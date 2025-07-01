https://sarabic.ae/20250701/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-ربما-آن-الأوان-لتقوم-بي-2-بزيارة-اليمن-1102262702.html

السفير الأمريكي في إسرائيل: ربما آن الأوان لتقوم "بي-2" بزيارة اليمن

السفير الأمريكي في إسرائيل: ربما آن الأوان لتقوم "بي-2" بزيارة اليمن

سبوتنيك عربي

صرح مايك هاكابي، السفير الأمريكي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بأنه "ربما آن الأوان أن تقوم "بي-2" بزيارة إلى اليمن". 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T18:57+0000

2025-07-01T18:57+0000

2025-07-01T18:57+0000

أنصار الله

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103240/95/1032409520_29:0:1385:763_1920x0_80_0_0_8b20e58e9ae105578fddf79e8089ae70.jpg

ونشر هاكابي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، للتعليق على الصاروخ، الذي أطلق من اليمن على إسرائيل، في وقت سابق من اليوم.وقال هاكابي: "ظننا أن تهديد الصواريخ على إسرائيل قد انتهى، لكن جماعة "أنصار الله" اليمنية فاجأتنا بإطلاق صاروخ باتجاهنا".وتابع السفير الأمريكي في إسرائيل: "لحسن الحظ، أثبت نظام الدفاع الإسرائيلي الاعتراضي فعاليته، ما أتاح لنا الوقت للجوء إلى الملاجئ وانتظار مرور الخطر"، واختتم تغريدته بالقول: "ربما آن الأوان أن تقوم قاذفات "بي - 2" بزيارة إلى اليمن".يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وحذر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه.

https://sarabic.ae/20250629/متى-تتوقف-صواريخ-أنصار-الله-عن-استهداف-إسرائيل؟-1102193136.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن