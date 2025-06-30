https://sarabic.ae/20250630/كاتب-إثيوبي-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-أرمينيا-عمل-لفتح-البلاد-أمام-التدخل-الغربي-1102220799.html

كاتب إثيوبي لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أرمينيا عمل لفتح البلاد أمام التدخل الغربي

كاتب إثيوبي لـ"سبوتنيك": ما يحدث في أرمينيا عمل لفتح البلاد أمام التدخل الغربي

سبوتنيك عربي

صرح الكاتب والمدافع عن تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية فانتاهون واكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن ما يحدث في أرمينيا هو جزء من مخطط غربي لفتح الباب أمام التدخل... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T15:57+0000

2025-06-30T15:57+0000

2025-06-30T15:57+0000

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وشبّه واكي، ما يحدث في أرمينيا بما حدث مع أوكرانيا، التي تم استخدامها كأداة ومرتكز لمهاجمة روسيا، مؤكدا أن "السياسيين الغربيين يعيدون الكرة مرة أخرى من خلال تحويل الشعوب إلى أدوات في صراعاتهم".وأوضح أن "الغرب يتوسع عبر حلف الناتو، فارضا نظام قيم علمانيا، بينما يستنزف الموارد الطبيعية للدول، تماما كما فعل خلال حقبة الاستعمار التي استعبدت الشعوب، وأشار إلى أن الغزو الجديد اليوم يتمثل في السيطرة على العالم عبر الناتو والمؤسسات الغربية، تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".وتطرق واكي إلى تحديات البابا الأرمني لسياسات الحكومة، مؤكدًا أن "الأمر لا يقتصر على صراع محلي، بل هو مقاومة ضد العولمة"، ولاحظ أن "الإعلام العالمي يتجاهل هذه القضية، حتى لو تعرض رجال الدين للسجن أو القتل".يذكر أن توتر العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة كان قد تفاقم، بعد أن نشر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.

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