قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250630/قوات-الأمن-الأذربيجانية-تداهم-مكتب-سبوتنيك-في-باكو-1102205422.html
قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو؛ ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T10:09+0000
2025-06-30T11:08+0000
روسيا
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102205253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a39ce8f9fb81cb95e0ea979f4c6778d6.jpg
صرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية في بيان لها: "تجري عملية في مكتب سبوتنيك أذربيجان في باكو". وأضافت أن الموظفين لا يستجيبون، مما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف. ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.أشارت المصادر إلى أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى، ولا يمكن الوصول إلى المبنى، ومن المستحيل التواصل مع صحفيي "سبوتنيك".اعتقالات في يكاترينبورغوصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على احتجاج السلطات الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، أن باكو تلقت جميع التوضيحات اللازمة بشأن هذه القضية. ووفقًا لها، فإن المشتبه بهم مواطنون روس، من أصل أذربيجاني.مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي"سبوتنيك" تنشر النص الكامل للمذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250630/وزير-الخارجية-الأرميني-يغيب-عن-اجتماع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1102200582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102205253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adec4e70cbed177df0163ada1862e3f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سبوتنيك
روسيا, سبوتنيك

قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو

10:09 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 11:08 GMT 30.06.2025)
© Getty Images / Aziz Karimovالشرطة الأذربيجانية
الشرطة الأذربيجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Aziz Karimov
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو؛ ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على مكالماتهم.
صرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية في بيان لها: "تجري عملية في مكتب سبوتنيك أذربيجان في باكو".

وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية أنه بحسب معلوماتها، غادر موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".

وأضافت أن الموظفين لا يستجيبون، مما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف. ومن بينهم مواطنون روس.

وأوضح أحد موظفي "سبوتنيك" أن الشرطة استدعت جميع الإعلاميين الذين لم يكونوا متواجدين في الموقع إلى المكتب.

وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.
أشارت المصادر إلى أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى، ولا يمكن الوصول إلى المبنى، ومن المستحيل التواصل مع صحفيي "سبوتنيك".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة الأذربيجانية إلغاء جميع الفعاليات الثقافية التي كان من المقرر إقامتها في أذربيجان من قِبل المؤسسات الحكومية والخاصة الروسية.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعلام أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
وزير الخارجية الأرميني يغيب عن اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
07:19 GMT
اعتقالات في يكاترينبورغ
في الأسبوع الماضي، اعتقلت لجنة التحقيق الإقليمية أعضاءً في جماعة إجرامية على خلفية جرائم في قضية قتل مواطنين في السنوات السابقة.
وفقا للبيانات الأولية، توفي أحد المتهمين بسبب قصور في القلب، ويتم تحديد أسباب وفاة الثاني.
ووفقًا للمحققين، تورط المتهمون، "الذين كانوا جزءًا من جماعة إجرامية عرقية"، في جرائم قتل ومحاولة قتل في أعوام 2001 و2010 و2011، بدافع تقاسم النفوذ التجاري.
وقد اعترف عدد من المشتبه بهم بالفعل ويتعاونون مع التحقيق، وقد أُجريت عمليات تفتيش في أماكن إقامتهم.
ويوم الأحد، أمرت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين - أياز صافاروف، وعاكف صافاروف، ومظاهر صافاروف- احتياطيًا حتى 19 يوليو/تموز.
ومُددت فترة احتجاز ثلاثة آخرين - أليكمان غانجيف، ومحمد علي شاخين، وبكير صافاروف- لمدة 72 ساعة.
على إثر هذه الحادثة، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم بأعمال السفارة الروسية في البلاد، بيوتر فولكوفيخ. كما أُلغيت جميع الفعاليات الثقافية المتعلقة بروسيا في الجمهورية.
وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، بأن فولكوفيخ قدّم التوضيحات اللازمة، وأن الوضع تحت سيطرة قوات الأمن. وأضافت أن المشتبه بهم مواطنون روس، من أصل أذربيجاني.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على احتجاج السلطات الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، أن باكو تلقت جميع التوضيحات اللازمة بشأن هذه القضية. ووفقًا لها، فإن المشتبه بهم مواطنون روس، من أصل أذربيجاني.
مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي
"سبوتنيك" تنشر النص الكامل للمذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала