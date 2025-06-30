https://sarabic.ae/20250630/خبراء-أرجنتينيون-ينتقدون-الهجمات-على-المنشآت-النووية-الإيرانية--1102234515.html
خبراء أرجنتينيون ينتقدون الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية
خبراء أرجنتينيون ينتقدون الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعرب خبراء أرجنتينيون عن قلقهم إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرين إلى أنها تستهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني، دون الإشارة إلى ترسانة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T20:54+0000
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وقال باولو بوتا، الباحث الأرجنتيني وخبير شؤون الشرق الأوسط، في مقابلة مع "سبوتنيك": "من الواضح أن إيران، اتخذت إجراءات لحماية جزء كبير من اليورانيوم الخاص بها في مواجهة هجوم محتمل". وأضاف: "لم يحقق أي من الأطراف أهدافه المرجوة، والمستقبل لا يزال غامضًا"، محذرًا من أن "الهجمات أدت إلى خسارة فرصة مهمة، حيث سيتم تعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وفي السياق ذاته، انتقد نيكولاس مالينوفسكي، مدير مرصد الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في الأرجنتين، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تحيّز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنها أصبحت حليفًا للولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد مالينوفسكي أن "الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم وليس محطات الطاقة النووية"، مشيرًا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني بدأ يوصف بأنه عسكري وليس سلميًا منذ عام 2018، وهو العام الذي بدأت فيه عمليات استهداف العلماء الإيرانيين بشكل منهجي، ما أدى إلى تدمير القيادة العلمية في البلاد".وبدأت الأزمة ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، عندما أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، متهمة إياها "بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري".واستهدفت العملية، التي شملت قصفاً جوياً وعمليات تخريبية، منشآت نووية إيرانية، وشخصيات بارزة من الجنرالات والعلماء النوويين، بالإضافة إلى قواعد جوية.وردت إيران بحزم، نافية الاتهامات ومشنة هجمات مضادة، مما أدى إلى تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوماً.وأكدت إيران أنها لا تسعى إلى تصعيد إضافي، في محاولة لتهدئة الأوضاع.وفي تصريح لافت، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون الضربة على القاعدة الأمريكية قد "فرّغت التوتر"، مشيراً إلى إمكانية فتح الطريق أمام "السلام والهدوء" في الشرق الأوسط.وتنفي إيران بشدة وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي، وهو موقف تلقى دعماً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد الأسبوع الماضي، أن "الوكالة لا تملك أدلة ملموسة تشير إلى وجود برنامج نووي عسكري نشط لدى إيران". ورغم ذلك، فإن التصعيد الأخير أثار مخاوف دولية من تداعيات استمرار التوترات في المنطقة.مستشار سابق بالبنتاغون: الولايات المتحدة حذرت إيران من الضربات قبل ساعتين من الهجومبزيشكيان: إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة مع جيرانها
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
خبراء أرجنتينيون ينتقدون الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية
20:54 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 20:57 GMT 30.06.2025)
حصري
أعرب خبراء أرجنتينيون عن قلقهم إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرين إلى أنها تستهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني، دون الإشارة إلى ترسانة إسرائيل النووية، وانتقدوا انحياز الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال باولو بوتا، الباحث الأرجنتيني وخبير شؤون الشرق الأوسط، في مقابلة مع "سبوتنيك": "من الواضح أن إيران، اتخذت إجراءات لحماية جزء كبير من اليورانيوم الخاص بها في مواجهة هجوم محتمل".
وتابع: "نرى صورا من الأقمار الصناعية تشير إلى احتمال عدم وجود إشعاعات تؤثر على المنطقة".
وأضاف: "لم يحقق أي من الأطراف أهدافه المرجوة، والمستقبل لا يزال غامضًا"، محذرًا من أن "الهجمات أدت إلى خسارة فرصة مهمة، حيث سيتم تعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي السياق ذاته، انتقد نيكولاس مالينوفسكي، مدير مرصد الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في الأرجنتين، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تحيّز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنها أصبحت حليفًا للولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح أن "الرواية الأمريكية تركز على تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تتجاهل امتلاك إسرائيل للقنابل الذرية دون أن تكون طرفًا في معاهدة عدم الانتشار النووي على المستوى الدولي".
وأكد مالينوفسكي أن "الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم وليس محطات الطاقة النووية"، مشيرًا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني بدأ يوصف بأنه عسكري وليس سلميًا منذ عام 2018، وهو العام الذي بدأت فيه عمليات استهداف العلماء الإيرانيين بشكل منهجي، ما أدى إلى تدمير القيادة العلمية في البلاد".
وبدأت الأزمة ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، عندما أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، متهمة إياها "بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري".
واستهدفت العملية، التي شملت قصفاً جوياً وعمليات تخريبية، منشآت نووية إيرانية، وشخصيات بارزة من الجنرالات والعلماء النوويين، بالإضافة إلى قواعد جوية.
وردت إيران بحزم، نافية الاتهامات ومشنة هجمات مضادة، مما أدى إلى تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوماً.
وفي ليلة 22 يونيو الجاري، انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع بهجوم مفاجئ استهدف منشآت نووية إيرانية، لترد طهران في اليوم التالي، 23 يونيو الجاري، بضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.
وأكدت إيران أنها لا تسعى إلى تصعيد إضافي، في محاولة لتهدئة الأوضاع.
وفي تصريح لافت، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون الضربة على القاعدة الأمريكية قد "فرّغت التوتر"، مشيراً إلى إمكانية فتح الطريق أمام "السلام والهدوء" في الشرق الأوسط.
وأضاف أن "إسرائيل وإيران توصلتا إلى هدنة، من المقرر أن تنهي رسمياً حرب الـ12 يوماً، بعد 24 ساعة من بدء سريانها".
وتنفي إيران بشدة وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي، وهو موقف تلقى دعماً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد الأسبوع الماضي، أن "الوكالة لا تملك أدلة ملموسة تشير إلى وجود برنامج نووي عسكري نشط لدى إيران". ورغم ذلك، فإن التصعيد الأخير أثار مخاوف دولية من تداعيات استمرار التوترات في المنطقة.