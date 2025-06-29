https://sarabic.ae/20250629/روساتوم-استبعاد-بنوك-روسية-مرتبطة-بمحطة-باكش-2-للطاقة-النووية-من-العقوبات-الأمريكية-1102186625.html

"روساتوم": استبعاد بنوك روسية مرتبطة بمحطة "باكش-2" للطاقة النووية من العقوبات الأمريكية

"روساتوم": استبعاد بنوك روسية مرتبطة بمحطة "باكش-2" للطاقة النووية من العقوبات الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرحت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم"، أن الإعفاء من العقوبات المالية الأمريكية لعدد من البنوك وشركات التأمين الروسية المرتبطة بالطاقة النووية،... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T13:41+0000

2025-06-29T13:41+0000

2025-06-29T13:41+0000

المجر

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104354/99/1043549981_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_a8e2002d3f0881ee73a317d83b99457b.jpg

وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "يوم الجمعة (الماضية)، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قرارًا مهمًا باستبعاد أنشطة عدد من البنوك وشركات التأمين الروسية المرتبطة بمشاريع الطاقة النووية من العقوبات المالية الأمريكية، بما في ذلك مشروع "باكش-2" الذي تنفذه شركة "روساتوم" الحكومية، ممثلةً بقسمها الهندسي "أتوم ستروي إكسبورت"، في المجر".وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية "باكش-2"، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية.وتشمل العقوبات المرفوعة، قيودًا كانت مفروضة على بنك "غازبروم بنك" الروسي و6 من فروعه، وهو المسار الذي تسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، ما جعل استكمال بناء المشروع شبه مستحيل آنذاك.ويهدف مشروع "باكش-2"، الذي انطلق باتفاق روسي - مجري في عام 2014 إلى:رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي إلى العودة للتعاون مع روسيا

https://sarabic.ae/20250101/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096376510.html

المجر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم