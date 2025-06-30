https://sarabic.ae/20250630/باحث-سياسي-مصري-إغراءات-أوروبية-كبيرة-وراء-إجراءات-رئيس-الوزراء-الأرميني-واعتقال-رجال-الدين-1102222138.html

باحث سياسي مصري: إغراءات أوروبية كبيرة وراء إجراءات رئيس الوزراء الأرميني واعتقال رجال الدين

باحث سياسي مصري: إغراءات أوروبية كبيرة وراء إجراءات رئيس الوزراء الأرميني واعتقال رجال الدين

سبوتنيك عربي

صرح الباحث السياسي المصري هاني الجمل، بأن اعتقال رجال الدين والاقتصاد في أرمينيا، هو نوع من الإفلاس السياسي. 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T16:14+0000

2025-06-30T16:14+0000

2025-06-30T16:14+0000

أرمينيا

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

غزة

أخبار الشرق الأوسط

روسيا

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1c/1102163121_0:0:685:386_1920x0_80_0_0_a541e83c34bf0bf0cec0a76e21ee2b13.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "تراجع شعبية رئيس الوزراء الأرميني (نيكول باشينيان)، الذي يصرف النظر عن هذا الإفلاس بالانقضاض على الكنيسة، ومحاولة لقطع العلاقات بين الكنيسة وروسيا الأم".ولفت إلى أن "الإجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء الأرميني، هي بمثابة رسائل دعم ومساندة لأوكرانيا، وأن بلاده يمكن أن تكون شوكة في ظهر روسيا، كما أنها تتبع النهج الأوروبي".وأشار إلى أن "إغراءات أوروبية كبيرة تقف وراء الإجراءات، التي يقوم بها رئيس الحكومة الأرميني، لتوتير العلاقات مع روسيا".وشدد على أن "ما يقوم به رئيس الحكومة الأرمينية بمثابة انتحار سياسي، سيقود لتحرك شعبي ضده، خاصة أن الإجراءات المتخذة بمثابة الاعتداء على الحقوق الدينية والمدنية بتحجيم دور رجال الاقتصاد ورجال الفكر في الداخل الأرميني".وطالبت الكنيسة الأرمينية الرسولية النظام القضائي في أرمينيا، في بيان، بالإفراج الفوري عن المطران ميكائيل أجباهيان، الذي تم اعتقاله السبت الماضي، من قبل محكمة يريفان، بتهمة "الدعوة للاستيلاء على السلطة"، وفقا لبيان صادر عن المركز الروحي للكنيسة في إتشميادزين.ووصفت الكنيسة اعتقال رئيس أساقفة أرمينيا بأنه نتيجة مباشرة لسياسة معادية للكنيسة، ولخطاب كراهية وعداء موجه ضد رجال الدين من قبل رئيس الوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في البلاد.وأضاف البيان أن "هذا الاعتقال جاء بعد أن أمر هذا الشخص قوات الأمن بمهاجمة مركز الكنيسة المقدس في إتشميادزين، ما شكل انتهاكا غير مسبوق للروحانيين والمؤمنين الأرمن".ووصلت قوات الأمن الأرمينية، الجمعة الماضية، إلى مقر إقامة الكاثوليكوس غاريغين الثاني، لمحاولة اعتقال المطران أجباهيان، ما أدى إلى اشتباكات بين الشرطة ورجال الدين. حيث أكد المطران استعداده للتعاون مع السلطات، لكنه اعتبر أن "الخطر الحقيقي يكمن في الحكومة". وفيما بعد، غادرت القوات الأمنية مقر الإقامة، وأعلن محامي المطران استعداده للمثول أمام الجهات المختصة للمشاركة في التحقيقات.وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.

https://sarabic.ae/20250628/أنصار-رئيس-أساقفة-أرمينيا-يعتصمون-أمام-المحكمة-حتى-الصباح-فيديو-1102146349.html

أرمينيا

لبنان

غزة

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أرمينيا, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, غزة, أخبار الشرق الأوسط, روسيا, إيران