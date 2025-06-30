https://sarabic.ae/20250630/تعليقا-على-تمديد-العقوبات-الأوروبية-على-روسيا-خبير-اقتصادي-العقوبات-عقيمة-وأوروبا-مربكة-1102204904.html
تعليقا على تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا... خبير اقتصادي: العقوبات عقيمة وأوروبا مربكة
تعليقا على تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا... خبير اقتصادي: العقوبات عقيمة وأوروبا مربكة
سبوتنيك عربي
علّق الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة رفيق الحريري، الدكتور جميل حمود، اليوم الاثنين، على الاتفاق بتمديد العقوبات الأوروبية على روسيا لستة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T09:58+0000
2025-06-30T09:58+0000
2025-06-30T09:58+0000
روسيا
حصري
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25d249a3b36322cf66b4c7a485d96434.jpg
وتابع حمود خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك": "حتى الآن، لم تتمكن 17 حزمة من العقوبات من تغيير أي شيء في المسار الميداني للأزمة الأوكرانية، لهذا يجب مواصلة المفاوضات والاتفاق على تسويات معينة"، قائلا إن "العقوبات حتى اللحظة عقيمة، لا بل قد تكون معاكسة بتأثيراتها".ولفت حمود إلى أن "أوروبا عاشت لعقود على استيراد الغاز الروسي الرخيص نسبيا، لكنها اليوم تعاني من مشكلة التضخم الناتج عن ارتفاع تكلفة الغاز كونه يدخل في إنتاج معظم السلع والخدمات إضافة إلى أن أوروبا تعاني من مديونية عالية في موازنات دولها التي تصرف أموالا كبيرة عبر تقديم المساعدات لنظام كييف".وعن رد فعل الشارع الأوروبي على هذه السياسات، قال حمود: "يبدو أن هذا الصبر بدأ ينفد، وبدأنا نرى ونسمع عن تكوين رأي عام في أوروبا يتأفف ويشكو من التبعات الاقتصادية، وقد تتوسع رقعة هذا الرأي العام مع الوقت". وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه العقوبات، وصفه ضيف "سبوتنيك"، بـ"المربك"، قائلا إن "ترامب يقول الشيء ونقيضه".
https://sarabic.ae/20250629/سيناتور-أمريكي-ترامب-ينوي-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1102187861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101071203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf9eb19358b7740945ec772f202e162e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
تعليقا على تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا... خبير اقتصادي: العقوبات عقيمة وأوروبا مربكة
حصري
علّق الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة رفيق الحريري، الدكتور جميل حمود، اليوم الاثنين، على الاتفاق بتمديد العقوبات الأوروبية على روسيا لستة أشهر.
وتابع حمود خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك": "حتى الآن، لم تتمكن 17 حزمة من العقوبات من تغيير أي شيء في المسار الميداني للأزمة الأوكرانية، لهذا يجب مواصلة المفاوضات والاتفاق على تسويات معينة"، قائلا إن "العقوبات حتى اللحظة عقيمة، لا بل قد تكون معاكسة بتأثيراتها".
وأوضح حمود أن "الاتحاد الأوروبي يعيش حالة من الإرباك بسبب الصراع في اوكرانيا فيستسهل فرض العقوبات التي لا تؤدي إلى تغيير سياسات الدول"، كاشفا عن أن "التأثير الاقتصادي للعقوبات مزدوج، فهو يحصل في روسيا إلى حد ما وفي دول الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه"، مؤكدا على "قدرة روسيا حتى اللحظة على استيعاب تأثيرات العقوبات والتعامل معها".
ولفت حمود إلى أن "أوروبا عاشت لعقود على استيراد الغاز الروسي الرخيص نسبيا، لكنها اليوم تعاني من مشكلة التضخم الناتج عن ارتفاع تكلفة الغاز كونه يدخل في إنتاج معظم السلع والخدمات إضافة إلى أن أوروبا تعاني من مديونية عالية في موازنات دولها التي تصرف أموالا كبيرة عبر تقديم المساعدات لنظام كييف".
وعن رد فعل الشارع الأوروبي على هذه السياسات، قال حمود: "يبدو أن هذا الصبر بدأ ينفد، وبدأنا نرى ونسمع عن تكوين رأي عام في أوروبا يتأفف ويشكو من التبعات الاقتصادية، وقد تتوسع رقعة هذا الرأي العام مع الوقت".
وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه العقوبات، وصفه ضيف "سبوتنيك"، بـ"المربك"، قائلا إن "ترامب يقول الشيء ونقيضه".