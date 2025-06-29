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مصر تكشف عن مقابر غامضة من عصر الفراعنة... صور
مصر تكشف عن مقابر غامضة من عصر الفراعنة... صور
سبوتنيك عربي
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جبانة قبة الهوا في محافظة أسوان، عن 3 مقابر جديدة منحوتة في الصخر تعود لعصر الدولة القديمة، وذلك في إطار موسم الحفائر... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن بعض هذه المقابر أعيد استخدامها خلال عصر الدولة الوسطى، ما يعكس الاستمرارية التاريخية لأهمية الموقع كمكان دفن على مدار العصور".وأضاف أن "هذا الكشف يمثل إضافة علمية مهمة، إذ يسلط الضوء على مرحلة انتقالية حرجة بين نهاية الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول"، مشيرا إلى أن "بعض المقابر جاءت خالية من النقوش، لكنها احتفظت بالمعمار التقليدي وطقوس الدفن، مما يعكس ظروفا اقتصادية متواضعة آنذاك"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس السبت.من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس، محمد عبد البديع، أن "المقبرة الأولى ضمّت فناء خارجيا به بابان وهميان، ومائدتا قرابين، وأوان فخارية، إضافة إلى توابيت وحالة سيئة من الحفظ لهياكل عظمية، فضلا عن بئر للدفن يضم توابيت خشبية متهالكة، وأواني فخارية عليها نقوش هيراطيقية".أما "المقبرة الثانية، الواقعة غرب الأولى، فهي أيضا خالية من النقوش، وعُثر بها على مائدتين للقرابين، وأوان فخارية ترجع لعصر الدولة الوسطى، ويرجّح أنها أعيد استخدامها بعد أن بنيت في نهاية الدولة القديمة".وتختلف المقبرة الثالثة في تصميمها، وتقع غرب مقبرة "كا-كم" من عصر الدولة الحديثة، وقد عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الفخار في حالة جيدة وهياكل عظمية بعضها لأطفال، وتشير الأدلة إلى أنها تعود لعصر الدولة القديمة.ويعزز هذا الاكتشاف أهمية جبانة قبة الهوا كواحدة من أبرز مواقع الدفن التاريخية في جنوب مصر، ويسهم في فهم التسلسل الزمني والمعماري وطقوس الدفن خلال الفترات الانتقالية في الحضارة المصرية القديمة.
https://sarabic.ae/20250526/مصر-تعلن-اكتشاف-3-مقابر-أثرية-جديدة-في-الأقصر-تعود-لعصر-الدولة-الحديثة-1100990021.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر تكشف عن مقابر غامضة من عصر الفراعنة... صور
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جبانة قبة الهوا في محافظة أسوان، عن 3 مقابر جديدة منحوتة في الصخر تعود لعصر الدولة القديمة، وذلك في إطار موسم الحفائر الحالي الذي يجريه المجلس الأعلى للآثار المصري.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن بعض هذه المقابر أعيد استخدامها خلال عصر الدولة الوسطى، ما يعكس الاستمرارية التاريخية لأهمية الموقع كمكان دفن على مدار العصور".
وأضاف أن "هذا الكشف يمثل إضافة علمية مهمة، إذ يسلط الضوء على مرحلة انتقالية حرجة بين نهاية الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول"، مشيرا إلى أن "بعض المقابر جاءت خالية من النقوش، لكنها احتفظت بالمعمار التقليدي وطقوس الدفن، مما يعكس ظروفا اقتصادية متواضعة آنذاك"، وفقا لبيان
من وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس السبت.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس، محمد عبد البديع، أن "المقبرة الأولى ضمّت فناء خارجيا به بابان وهميان، ومائدتا قرابين، وأوان فخارية، إضافة إلى توابيت وحالة سيئة من الحفظ لهياكل عظمية، فضلا عن بئر للدفن يضم توابيت خشبية متهالكة، وأواني فخارية عليها نقوش هيراطيقية".
أما "المقبرة الثانية، الواقعة غرب الأولى، فهي أيضا خالية من النقوش، وعُثر بها على مائدتين للقرابين، وأوان فخارية ترجع لعصر الدولة الوسطى، ويرجّح أنها أعيد استخدامها بعد أن بنيت في نهاية الدولة القديمة".
وتختلف المقبرة الثالثة في تصميمها، وتقع غرب مقبرة "كا-كم" من عصر الدولة الحديثة، وقد عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الفخار في حالة جيدة وهياكل عظمية بعضها لأطفال، وتشير الأدلة إلى أنها تعود لعصر الدولة القديمة.
ويعزز هذا الاكتشاف أهمية جبانة قبة الهوا كواحدة من أبرز مواقع الدفن التاريخية في جنوب مصر، ويسهم في فهم التسلسل الزمني والمعماري وطقوس الدفن خلال الفترات الانتقالية في الحضارة المصرية القديمة.