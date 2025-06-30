https://sarabic.ae/20250630/دولة-عربية-تجمد-عضوية-إسرائيل-في-منتدى-عالمي-1102211204.html

دولة عربية تجمد عضوية إسرائيل في منتدى عالمي

دولة عربية تجمد عضوية إسرائيل في منتدى عالمي

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد الجدل حول مشاركة الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع في المنتدى العالمي للسوسيولوجيا المنظم عقده بالرباط خلال شهر يوليو المقبل، أعلنت الجمعية الدولية... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T12:44+0000

2025-06-30T12:44+0000

2025-06-30T12:44+0000

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

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وقال بيان للجمعية الدولية للسوسيولوجيا: "كجزء من موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة فليست لنا أي علاقة مؤسساتية مع المؤسسات العمومية الإسرائيلية، ونتأسف لأن الجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية لم تتخذ موقفا واضحا يدين الوضع المأساوي في غزة".وتابع البيان: "في قرار يعكس الحدّة الخارجة عن المألوف للوضع الراهن قرّرت الهيئة التنفيذية وقف العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع".ويأتي هذا بعد احتجاج أساتذة جامعيين مغاربة وحملات دولية لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية المشاركة أو المتواطئة في قتل الفلسطينيين، مع تأكيدهم، وفق ما كتبه الباحث عصام الرجواني، أن "من المفارقات الفاضحة للجمعية الدولية لعلم الاجتماع هو أنها خلال الصراع الروسي الأوكراني قامت بتجميد عضوية الجمعية السوسيولوجية الروسية، لكنها خلال الحرب على غزة لم تقم بالأمر نفسه مع الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، رغم علاقات الجمعية بالدوائر العسكرية والاستخباراتية الصهيونية".ووفقا لصحيفة " هسبريس" المغربية وسبق أن عبّرت "الهيئة المغربية للسوسيولوجيا" في بيان لها: "الممارسات الهمجية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، التي تتوخى منها السلطات الإسرائيلية إبادة مادية ومعنوية للوجود الفلسطيني، تدفعنا إلى عدم الترحيب بأي منتم إلى هذا الكيان الغاصب، ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية".الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل كانت دعت بدورها الجمعية المغربية لعلم الاجتماع إلى إلغاء مشاركة الأكاديميين الذين يمثلون بحكم الواقع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، في المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، والمقرر عقده في جامعة محمد الخامس بالرباط.ومن بين الهيئات المغربية المعبّرة عن موقف بشأن المشاركة الإسرائيلية السابقة في "المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع" تيار "الأساتذة الباحثين التقدميين" في "النقابة الوطنية للتعليم العالي"، الذي قال إنه تابع بـ"قلق بالغ" مشاركة "أكاديميين يمثّلون مؤسسات من الكيان الصهيوني، متورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني"، رافضين وصم الجامعة المغربية بصورة "التواطؤ مع مجرمي الحرب".الجيش الإسرائيلي: استمرار الحرب في غزة سيعرض حياة الرهائن للخطرتصويت... برأيك هل يمكن أن توافق دمشق على التخلي عن الجولان مقابل السلام مع إسرائيل؟مصر تعلن عن هدنة مرتقبة في غزة

https://sarabic.ae/20250629/فرنسا-مقتل-500-وإصابة-4-آلاف-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-فضيحة-وعار-1102173659.html

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