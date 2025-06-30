https://sarabic.ae/20250630/خبراء-أرجنتينيون-ينتقدون-الهجمات-على-المنشآت-النووية-الإيرانية--1102234515.html

خبراء أرجنتينيون ينتقدون الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

خبراء أرجنتينيون ينتقدون الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعرب خبراء أرجنتينيون عن قلقهم إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرين إلى أنها تستهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني، دون الإشارة إلى ترسانة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T20:54+0000

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وقال باولو بوتا، الباحث الأرجنتيني وخبير شؤون الشرق الأوسط، في مقابلة مع "سبوتنيك": "من الواضح أن إيران، اتخذت إجراءات لحماية جزء كبير من اليورانيوم الخاص بها في مواجهة هجوم محتمل". وأضاف: "لم يحقق أي من الأطراف أهدافه المرجوة، والمستقبل لا يزال غامضًا"، محذرًا من أن "الهجمات أدت إلى خسارة فرصة مهمة، حيث سيتم تعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وفي السياق ذاته، انتقد نيكولاس مالينوفسكي، مدير مرصد الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في الأرجنتين، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تحيّز الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنها أصبحت حليفًا للولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد مالينوفسكي أن "الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم وليس محطات الطاقة النووية"، مشيرًا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني بدأ يوصف بأنه عسكري وليس سلميًا منذ عام 2018، وهو العام الذي بدأت فيه عمليات استهداف العلماء الإيرانيين بشكل منهجي، ما أدى إلى تدمير القيادة العلمية في البلاد".وبدأت الأزمة ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، عندما أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، متهمة إياها "بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري".واستهدفت العملية، التي شملت قصفاً جوياً وعمليات تخريبية، منشآت نووية إيرانية، وشخصيات بارزة من الجنرالات والعلماء النوويين، بالإضافة إلى قواعد جوية.وردت إيران بحزم، نافية الاتهامات ومشنة هجمات مضادة، مما أدى إلى تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوماً.وأكدت إيران أنها لا تسعى إلى تصعيد إضافي، في محاولة لتهدئة الأوضاع.وفي تصريح لافت، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون الضربة على القاعدة الأمريكية قد "فرّغت التوتر"، مشيراً إلى إمكانية فتح الطريق أمام "السلام والهدوء" في الشرق الأوسط.وتنفي إيران بشدة وجود أي بعد عسكري لبرنامجها النووي، وهو موقف تلقى دعماً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد الأسبوع الماضي، أن "الوكالة لا تملك أدلة ملموسة تشير إلى وجود برنامج نووي عسكري نشط لدى إيران". ورغم ذلك، فإن التصعيد الأخير أثار مخاوف دولية من تداعيات استمرار التوترات في المنطقة.مستشار سابق بالبنتاغون: الولايات المتحدة حذرت إيران من الضربات قبل ساعتين من الهجومبزيشكيان: إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة مع جيرانها

https://sarabic.ae/20250630/خبير-إشعاعي-دولي-الضربات-الأمريكية-على-إيران-لم-تقضِ-على-قدرتها-النووية-وهذه-المخاطر-الخفية-1102219357.html

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