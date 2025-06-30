انعقاد المنتدى الدولي الشبابي للطاقة النووية "أوبنينسك نيو-2025" في أول مدينة نووية بروسيا... صور

وجاء الحدث بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الصناعة النووية في روسيا، والذي صادف تاريخ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم، التي بدأت العمل في أوبنينسك عام 1954.وتحت شعار "احلم واصنع مستقبل الصناعة النووية العالمية"، جمع المنتدى أكثر من 700 مشارك حضوريًا، وآلاف آخرين عبر الإنترنت من 70 دولة حول العالم.شمل الحضور كلًا من المدير العام لـ"روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، وكبار مسؤولي المؤسسة وممثلي وزارات اتحادية ومنظمات عامة، إلى جانب طلاب دوليين وباحثين شباب في المجالات النووية، وعلماء ومهنيين شبابا.وألقى أليكسي ليخاتشيف، كلمة ترحيبية نيابة عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قال فيها:كما تلقى المشاركون كلمات مصورة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، والمديرة العامة للرابطة النووية العالمية سامة بيلباو إي ليون، وحاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا.وتمحور المنتدى حول تبادل الأفكار والخبرات والرؤى المستقبلية، وكان من أبرز فعالياته المحاضرة الرئيسية التي ألقاها أليكسي ليخاتشيف، حيث تحدّث عن نشأة المشروع النووي والتحديات التي تواجه العلم الحديث، مؤكدًا أهمية التعاون في عصر يشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا، قائلا:وامتد هذا الشعار إلى باقي الجلسات، التي ناقشت مواضيع مثل الطب النووي والتقنيات الكمية ودور الشباب في قيادة القطاع النووي.وكان من أبرز جلسات المنتدى"أوبنينسك تك - شراكات تخلق الفرص"، والتي ركّزت على نماذج التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة والشركاء الصناعيين الكبار، وتم تقديم مشروع "أوبنينسك تك" كحجر الأساس لمجمع تكنولوجي مستقبلي يعجّل بنقل الابتكارات من المختبرات إلى الصناعة.وشارك ممثلو الحكومة الروسية في النقاش، وتم التأكيد على دعم المبادرة بصفتها منصة رائدة لتطوير العلم والتكنولوجيا بقيادة الشباب في المنطقة.أما في جلسة "الطاقة النووية في المستقبل"، فقد ناقش خبراء من "روساتوم" ودول أخرى التقنيات المستقبلية، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة، ودورات الوقود المغلقة والتكامل بين الطاقة النووية والهيدروجين. وأدار الجلسة فلاديمير شيفتشينكو، رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "MEPhI"، الذي شدّد على أهمية القاعدة الأكاديمية المتينة، قائلا:وخلال المنتدى، عُقد اجتماع مشترك لمجلس الشباب الدولي لمشروع "أوبنينسك تك"، ومجلس طلاب "روساتوم"، وعلّق ليخاتشيف على نتائج اللقاء، قائلًا:واختُتم المنتدى بالإعلان عن نتائج المسابقة الدولية "أتوميك كويز"، حيث دُعي الفائزون العشرة للمشاركة في أسبوع الطاقة الذرية العالمي، المقرر عقده في موسكو، في أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل في مركز" فيدينخا".يذكر أن منتدى "أوبنينسك نيو" يعقد سنويًا ويجمع طلابًا وباحثين من روسيا والعالم في مجالات الطاقة النووية والمجالات المرتبطة بها، وهو منصة عالمية للنقاش حول مستقبل الصناعة النووية والتقنيات المرتبطة بها.
المنتدى الدولي الشبابي للطاقة النووية "أوبنينسك نيو-2025" في مدينة أوبنينسك الروسية
وألقى أليكسي ليخاتشيف، كلمة ترحيبية نيابة عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قال فيها:
في أوبنينسك، قبل أكثر من 70 عامًا، أُطلقت أول محطة طاقة نووية في العالم، ما شكل بداية عصر جديد للطاقة النووية السلمية. لا تزال روسيا تبرهن على ريادتها العالمية في هذا المجال، من خلال إنجازات رائدة مثل مفاعل الـ"توكاماك" وأول محطة طاقة نووية عائمة في العالم. لقد دفعت الأبحاث والابتكارات المتقدمة حدود التكنولوجيا مرارًا، لتشكل ملامح المستقبل النووي".
كما تلقى المشاركون كلمات مصورة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، والمديرة العامة للرابطة النووية العالمية سامة بيلباو إي ليون، وحاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا.
وتمحور المنتدى حول تبادل الأفكار والخبرات والرؤى المستقبلية، وكان من أبرز فعالياته المحاضرة الرئيسية التي ألقاها أليكسي ليخاتشيف، حيث تحدّث عن نشأة المشروع النووي والتحديات التي تواجه العلم الحديث، مؤكدًا أهمية التعاون في عصر يشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا، قائلا:
الشباب ليسوا فقط مستقبلنا، بل هم شركاء في صناعة حاضرنا، وإذا أردنا للطاقة النووية أن تظل محرّكًا للتنمية المستدامة، فعلينا أن نبنيها معًا، علماء ومهندسين وطلابا، جنبًا إلى جنب".
وامتد هذا الشعار إلى باقي الجلسات، التي ناقشت مواضيع مثل الطب النووي والتقنيات الكمية ودور الشباب في قيادة القطاع النووي.
وكان من أبرز جلسات المنتدى"أوبنينسك تك - شراكات تخلق الفرص"، والتي ركّزت على نماذج التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة والشركاء الصناعيين الكبار، وتم تقديم مشروع "أوبنينسك تك" كحجر الأساس لمجمع تكنولوجي مستقبلي يعجّل بنقل الابتكارات من المختبرات إلى الصناعة.
وشارك ممثلو الحكومة الروسية في النقاش، وتم التأكيد على دعم المبادرة بصفتها منصة رائدة لتطوير العلم والتكنولوجيا بقيادة الشباب في المنطقة.
أما في جلسة "الطاقة النووية في المستقبل"، فقد ناقش خبراء من "روساتوم" ودول أخرى التقنيات المستقبلية، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة، ودورات الوقود المغلقة والتكامل بين الطاقة النووية والهيدروجين. وأدار الجلسة فلاديمير شيفتشينكو، رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "MEPhI"، الذي شدّد على أهمية القاعدة الأكاديمية المتينة، قائلا:
مستقبل الطاقة النووية مرهون بالشباب الموهوب والمدارس العلمية القوية. أوبنينسك لا تزال المكان الذي يُصاغ فيه هذا المستقبل، عند تقاطع التقاليد والابتكار والمسؤولية".
وخلال المنتدى، عُقد اجتماع مشترك لمجلس الشباب الدولي لمشروع "أوبنينسك تك"، ومجلس طلاب "روساتوم"، وعلّق ليخاتشيف على نتائج اللقاء، قائلًا:
التقينا اليوم مع شباب الطاقة النووية وناقشنا مشروعنا الرائد في مجال التعليم العالمي. بحلول عام 2030، يهدف مشروع "أوبنينسك تك" إلى الاستحواذ على 20% على الأقل من السوق العالمي للتعليم النووي، وقد اقترح المشاركون هذا العام فكرة جريئة، إعلان يوم 26 يونيو (حزيران الجاري)، تاريخ تشغيل أول محطة نووية في العالم، يومًا عالميًا للطاقة النووية السلمية. نحن ندعم هذه المبادرة وسنعمل على الترويج لها على المستوى العالمي".
واختُتم المنتدى بالإعلان عن نتائج المسابقة الدولية "أتوميك كويز"، حيث دُعي الفائزون العشرة للمشاركة في أسبوع الطاقة الذرية العالمي، المقرر عقده في موسكو، في أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل في مركز" فيدينخا".
يذكر أن منتدى "أوبنينسك نيو" يعقد سنويًا ويجمع طلابًا وباحثين من روسيا والعالم في مجالات الطاقة النووية والمجالات المرتبطة بها، وهو منصة عالمية للنقاش حول مستقبل الصناعة النووية والتقنيات المرتبطة بها.