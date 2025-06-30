الخارجية الروسية تستدعي السفير الأذربيجاني لدى موسكو على خلفية تصرفات باكو غير الودية
13:37 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 13:59 GMT 30.06.2025)
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova/
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى موسكو، رحمن مصطفاييف، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالأعمال غير الودية، التي تقوم بها باكو، والاحتجاز غير القانوني للصحفيين الروس، الذين لم تتلق السلطات الأذربيجانية أي شكاوى ضدهم طوال هذه السنوات، تم استدعاء السفير الأذربيجاني إلى وزارة الخارجية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك" في باكو، ولا يزال مكتب التحرير منقطعا عن التواصل مع موسكو، حيث لا يجيب موظفو المكتب على هواتفهم.
وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".
وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".
🟧مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية تعلن بأنه بحسب معلوماتها، غادر موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 30, 2025
🔸وأضافت بأن الموظفين لا يستجيبون، مما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف. ومن بينهم… https://t.co/CozGzYb5fx pic.twitter.com/q8LqkhwUJ1
وأضافت سيمونيان، أن موظفي المكتب لا يجيبون على هواتفهم، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.
وأوضح أحد موظفي "سبوتنيك" أن الشرطة استدعت جميع الإعلاميين الذين لم يكونوا موجودين في الموقع إلى المكتب.
وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.