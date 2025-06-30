https://sarabic.ae/20250630/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الأذربيجاني-لدى-موسكو-على-خلفية-تصرفات-باكو-غير-الودية--1102214296.html

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأذربيجاني لدى موسكو على خلفية تصرفات باكو غير الودية

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأذربيجاني لدى موسكو على خلفية تصرفات باكو غير الودية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى موسكو، رحمن مصطفاييف، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T13:37+0000

2025-06-30T13:37+0000

2025-06-30T13:59+0000

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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالأعمال غير الودية، التي تقوم بها باكو، والاحتجاز غير القانوني للصحفيين الروس، الذين لم تتلق السلطات الأذربيجانية أي شكاوى ضدهم طوال هذه السنوات، تم استدعاء السفير الأذربيجاني إلى وزارة الخارجية".وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".وأضافت سيمونيان، أن موظفي المكتب لا يجيبون على هواتفهم، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.

https://sarabic.ae/20250630/الخارجية-الروسية-تعبر-عن-قلقها-لعدم-تمكن-دبلوماسييها-في-باكو-من-التواصل-مع-صحفيي-سبوتنيك--1102208931.html

https://sarabic.ae/20250630/قوات-الأمن-الأذربيجانية-تداهم-مكتب-سبوتنيك-في-باكو-1102205422.html

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