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إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل أمريكا وإسرائيل
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الاثنين، بأن "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، عمل عدواني مخالف لميثاق الأمم... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
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وطالب إيرواني، مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل أمريكا وإسرائيل، كما طالب المجلس، بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة الدولتين.يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250630/مستشار-خامنئي-إذا-بدأت-أمريكا-وإسرائيل-جولة-جديدة-فسنبدأ-أخرى-تفوق-تصورهما-1102227159.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل أمريكا وإسرائيل
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الاثنين، بأن "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، عمل عدواني مخالف لميثاق الأمم المتحدة".
وطالب إيرواني، مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل أمريكا وإسرائيل، كما طالب المجلس، بإجراءات تنفيذية بموجب الفصل السابع لمحاسبة الدولتين.
واعتبر المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، استناد الولايات المتحدة الأمريكية للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لتبرير الهجوم على إيران "تحريفا للقانون".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية
إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.