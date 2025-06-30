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"جوبي" أول تاكسي طائر يحلق في سماء دبي.. فيديو
"جوبي" أول تاكسي طائر يحلق في سماء دبي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي" في إمارة دبي. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T14:09+0000
2025-06-30T14:09+0000
2025-06-30T14:09+0000
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وقال الشيخ حمدان، في تغريدة له على منصة "إكس": "من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي أفييشن"، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل".وأضاف ولي عهد إمارة دبي: "إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة، ويأتي هذا المشروع النوعي في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الدولة، كمركز رائد للابتكار وتوظيف أحدث التقنيات".يذكر أن التاكسي "جوبي" يعمل بالكهرباء ويحمل على متنه راكبين، بالإضافة إلى طيار، وسرعته تصل لـ320 كم/ساعة.
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نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
"جوبي" أول تاكسي طائر يحلق في سماء دبي.. فيديو
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي" في إمارة دبي.
وقال الشيخ حمدان، في تغريدة له على منصة "إكس": "من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي أفييشن"، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل".
وأضاف ولي عهد إمارة دبي: "إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة، ويأتي هذا المشروع النوعي في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الدولة، كمركز رائد للابتكار وتوظيف أحدث التقنيات".
يذكر أن التاكسي "جوبي" يعمل بالكهرباء ويحمل على متنه راكبين، بالإضافة إلى طيار، وسرعته تصل لـ320 كم/ساعة.