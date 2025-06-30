https://sarabic.ae/20250630/وزيرالطاقة-الإيراني-هجمات-إسرائيل-لم-تلحق-ضررا-بالبنى-التحتية-للطاقة-في-بلادنا-1102218978.html

وزيرالطاقة الإيراني: هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة في بلادنا

وزيرالطاقة الإيراني: هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة في بلادنا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي ‌آبادي، أن "جميع أنظمة ووحدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في البلاد، تعمل حاليًا بشكل مستقر". 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T14:54+0000

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وقال علي ‌آبادي، في تصريحات له، إن "هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة"، مؤكدًا أن "المنشآت الحيوية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنى التحتية المرتبطة بها لم تتعرض لأي ضرر".وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250630/إيران-ترد-على-تهديدات-إسرائيلية-باغتيال-عراقجي-هذه-الجرائم-لم-تعد-تستهدف-دولة-واحدة-1102213066.html

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