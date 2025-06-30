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نائب أرميني سابق يكشف أسباب استهداف الكنيسة الأرمنية وعلاقتها بالمعارضة والمصالح الخارجية
نائب أرميني سابق يكشف أسباب استهداف الكنيسة الأرمنية وعلاقتها بالمعارضة والمصالح الخارجية
سبوتنيك عربي
أفاد النائب السابق في البرلمان الأرميني أرمان أبوفيان، والمؤسس المشارك لمبادرة "الجسر" المدنية، أن الضغوط التي تمارسها السلطات الأرمينية على ممثلي الكنيسة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T19:02+0000
2025-06-30T19:31+0000
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وقال أبوفيان لوكالة "سبوتنيك": "من الضروري فهم ماهية الكنيسة الأرمنية، حتى يتضح ما يحدث. الكنيسة الأرمنية ليست مجرد مؤسسة دينية، بل هي ركيزة أساسية للهوية القومية الأرمنية، حيث أسهمت على مدار 1700 عام في الحفاظ على الأمة الأرمنية".وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية تستخدم في دول أخرى، مثل أوكرانيا، بهدف السيطرة على الشعوب من خلال إضعاف هويتها الوطنية والتاريخية".وأشار النائب السابق في البرلمان الأرميني إلى أن "هذه التحركات تأتي في سياق التحضير للانتخابات البرلمانية عام 2026، حيث تعاني السلطات الأرمينية من تراجع شعبيتها 10% فقط، وفقًا للتقديرات، بينما تحظى الكنيسة الأرمنية بتأييد شبه كامل يقترب من 100%، ما يجعلها تهديدا محتملا للسلطة الحاكمة".وحول المستفيدين من هذه الأحداث، رأى أبوفيان أن "السلطات الأرمينية تسعى لتعزيز فرص إعادة انتخابها عبر تشويه سمعة الكنيسة"، لكنه استبعد نجاح هذه الخطة.وأشار إلى أن "تركيا وأذربيجان والدول الأنغلوساكسونية تستفيد من هذه التحركات، حيث تسعى لتغيير الأولويات الوطنية والقومية في الدول التي ترغب في السيطرة عليها".وفي السياق ذاته، أشار أبوفيان إلى أن "هناك تشابها جزئيا بين ما حدث في أوكرانيا وما يجري حاليا في أرمينيا، من حيث الاضطهاد ضد الكنيسة والمعارضة السياسية، وأن الوضع في أرمينيا يختلف بسبب غياب بديل للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، على عكس أوكرانيا التي تضم طوائف دينية عدة".وفي سياق آخر، أشار أبوفيان إلى أن "رجل الأعمال الأرميني البارز سامفيل كارابيتيان، الذي يدعم الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، يٌنظر إليه كتهديد من قبل السلطات بسبب موارده الكبيرة وتأثيره الواسع، وأن هذا الاستهداف محاولة السلطات للحد من تأثير شخصيات مثل كارابيتيان، التي تعكس آراء غالبية الشعب الأرمني".ورأى أبوفيان أن "استهداف الكنيسة الأرمنية يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتصوير روسيا كعدو، حيث يتم ربط الكنيسة بها لخلق صورة سلبية".وألمح إلى أن "هذه الاستراتيجيات قد تكون مدعومة من قوى غربية، خاصة البريطانيين، الذين يستخدمون هذه التكتيكات في دول مثل أوكرانيا ومولدوفا، لكنها غير فعالة في أرمينيا، بسبب خصوصياتها الثقافية والتاريخية".دبلوماسي بريطاني سابق: اعتقال رجال دين في أرمينيا تصعيد خطير بين الدولة والكنيسةأنصار رئيس أساقفة أرمينيا يعتصمون أمام المحكمة حتى الصباح... فيديو
https://sarabic.ae/20250630/دبلوماسي-بريطاني-سابق-اعتقال-رجال-دين-في-أرمينيا-تصعيد-خطير-بين-الدولة-والكنيسة-1102218094.html
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نائب أرميني سابق يكشف أسباب استهداف الكنيسة الأرمنية وعلاقتها بالمعارضة والمصالح الخارجية

19:02 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 19:31 GMT 30.06.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان
ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
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أفاد النائب السابق في البرلمان الأرميني أرمان أبوفيان، والمؤسس المشارك لمبادرة "الجسر" المدنية، أن الضغوط التي تمارسها السلطات الأرمينية على ممثلي الكنيسة الأرمنية، بما في ذلك تفتيش مقر الكاثوليكوس ومحاولات اعتقال رئيس الأساقفة، تهدف إلى تقويض الهوية الوطنية الأرمنية والمعارضة السياسية.
وقال أبوفيان لوكالة "سبوتنيك": "من الضروري فهم ماهية الكنيسة الأرمنية، حتى يتضح ما يحدث. الكنيسة الأرمنية ليست مجرد مؤسسة دينية، بل هي ركيزة أساسية للهوية القومية الأرمنية، حيث أسهمت على مدار 1700 عام في الحفاظ على الأمة الأرمنية".

وأوضح أن "استهداف الكنيسة يمثل ضربة لأساس الهوية الأرمنية، بهدف إضعاف قدرة الأرمن على المقاومة وتحويلهم إلى كتلة سكانية بلا هوية".

وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية تستخدم في دول أخرى، مثل أوكرانيا، بهدف السيطرة على الشعوب من خلال إضعاف هويتها الوطنية والتاريخية".
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وأشار النائب السابق في البرلمان الأرميني إلى أن "هذه التحركات تأتي في سياق التحضير للانتخابات البرلمانية عام 2026، حيث تعاني السلطات الأرمينية من تراجع شعبيتها 10% فقط، وفقًا للتقديرات، بينما تحظى الكنيسة الأرمنية بتأييد شبه كامل يقترب من 100%، ما يجعلها تهديدا محتملا للسلطة الحاكمة".

وأشار إلى أن "هذه الضغوط تهدف إلى تشويه سمعة الكنيسة وإضعاف تأثيرها، لكنها ستبوء بالفشل بسبب العلاقة العميقة بين الهوية الأرمنية والمسيحية، التي تجعل أرمينيا أول دولة اعتنقت المسيحية تاريخيا".

وحول المستفيدين من هذه الأحداث، رأى أبوفيان أن "السلطات الأرمينية تسعى لتعزيز فرص إعادة انتخابها عبر تشويه سمعة الكنيسة"، لكنه استبعد نجاح هذه الخطة.
وأشار إلى أن "تركيا وأذربيجان والدول الأنغلوساكسونية تستفيد من هذه التحركات، حيث تسعى لتغيير الأولويات الوطنية والقومية في الدول التي ترغب في السيطرة عليها".
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وفي السياق ذاته، أشار أبوفيان إلى أن "هناك تشابها جزئيا بين ما حدث في أوكرانيا وما يجري حاليا في أرمينيا، من حيث الاضطهاد ضد الكنيسة والمعارضة السياسية، وأن الوضع في أرمينيا يختلف بسبب غياب بديل للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، على عكس أوكرانيا التي تضم طوائف دينية عدة".

واعتبر أن "السلطات الأرمينية تسعى للسيطرة على الكنيسة بهدف إضعاف الهوية الوطنية الأرمينية، وهو ما يعد خطأ استراتيجيا من جانبها".

وفي سياق آخر، أشار أبوفيان إلى أن "رجل الأعمال الأرميني البارز سامفيل كارابيتيان، الذي يدعم الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، يٌنظر إليه كتهديد من قبل السلطات بسبب موارده الكبيرة وتأثيره الواسع، وأن هذا الاستهداف محاولة السلطات للحد من تأثير شخصيات مثل كارابيتيان، التي تعكس آراء غالبية الشعب الأرمني".
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ورأى أبوفيان أن "استهداف الكنيسة الأرمنية يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتصوير روسيا كعدو، حيث يتم ربط الكنيسة بها لخلق صورة سلبية".

ووصف هذه الاستراتيجية بأنها "شوكة" تستخدم في إطار القوة الناعمة، لكنها تفشل في أرمينيا، بسبب التاريخ العريق للكنيسة الأرمنية، الذي يمتد لـ1700 عام، ما يجعل من الصعب تصويرها كـ"عميل" لروسيا.

وألمح إلى أن "هذه الاستراتيجيات قد تكون مدعومة من قوى غربية، خاصة البريطانيين، الذين يستخدمون هذه التكتيكات في دول مثل أوكرانيا ومولدوفا، لكنها غير فعالة في أرمينيا، بسبب خصوصياتها الثقافية والتاريخية".
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