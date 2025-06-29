https://sarabic.ae/20250629/انضمام-مصر-المرتقب-لاتفاقية-التجارة-الحرة-مع-الاتحاد-الأوراسي-ما-الأهمية-والنتائج؟-1102189713.html

انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي".. ما الأهمية والنتائج؟

انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي".. ما الأهمية والنتائج؟

سبوتنيك عربي

أجمع خبراء مصريون متخصصون، بأن انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بمثابة خطوة واعدة. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T15:35+0000

2025-06-29T15:35+0000

2025-06-29T15:35+0000

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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أنه تتم مناقشة انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى بعض الدول مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، قد أكد في شهر مايو/ أيار الماضي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.حجم تبادل مهماوفي وقت سابق، صرح وزير الزراعة المصري علاء فاروق، بأن التبادل التجاري الزراعي لبلاده مع روسيا، يشهد نموًا متميزًا، موضحًا أن "إجمالي الصادرات المصرية لروسيا بلغ 799,853 طنا، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 10 يونيو/ حزيران 2025، في حين بلغت الواردات من روسيا 3,299,454 طنا، لتصل قيمة التبادل الإجمالي إلى 4.1 مليون طن".وأشار إلى أن "البطاطس الطازجة تتصدر قائمة الصادرات لروسيا بـ429,943 طنا، تليها الموالح بـ288,594 طنا، والبصل الطازج بـ30,502 طن، أما الواردات من روسيا فيتصّدرها القمح بـ3.02 مليون طن، والأخشاب بـ246,170 طنا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السوق الأوراسية مهمة بالنسبة للصادرات المصرية، خاصة أنها تفتح منافذ هامة لزيادة الصادرات ما يعزز قوة الجنيه وتوفر العملات الأجنبية، مع الأخذ بالاعتبار أن التبادل بالعملات المحلية، يعزز العملة المصرية، في ظل حجم تبادل كبير بين مصر وروسيا وعلاقات استراتيجية هامة".توازن الميزان التجاريولفت الصعيدي إلى أن "توازن الميزان التجاري يمكن تحقيقه من خلال إزالة العوائق أمام الصادرات المصرية، في مقابل السلع الاستراتيجة التي تستوردها القاهرة من دول الاتحاد الأورواسي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المنتجات الزراعية المصرية، مثل البرتقال والبطاطس، إلى جانب الصناعات الدوائية والنسيجية، تملك فرصًا حقيقية في هذه الأسواق، مع ضرورة الانتباه لاختلال الميزان التجاري، خاصة أن وارداتنا من روسيا تجاوزت 4.5 مليار دولار في 2023، مقابل صادرات محدودة".ويرى أن "نجاح الاتفاق يعتمد على وضع آليات تضمن التوازن، مثل اتفاقات تصدير متبادلة وتشجيع التصنيع المشترك داخل مصر، مع الأخذ بالاعتبار إدارة الاتفاق بما يحقق فائدة ملموسة للاقتصاد ولحياة الناس".وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع يناير/ كانون الثاني 2015، ويضم 5 دول هي روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.وأوضح وزير الزراعة المصري، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أنه "توجد مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون عدة مع الجانب الروسي، من أبرزها، مذكرة تفاهم في مجال تنظيم تبادل البيانات والمنتجات النباتية، والتي وُقّعت في العام 2007، وإجراءات تنظيم الفحص المشترك قبل الشحن للمنتجات المصدّرة لروسيا وتعود إلى العام 2008، وبروتوكول الاشتراطات الفنية لتصدير البطاطس المصرية لروسيا، وهو موقّع في العام 2012، وأيضا مذكرة تعاون في مجال ضمان مطابقة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والتي تعود لعام 2010".

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