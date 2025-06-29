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"روساتوم": استبعاد بنوك روسية مرتبطة بمحطة "باكش-2" للطاقة النووية من العقوبات الأمريكية
"روساتوم": استبعاد بنوك روسية مرتبطة بمحطة "باكش-2" للطاقة النووية من العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرحت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم"، أن الإعفاء من العقوبات المالية الأمريكية لعدد من البنوك وشركات التأمين الروسية المرتبطة بالطاقة النووية،... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T13:41+0000
2025-06-29T13:41+0000
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وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "يوم الجمعة (الماضية)، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قرارًا مهمًا باستبعاد أنشطة عدد من البنوك وشركات التأمين الروسية المرتبطة بمشاريع الطاقة النووية من العقوبات المالية الأمريكية، بما في ذلك مشروع "باكش-2" الذي تنفذه شركة "روساتوم" الحكومية، ممثلةً بقسمها الهندسي "أتوم ستروي إكسبورت"، في المجر".وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية "باكش-2"، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية.وتشمل العقوبات المرفوعة، قيودًا كانت مفروضة على بنك "غازبروم بنك" الروسي و6 من فروعه، وهو المسار الذي تسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، ما جعل استكمال بناء المشروع شبه مستحيل آنذاك.ويهدف مشروع "باكش-2"، الذي انطلق باتفاق روسي - مجري في عام 2014 إلى:رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي إلى العودة للتعاون مع روسيا
https://sarabic.ae/20250101/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096376510.html
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المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"روساتوم": استبعاد بنوك روسية مرتبطة بمحطة "باكش-2" للطاقة النووية من العقوبات الأمريكية

13:41 GMT 29.06.2025
© Sputnik . Виталий Тимкив / محطة طاقة نووية / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Sputnik . Виталий Тимкив / محطة طاقة نووية
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صرحت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم"، أن الإعفاء من العقوبات المالية الأمريكية لعدد من البنوك وشركات التأمين الروسية المرتبطة بالطاقة النووية، بما في ذلك مشروع "باكش-2"، سيسمح لـ"روساتوم" بتنفيذ هذا المشروع بشكل مكثف بالتعاون مع شركائها المجريين.
وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "يوم الجمعة (الماضية)، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قرارًا مهمًا باستبعاد أنشطة عدد من البنوك وشركات التأمين الروسية المرتبطة بمشاريع الطاقة النووية من العقوبات المالية الأمريكية، بما في ذلك مشروع "باكش-2" الذي تنفذه شركة "روساتوم" الحكومية، ممثلةً بقسمها الهندسي "أتوم ستروي إكسبورت"، في المجر".

وأكدت "روساتوم" أن هذا الأمر "سيسمح بتنفيذ المشروع بشكل أكثر تكثيفًا مع شركائنا المجريين، في إطار العقد الحالي".

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية "باكش-2"، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية.

وقال سيارتو إن هذه الخطوة جاءت بعد تغيير الإدارة في واشنطن، مؤكدًا أن رفع القيود يسمح باستئناف العمل في المشروع، الذي تعطل بفعل العقوبات التي فرضتها إدارة الأمريكية السابقة، في نوفمبر/ تشرين الأول 2024.

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وتشمل العقوبات المرفوعة، قيودًا كانت مفروضة على بنك "غازبروم بنك" الروسي و6 من فروعه، وهو المسار الذي تسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، ما جعل استكمال بناء المشروع شبه مستحيل آنذاك.
ويهدف مشروع "باكش-2"، الذي انطلق باتفاق روسي - مجري في عام 2014 إلى:
بناء مفاعلين جديدين في محطة "باكش" النووية بتكنولوجيا روسية من نوع "VVER-1200".
مضاعفة إنتاج المحطة التي تغطي حاليًا نحو 50% من احتياجات الكهرباء في المجر.
تعزيز أمن الطاقة في البلاد على المدى الطويل.
تمويل المشروع بقرض روسي يصل إلى 10 مليارات يورو، ضمن تكلفة إجمالية تقدر بـ12.5 مليار يورو.
تنفيذ المشروع بمشاركة شركات من روسيا وفرنسا.
البدء الفعلي بأعمال البناء كان مقررًا في مارس/ آذار الماضي، لكن تأخر بسبب العقوبات الأمريكية السابقة.
وكانت الحكومة المجرية قد طالبت واشنطن، مرارا، باستثناء مشروع "باكش-2" من العقوبات، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا لأمن الطاقة في البلاد.
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