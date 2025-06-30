https://sarabic.ae/20250630/آثار-انضمام-مصر-المرتقب-لاتفاقية-التجارة-الحرة-مع-الاتحاد-الأوراسي-1102211441.html
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي"
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أنه تتم حاليا مناقشة انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد، بالإضافة إلى بعض... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T12:47+0000
2025-06-30T12:47+0000
2025-06-30T12:47+0000
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آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، قد أكد في شهر مايو/ أيار الماضي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس "المركز العربي للتنمية"، د. صلاح الدسوقي، إن "انضمام مصر لهذه الاتفاقية تأخر إلى حد ما، وهو أمر مهم جدا ونتاج جهود كبيرة تم بذلها في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "المنطقة تواجه ضغوطًا كبيرة حاليًا، وهناك بلورة لعالم جديد وعلاقات اقتصادية جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط".وأوضح الخبير الاقتصادي رشيد ساري، أن "الاتحاد الأوراسي يمثل سوقًا كبيرة، إذ تضم دوله الخمس 180 مليون نسمة، وتحتوي 20% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا على مستوى إنتاج الصلب، وهذا جد مهم لأنه سيفتح آفاق كبيرة بالنسبة لمصر".وأكد ساري أن "التعاون بين مصر والاتحاد الأوراسي لا يجب أن يقتصر على الصادرات الزراعية لمصر، والتي بلغت 16%، ومستهدف لها 30%، لكن مصر أيضا لديها إمكانات صناعية، وصناعة سيارات، وقد قطعت أشواطا في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تمثل المعبر بين دول الاتحاد الأوراسي وعدد من الدول العربية والأفريقية"، مؤكدا أنه "يتعين أن تتم هذه الاتفاقية على قاعدة رابح رابح".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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مساحة حرة, مصر, روسيا, аудио
مساحة حرة, مصر, روسيا, аудио
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أنه تتم حاليا مناقشة انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى.
وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، قد أكد في شهر مايو/ أيار الماضي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس "المركز العربي للتنمية"، د. صلاح الدسوقي، إن "انضمام مصر لهذه الاتفاقية تأخر إلى حد ما، وهو أمر مهم جدا ونتاج جهود كبيرة تم بذلها في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "المنطقة تواجه ضغوطًا كبيرة حاليًا، وهناك بلورة لعالم جديد وعلاقات اقتصادية جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط".
ويرى الدسوقي أن "هذه الاتفاقية تمثل محاولة للإفلات من الضغوط الدولية التي تمارس على الاقتصادات المختلفة، وهذا هو الجانب السياسي للاتفاق"، مشيرًا إلى أن "مصر تشهد الآن مرحلة مهمة من التنمية بعد مراحل كثيرة من محاولات السيطرة على الاقتصاد المصري من قبل القوى الغربية، وسيكون انضمام مصر للاتفاق أمر إيجابي، ويشكل أحد معالم النظام الدولي الجديد، الذي يتشكل الآن ويعتمد على تعددية القوى".
وأوضح الخبير الاقتصادي رشيد ساري، أن "الاتحاد الأوراسي يمثل سوقًا كبيرة، إذ تضم دوله الخمس 180 مليون نسمة، وتحتوي 20% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا على مستوى إنتاج الصلب، وهذا جد مهم لأنه سيفتح آفاق كبيرة بالنسبة لمصر".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التجارة البينية ستتم بالعملات المحلية، مما سيقوي الطلب على الجنية المصري في أسواق العملات الدولية".
وأكد ساري أن "التعاون بين مصر والاتحاد الأوراسي لا يجب أن يقتصر على الصادرات الزراعية لمصر، والتي بلغت 16%، ومستهدف لها 30%، لكن مصر أيضا لديها إمكانات صناعية، وصناعة سيارات، وقد قطعت أشواطا في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تمثل المعبر بين دول الاتحاد الأوراسي وعدد من الدول العربية والأفريقية"، مؤكدا أنه "يتعين أن تتم هذه الاتفاقية على قاعدة رابح رابح".