https://sarabic.ae/20250627/الكونغو-الديمقراطية-ورواندا-توقعان-اتفاق-سلام-تاريخي-برعاية-أمريكية-1102140026.html

الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام تاريخي برعاية أمريكية

الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام تاريخي برعاية أمريكية

سبوتنيك عربي

وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام تاريخي برعاية الولايات المتحدة، ينهي سنوات من التوتر والنزاع المسلح بين البلدين، كما ينص على تفعيل آلية... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T18:30+0000

2025-06-27T18:30+0000

2025-06-27T18:30+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الكونغو

الولايات المتحدة الأمريكية

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1b/1102140451_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_98a205691450a69d2c07ae62ca950cc4.jpg

جاء ذلك خلال مراسم استضافها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت "هيئة الإذاعة الرواندية" (آر بي إيه)، التي أشارت إلى أن الاتفاق وقع عليه وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر، ووزير خارجية رواندا أوليفييه ندهونغيريهي.ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع المسلح الذي استمر لسنوات، عبر الالتزام بوقف إطلاق النار، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية، كما يمثل تتويجا لجهود دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة بمشاركة شركاء إقليميين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.وقالت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر، إن بلادها تسير نحو سلام حقيقي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتركز على حماية السيادة الوطنية وعودة اللاجئين والمواطنين المهجّرين إلى مناطقهم.وأضافت الوزيرة أن حكومتها ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي والدولي كان حاسما في الوصول إلى هذه المرحلة.من جانبه، عبر وزير خارجية رواندا أوليفييه ندهونغيريهي عن شكره للإدارة الأمريكية على الوساطة، مؤكدا أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في العلاقات بين كيغالي وكنشاسا، ويفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد في المنطقة.وبحسب بنود الاتفاق، يلتزم الطرفان بـ:وقد لعبت كل من الولايات المتحدة ودولة قطر دورا مهما في التمهيد لهذا الاتفاق، الذي ينظر إليه على أنه خطوة مفصلية نحو إعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى.

https://sarabic.ae/20250222/مجلس-الأمن-يدعو-رواندا-إلى-سحب-قواتها-من-الكونغو-الديمقراطية-1098052437.html

الكونغو

الولايات المتحدة الأمريكية

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا