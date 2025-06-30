https://sarabic.ae/20250630/وزيرالطاقة-الإيراني-هجمات-إسرائيل-لم-تلحق-ضررا-بالبنى-التحتية-للطاقة-في-بلادنا-1102218978.html
وزيرالطاقة الإيراني: هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة في بلادنا
وزيرالطاقة الإيراني: هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة في بلادنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، أن "جميع أنظمة ووحدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في البلاد، تعمل حاليًا بشكل مستقر". 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T14:54+0000
2025-06-30T14:54+0000
2025-06-30T14:54+0000
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وقال علي آبادي، في تصريحات له، إن "هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة"، مؤكدًا أن "المنشآت الحيوية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنى التحتية المرتبطة بها لم تتعرض لأي ضرر".وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250630/إيران-ترد-على-تهديدات-إسرائيلية-باغتيال-عراقجي-هذه-الجرائم-لم-تعد-تستهدف-دولة-واحدة-1102213066.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
وزيرالطاقة الإيراني: هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة في بلادنا
أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، أن "جميع أنظمة ووحدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في البلاد، تعمل حاليًا بشكل مستقر".
وقال علي آبادي، في تصريحات له، إن "هجمات إسرائيل لم تلحق ضررا بالبنى التحتية للطاقة"، مؤكدًا أن "المنشآت الحيوية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنى التحتية المرتبطة بها لم تتعرض لأي ضرر".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو الجاري، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية
إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.