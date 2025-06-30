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كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح
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كاتب إثيوبي لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أرمينيا عمل لفتح البلاد أمام التدخل الغربي
كاتب إثيوبي لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أرمينيا عمل لفتح البلاد أمام التدخل الغربي
سبوتنيك عربي
صرح الكاتب والمدافع عن تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية فانتاهون واكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن ما يحدث في أرمينيا هو جزء من مخطط غربي لفتح الباب أمام التدخل... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T15:57+0000
2025-06-30T15:57+0000
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وشبّه واكي، ما يحدث في أرمينيا بما حدث مع أوكرانيا، التي تم استخدامها كأداة ومرتكز لمهاجمة روسيا، مؤكدا أن "السياسيين الغربيين يعيدون الكرة مرة أخرى من خلال تحويل الشعوب إلى أدوات في صراعاتهم".وأوضح أن "الغرب يتوسع عبر حلف الناتو، فارضا نظام قيم علمانيا، بينما يستنزف الموارد الطبيعية للدول، تماما كما فعل خلال حقبة الاستعمار التي استعبدت الشعوب، وأشار إلى أن الغزو الجديد اليوم يتمثل في السيطرة على العالم عبر الناتو والمؤسسات الغربية، تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".وتطرق واكي إلى تحديات البابا الأرمني لسياسات الحكومة، مؤكدًا أن "الأمر لا يقتصر على صراع محلي، بل هو مقاومة ضد العولمة"، ولاحظ أن "الإعلام العالمي يتجاهل هذه القضية، حتى لو تعرض رجال الدين للسجن أو القتل".يذكر أن توتر العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة كان قد تفاقم، بعد أن نشر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.
https://sarabic.ae/20250628/أنصار-رئيس-أساقفة-أرمينيا-يعتصمون-أمام-المحكمة-حتى-الصباح-فيديو-1102146349.html
https://sarabic.ae/20250630/دبلوماسي-بريطاني-سابق-اعتقال-رجال-دين-في-أرمينيا-تصعيد-خطير-بين-الدولة-والكنيسة-1102218094.html
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حصري, أرمينيا, الأخبار, أخبار إثيوبيا
حصري, أرمينيا, الأخبار, أخبار إثيوبيا

كاتب إثيوبي لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أرمينيا عمل لفتح البلاد أمام التدخل الغربي

15:57 GMT 30.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان
ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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تابعنا عبر
صرح الكاتب والمدافع عن تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية فانتاهون واكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن ما يحدث في أرمينيا هو جزء من مخطط غربي لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في البلاد.
وشبّه واكي، ما يحدث في أرمينيا بما حدث مع أوكرانيا، التي تم استخدامها كأداة ومرتكز لمهاجمة روسيا، مؤكدا أن "السياسيين الغربيين يعيدون الكرة مرة أخرى من خلال تحويل الشعوب إلى أدوات في صراعاتهم".
وأوضح أن "الغرب يتوسع عبر حلف الناتو، فارضا نظام قيم علمانيا، بينما يستنزف الموارد الطبيعية للدول، تماما كما فعل خلال حقبة الاستعمار التي استعبدت الشعوب، وأشار إلى أن الغزو الجديد اليوم يتمثل في السيطرة على العالم عبر الناتو والمؤسسات الغربية، تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".
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وتطرق واكي إلى تحديات البابا الأرمني لسياسات الحكومة، مؤكدًا أن "الأمر لا يقتصر على صراع محلي، بل هو مقاومة ضد العولمة"، ولاحظ أن "الإعلام العالمي يتجاهل هذه القضية، حتى لو تعرض رجال الدين للسجن أو القتل".
كما انتقد رئيس وزراء أرمينيا تيكول باشنيان، قائلاً إنه "لا يعمل من أجل قيم بلاده، بل يسعى لإرضاء قوى جديدة ترغب في التعاون مع الغرب أو غيره أو ربما يتبع رأيه الشخصي المناهض لنظام القيم الأرثوذكسية، ما أدى إلى هذا التصادم"، وأكد أن "تدمير القيم الأرثوذكسية هو جزء من استراتيجية السياسيين لغسل أدمغة الشعوب، وحصر تفكيرها في الجانب المادي فقط".
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وأكد واكي أن "الصراع في أرمينيا ليس محليًا، بل هو تجلٍ لصراع عالمي بين نظام القيم الأرثوذكسية القائم على الإنسانية، والمساواة، ومحبة الله والخلق، وبين نظام قيم آخر يقوم على المنافسة، ونظرية داروين في "البقاء للأقوى"، والاستيلاء والجشع والغزو والاستعمار والتوسع، وهذا هو جوهر الصراع بين الكنيسة الأرمنية وحكومة البلاد".
يذكر أن توتر العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة كان قد تفاقم، بعد أن نشر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.
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