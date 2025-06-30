دولة عربية تجمد عضوية إسرائيل في منتدى عالمي
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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في ظل تصاعد الجدل حول مشاركة الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع في المنتدى العالمي للسوسيولوجيا المنظم عقده بالرباط خلال شهر يوليو المقبل، أعلنت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) عن قرار وصف بالتاريخي، يقضي بتعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية، بسبب صمتها تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من عدوان متواصل.
وقال بيان للجمعية الدولية للسوسيولوجيا: "كجزء من موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة فليست لنا أي علاقة مؤسساتية مع المؤسسات العمومية الإسرائيلية، ونتأسف لأن الجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية لم تتخذ موقفا واضحا يدين الوضع المأساوي في غزة".
وتابع البيان: "في قرار يعكس الحدّة الخارجة عن المألوف للوضع الراهن قرّرت الهيئة التنفيذية وقف العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع".
القرار يأتي في وقت يتزايد فيه الجدل حول مشاركة باحثين إسرائيليين في المنتدى العلمي المنتظر في الرباط، حيث أظهر البرنامج الأولي للحدث حضوراً لأعضاء من الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، ما أثار ردود فعل غاضبة من أكاديميين وحقوقيين مغاربة ودوليين، عبروا عن رفضهم لما اعتبروه "تطبيعاً أكاديمياً غير مقبول"، في ظل ما تشهده غزة من تصعيد دموي وارتفاع مهول في عدد الضحايا المدنيين.
ويأتي هذا بعد احتجاج أساتذة جامعيين مغاربة وحملات دولية لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية المشاركة أو المتواطئة في قتل الفلسطينيين، مع تأكيدهم، وفق ما كتبه الباحث عصام الرجواني، أن "من المفارقات الفاضحة للجمعية الدولية لعلم الاجتماع هو أنها خلال الصراع الروسي الأوكراني قامت بتجميد عضوية الجمعية السوسيولوجية الروسية، لكنها خلال الحرب على غزة لم تقم بالأمر نفسه مع الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، رغم علاقات الجمعية بالدوائر العسكرية والاستخباراتية الصهيونية".
ووفقا لصحيفة " هسبريس" المغربية وسبق أن عبّرت "الهيئة المغربية للسوسيولوجيا" في بيان لها: "الممارسات الهمجية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، التي تتوخى منها السلطات الإسرائيلية إبادة مادية ومعنوية للوجود الفلسطيني، تدفعنا إلى عدم الترحيب بأي منتم إلى هذا الكيان الغاصب، ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية".
الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل كانت دعت بدورها الجمعية المغربية لعلم الاجتماع إلى إلغاء مشاركة الأكاديميين الذين يمثلون بحكم الواقع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، في المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، والمقرر عقده في جامعة محمد الخامس بالرباط.
وشدّدت الحملة المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان على أن "مطلب إلغاء بعض المشاركات التي يبدو من خلال ملخّصاتها ترويج لسردية تبرّر القتل، وعمل الإبادة المستمر لأزيد من 600 يوم، لا يدخل في مس الأسس الأساسية لعلم الاجتماع، ومنها التبادل النقدي لوجهات النظر، بل في عدم التطبيع مع شرعنة جريمة الإبادة المستمرة، المخالفة للقانون الدولي"، مضيفة أن "ذكر جامعات الإبادة الصهيونية التي ينتمي إليها هؤلاء المشاركون هو عمل تطبيعيّ واضح وفقا لمعايير المقاطعة، ما لم تقم الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بإضافة اعتراف بالأرض والحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب الأصلية، بما يشمل الفلسطينيين، وفقا لإعلان الأمم المتحدة لعام 2007 بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكذلك وصف موجز لتواطؤ هذه الجامعات".
ومن بين الهيئات المغربية المعبّرة عن موقف بشأن المشاركة الإسرائيلية السابقة في "المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع" تيار "الأساتذة الباحثين التقدميين" في "النقابة الوطنية للتعليم العالي"، الذي قال إنه تابع بـ"قلق بالغ" مشاركة "أكاديميين يمثّلون مؤسسات من الكيان الصهيوني، متورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني"، رافضين وصم الجامعة المغربية بصورة "التواطؤ مع مجرمي الحرب".