://sarabic.ae/20250629/أوشاكوف-لقاء-بوتين-وترامب-قد-يتم-في-أي-لحظة-1102177467.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى أن "الوقت قد حان لإقرار مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا"، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي "سيبدأ في يوليو (تموز) المقبل مناقشة مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا"، على حد زعمه.
وقال غراهام خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية، تعليقًا على موقف ترامب من إقرار "مشروع قانون" بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا: "بالأمس، كانت المرة الأولى التي أخبرني فيها الرئيس (ترامب)، أثناء لعبنا الغولف، أن الوقت قد حان للمضي قدمًا لإقرار مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا".
وأوضح السيناتور الأمريكي، تعليقا على خطط إقرار "مشروع القانون": "في اليوم التالي لانتهاء عطلة يوليو المقبل (اعتبارًا من 7 يوليو)، نعتزم (مجلس الشيوخ الأميركي) المضي قدمًا في مناقشة مشروع القانون".
واتفق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في قمة بروكسل، يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري، على تمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا، لمدة 6 أشهر إضافية، وفقًا لما نقلته وكالة غربية عن مصادر دبلوماسية.
وجاء في تقرير الوكالة: "قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة بروكسل، اتفقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا، لـ6 أشهر أخرى".
وكانت موسكو، قد أكدت مرارًا على قدرة البلاد على التكيّف مع الضغوط الناجمة عن العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ سنوات عدة، واستمر في تشديدها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات ضد روسيا، كما صدرت تصريحات من داخل الدول الغربية ذاتها، تشكك بفعالية هذه العقوبات.
يذكر أن الغرب صعّد من "إجراءاته العقابية" ضد روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات ضد موسكو.