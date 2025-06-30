https://sarabic.ae/20250630/رواندا-والكونغو-الديمقراطية-توقعان-اتفاق-سلام-في-واشنطن-1102198671.html

رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن

رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن

سبوتنيك عربي

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في واشنطن، بهدف وضع حد للنزاع بينهما، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين، في حين أشاد الرئيس الأمريكي،... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T05:35+0000

2025-06-30T05:35+0000

2025-06-30T05:35+0000

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رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن سبوتنيك عربي رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن

وقال ترامب خلال استقباله وزيري خارجية رواندا والكونغو الديموقراطية لتوقيع اتفاق سلام بين بلديهما: "اليوم تطوى صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار".ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة "إم 23"، وهي قوة متمردة من التوتسي مدعومة من رواندا، على شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن هذا العام، واستولت على مساحات شاسعة من بينها مدينة غوما الرئيسية.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "ضمانة تنفيذ الاتفاق مشروطة بتوافر الإرادة السياسية للطرفين من أجل وقف الأعمال العدائية، ووقف دعم رواندا لجماعة "إم-23"، مشيرا إلى "أهمية استمرار الضغوط على الجانبين لتنفيذ نقاط الاتفاق".العقوبات الأمريكية على السودان تدخل حيز التنفيذأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول سلسلة العقوبات على السودان حيز التنفيذ، بعد أن أكدت أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة محظورة ضد مواطنيها، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية، وهو ما ينفيه اجيش السوداني.وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ فورا، وستظل سارية لمدة لا تقل عن عام، تشمل ما يلي:- إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية.- إنهاء مبيعات الأسلحة للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.- إنهاء جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.- منع منح السودان أي قروض أو ضمانات ائتمان أو مساعدات مالية أخرى من أي جهة حكومية أمريكية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.- حظر تصدير أي سلع أو تقنيات إلى السودان.قال الباحث السياسي السوداني، أبو هريرة عبد الحليم، إن "العقوبات الأمريكية جزء من سياستها للضغط على أطراف الحرب في السودان، للوصول إلى صوت الحوار والسلام".وذكر أن "واشنطن تأكدت من استخدام الجيش للسلاح الكيميائي في الحرب من خلال بعص الإجراءات الميدانية، والحالات التي تأثرت بهذه الأسلحة المحظورة".إريتريا وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات ومخاوف من مواجهات عسكريةتبادلت كلا من إريتريا وإثيوبيا الاتهامات بتقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وسط مخاوف من تجدد التوترات التي أعقبت اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.واتهمت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان رسمي، الحكومة الإثيوبية بشن "حملة دبلوماسية مضللة" بهدف التمهيد لصراع محتمل، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم في أديس أبابا يسعى منذ عامين للسيطرة على موانئ أريترية، "سلميا إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر".بالمقابل، اتهمت الحكومة الإثيوبية جارتها بـ"تقويض اتفاق بريتوريا" من خلال ما وصفته بـ"احتلال أراض أثيوبية" وتزويد "المتمردين بالسلاح"، معتبرة ذلك "تهديدا مباشرا" لأمن البلاد ووحدة أراضيها.وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإثيوبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد وشركاء دوليين، حذرت أديس أبابا من أن هذه الممارسات قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مضيفة أن إريتريا تقوم بـ"تدخلات ممنهجة" في شؤونها الداخلية وتحريض إعلامي يستهدف نسيجها المجتمعي.اعتبر المحلل السياسي الإريتري المختص في شؤون القرن الأفريقي، عبد الرحمن سيد، أن "الحكومة الإثيوبية تسببت في التوترات من خلال سعيها للحصول على ميناء على البحر الأحمر بكل الوسائل".وتابع، مضيفًا أن "القيادات في إثيوبيا تهاجم إريتريا بشكل متواصل، وتروج إلى أحقيتها في الحصول على ميناء على البحر الأحمر، ولذلك تم إنشاء قوات بحرية في سعيها لتنفيذ هذا التوجه".

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