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دبلوماسي بريطاني سابق: اعتقال رجال دين في أرمينيا تصعيد خطير بين الدولة والكنيسة
دبلوماسي بريطاني سابق: اعتقال رجال دين في أرمينيا تصعيد خطير بين الدولة والكنيسة
سبوتنيك عربي
صرح البروفيسور ويليام مالينسون، الدبلوماسي البريطاني السابق والأكاديمي المقيم في العاصمة اليونانية أثينا، بأن ما يجري حاليا في أرمينيا، من توتر بين الدولة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T15:07+0000
2025-06-30T15:07+0000
العالم
الكنيسة الأرثوذكسية
أرمينيا
نيكول باشينيان
روسيا
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وقال مالينسون في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجنون السياسي المستمر لدى بعض قادة الاتحاد الأوروبي يسعى لتغذية فكرة الحرب مع روسيا، وهم يسلحون أنفسهم بشكل هستيري"، معتبرًا أن "هذا المناخ يؤثر أيضا على الأوضاع الداخلية في دول كأرمينيا".واعتبر مالينسون أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، "يواجه تراجعا شعبيا كبيرا، ويبدو أنه يتمسك بالسلطة بأي وسيلة، خوفا من مصير مماثل لرئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقبع حاليا في السجن".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.أنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديوباحث في الشأن الدولي: حكومة باشينيان تسعى إلى تفكيك التحالف بين الكنيسة والمعارضة
https://sarabic.ae/20250628/الكنيسة-الأرمنية-تطالب-يريفان-بالإفراج-الفوري-عن-رئيس-الأساقفة-المعتقل-1102163276.html
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العالم, الكنيسة الأرثوذكسية, أرمينيا, نيكول باشينيان, روسيا
العالم, الكنيسة الأرثوذكسية, أرمينيا, نيكول باشينيان, روسيا

دبلوماسي بريطاني سابق: اعتقال رجال دين في أرمينيا تصعيد خطير بين الدولة والكنيسة

15:07 GMT 30.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهي
ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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صرح البروفيسور ويليام مالينسون، الدبلوماسي البريطاني السابق والأكاديمي المقيم في العاصمة اليونانية أثينا، بأن ما يجري حاليا في أرمينيا، من توتر بين الدولة والكنيسة، "يعكس انزلاقًا خطيرًا في العلاقة بين الدولة والكنيسة"، ويأتي ضمن أجواء توتر أوسع تغذيها القيادات الغربية.
وقال مالينسون في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجنون السياسي المستمر لدى بعض قادة الاتحاد الأوروبي يسعى لتغذية فكرة الحرب مع روسيا، وهم يسلحون أنفسهم بشكل هستيري"، معتبرًا أن "هذا المناخ يؤثر أيضا على الأوضاع الداخلية في دول كأرمينيا".

وأشار مالينسون إلى أن "الكنيسة الأرمنية الرسولية، التي تعد أقدم كنيسة مسيحية رسمية في العالم ويعود تاريخها إلى عام 300 ميلادي، تتعرض لتدخل سياسي غير مسبوق"، مؤكدًا أن "ما يجري يمثل تصعيدا خطيرا، خاصة مع لجوء الدولة إلى اعتقال قيادات دينية وشخصيات اقتصادية مؤثرة، مثل رجل الأعمال الشهير كارابيتيان (سامفييل)".

المطران ميكائيل أجباهيان رئيسة أساقفة أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
الكنيسة الأرمنية تطالب يريفان بالإفراج الفوري عن رئيس الأساقفة المعتقل
28 يونيو, 15:58 GMT
واعتبر مالينسون أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، "يواجه تراجعا شعبيا كبيرا، ويبدو أنه يتمسك بالسلطة بأي وسيلة، خوفا من مصير مماثل لرئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقبع حاليا في السجن".

وطالبت الكنيسة الأرمنية الرسولية، النظام القضائي في أرمينيا، بالإفراج الفوري عن المطران ميكائيل أجباهيان، الذي تم اعتقاله السبت الماضي، من قبل محكمة يريفان، بتهمة "الدعوة للاستيلاء على السلطة"، وفقا لبيان صادر عن المركز الروحي للكنيسة في إتشميادزين.

وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرمني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.
أنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديو
باحث في الشأن الدولي: حكومة باشينيان تسعى إلى تفكيك التحالف بين الكنيسة والمعارضة
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