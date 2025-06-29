https://sarabic.ae/20250629/سيناتور-أمريكي-ترامب-ينوي-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1102187861.html

سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى أن "الوقت قد حان لإقرار مشروع... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T14:32+0000

2025-06-29T14:32+0000

2025-06-29T14:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال غراهام خلال مقابلة مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية، تعليقًا على موقف ترامب من إقرار "مشروع قانون" بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا: "بالأمس، كانت المرة الأولى التي أخبرني فيها الرئيس (ترامب)، أثناء لعبنا الغولف، أن الوقت قد حان للمضي قدمًا لإقرار مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا".واتفق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في قمة بروكسل، يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري، على تمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا، لمدة 6 أشهر إضافية، وفقًا لما نقلته وكالة غربية عن مصادر دبلوماسية.وجاء في تقرير الوكالة: "قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة بروكسل، اتفقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا، لـ6 أشهر أخرى".وكانت موسكو، قد أكدت مرارًا على قدرة البلاد على التكيّف مع الضغوط الناجمة عن العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ سنوات عدة، واستمر في تشديدها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات ضد روسيا، كما صدرت تصريحات من داخل الدول الغربية ذاتها، تشكك بفعالية هذه العقوبات.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات ضد موسكو.

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