https://sarabic.ae/20250630/مستشار-خامنئي-إذا-بدأت-أمريكا-وإسرائيل-جولة-جديدة-فسنبدأ-أخرى-تفوق-تصورهما-1102227159.html

مستشار خامنئي: إذا بدأت أمريكا وإسرائيل جولة جديدة فسنبدأ أخرى تفوق تصورهما

مستشار خامنئي: إذا بدأت أمريكا وإسرائيل جولة جديدة فسنبدأ أخرى تفوق تصورهما

سبوتنيك عربي

وجّه اللواء سيد يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني، تحذيرًا إلى المسؤولين الأمريكيين، قائلاً: "ليعلم الأمريكيون أن مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، قد فشل". 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T17:12+0000

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وقال صفوي، في تصريحات له، إن "الشرق الأوسط الجديد سيتشكل هذه المرة حول محور الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة"، مضيفًا أن "العالم الإسلامي سيظهر بقدرة حقيقية، بـ1.6 مليار مسلم، وتبدأ أفول قوة أمريكا المجرمة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وحذّر من أنه "إذا ارتكب الأعداء خطأ آخر، فإن جميع مصالحهم وقواعدهم ستواجه ضربات أعنف وخطرًا جادًا، تحت قيادة القائد"، متابعًا: "دماء المظلومين والعزّل في غزة ولبنان وسوريا وإيران، ستُغرق إسرائيل، وأن زوالها ورئيس وزرائها نتنياهو، بات قريبًا".وأوضح مستشار المرشد الإيراني: "ربما يكون العدو قد طلب وقف إطلاق نار مؤقت، لكننا نعرفهم جيدًا، كما نعرف مصالحهم وبُناهم وقواعدهم وقواتهم في المنطقة"، مؤكدًا أن "قوة الحرس الثوري تتجاوز منطقة الشرق الأوسط، وآلاف الصواريخ هنا مسجلة في بنك معلومات يستهدف جميع قواعد العدو".يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250630/وزيرالطاقة-الإيراني-هجمات-إسرائيل-لم-تلحق-ضررا-بالبنى-التحتية-للطاقة-في-بلادنا-1102218978.html

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