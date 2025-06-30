https://sarabic.ae/20250630/قوات-الأمن-الأذربيجانية-تداهم-مكتب-سبوتنيك-في-باكو-1102205422.html

قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو

قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو؛ ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T10:09+0000

2025-06-30T10:09+0000

2025-06-30T11:08+0000

روسيا

سبوتنيك

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صرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية في بيان لها: "تجري عملية في مكتب سبوتنيك أذربيجان في باكو". وأضافت أن الموظفين لا يستجيبون، مما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف. ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.أشارت المصادر إلى أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى، ولا يمكن الوصول إلى المبنى، ومن المستحيل التواصل مع صحفيي "سبوتنيك".اعتقالات في يكاترينبورغوصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على احتجاج السلطات الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك" سابقًا، أن باكو تلقت جميع التوضيحات اللازمة بشأن هذه القضية. ووفقًا لها، فإن المشتبه بهم مواطنون روس، من أصل أذربيجاني.مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي"سبوتنيك" تنشر النص الكامل للمذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250630/وزير-الخارجية-الأرميني-يغيب-عن-اجتماع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1102200582.html

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