https://sarabic.ae/20250630/نائب-أرميني-سابق-يكشف-أسباب-استهداف-الكنيسة-الأرمنية-وعلاقتها-بالمعارضة-والمصالح-الخارجية-1102229924.html

نائب أرميني سابق يكشف أسباب استهداف الكنيسة الأرمنية وعلاقتها بالمعارضة والمصالح الخارجية

نائب أرميني سابق يكشف أسباب استهداف الكنيسة الأرمنية وعلاقتها بالمعارضة والمصالح الخارجية

سبوتنيك عربي

أفاد النائب السابق في البرلمان الأرميني أرمان أبوفيان، والمؤسس المشارك لمبادرة "الجسر" المدنية، أن الضغوط التي تمارسها السلطات الأرمينية على ممثلي الكنيسة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T19:02+0000

2025-06-30T19:02+0000

2025-06-30T19:31+0000

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وقال أبوفيان لوكالة "سبوتنيك": "من الضروري فهم ماهية الكنيسة الأرمنية، حتى يتضح ما يحدث. الكنيسة الأرمنية ليست مجرد مؤسسة دينية، بل هي ركيزة أساسية للهوية القومية الأرمنية، حيث أسهمت على مدار 1700 عام في الحفاظ على الأمة الأرمنية".وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية تستخدم في دول أخرى، مثل أوكرانيا، بهدف السيطرة على الشعوب من خلال إضعاف هويتها الوطنية والتاريخية".وأشار النائب السابق في البرلمان الأرميني إلى أن "هذه التحركات تأتي في سياق التحضير للانتخابات البرلمانية عام 2026، حيث تعاني السلطات الأرمينية من تراجع شعبيتها 10% فقط، وفقًا للتقديرات، بينما تحظى الكنيسة الأرمنية بتأييد شبه كامل يقترب من 100%، ما يجعلها تهديدا محتملا للسلطة الحاكمة".وحول المستفيدين من هذه الأحداث، رأى أبوفيان أن "السلطات الأرمينية تسعى لتعزيز فرص إعادة انتخابها عبر تشويه سمعة الكنيسة"، لكنه استبعد نجاح هذه الخطة.وأشار إلى أن "تركيا وأذربيجان والدول الأنغلوساكسونية تستفيد من هذه التحركات، حيث تسعى لتغيير الأولويات الوطنية والقومية في الدول التي ترغب في السيطرة عليها".وفي السياق ذاته، أشار أبوفيان إلى أن "هناك تشابها جزئيا بين ما حدث في أوكرانيا وما يجري حاليا في أرمينيا، من حيث الاضطهاد ضد الكنيسة والمعارضة السياسية، وأن الوضع في أرمينيا يختلف بسبب غياب بديل للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، على عكس أوكرانيا التي تضم طوائف دينية عدة".وفي سياق آخر، أشار أبوفيان إلى أن "رجل الأعمال الأرميني البارز سامفيل كارابيتيان، الذي يدعم الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، يٌنظر إليه كتهديد من قبل السلطات بسبب موارده الكبيرة وتأثيره الواسع، وأن هذا الاستهداف محاولة السلطات للحد من تأثير شخصيات مثل كارابيتيان، التي تعكس آراء غالبية الشعب الأرمني".ورأى أبوفيان أن "استهداف الكنيسة الأرمنية يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتصوير روسيا كعدو، حيث يتم ربط الكنيسة بها لخلق صورة سلبية".وألمح إلى أن "هذه الاستراتيجيات قد تكون مدعومة من قوى غربية، خاصة البريطانيين، الذين يستخدمون هذه التكتيكات في دول مثل أوكرانيا ومولدوفا، لكنها غير فعالة في أرمينيا، بسبب خصوصياتها الثقافية والتاريخية".دبلوماسي بريطاني سابق: اعتقال رجال دين في أرمينيا تصعيد خطير بين الدولة والكنيسةأنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديو

https://sarabic.ae/20250630/دبلوماسي-بريطاني-سابق-اعتقال-رجال-دين-في-أرمينيا-تصعيد-خطير-بين-الدولة-والكنيسة-1102218094.html

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