السفير الأمريكي في إسرائيل: ربما آن الأوان لتقوم "بي-2" بزيارة اليمن
© Photo / Northrop Grumman
تابعنا عبر
صرح مايك هاكابي، السفير الأمريكي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بأنه "ربما آن الأوان أن تقوم "بي-2" بزيارة إلى اليمن".
ونشر هاكابي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، للتعليق على الصاروخ، الذي أطلق من اليمن على إسرائيل، في وقت سابق من اليوم.
We thought we were done with missiles coming to Israel, but Houthis just lit one up over us in Israel. Fortunately, Israel's incredible interception system means we go to the shelter & wait until all clear. Maybe those B2 bombers need to visit Yemen!— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 1, 2025
وقال هاكابي: "ظننا أن تهديد الصواريخ على إسرائيل قد انتهى، لكن جماعة "أنصار الله" اليمنية فاجأتنا بإطلاق صاروخ باتجاهنا".
وتابع السفير الأمريكي في إسرائيل: "لحسن الحظ، أثبت نظام الدفاع الإسرائيلي الاعتراضي فعاليته، ما أتاح لنا الوقت للجوء إلى الملاجئ وانتظار مرور الخطر"، واختتم تغريدته بالقول: "ربما آن الأوان أن تقوم قاذفات "بي - 2" بزيارة إلى اليمن".
29 يونيو, 18:55 GMT
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد ذكر مساء اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب، أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن". وأضاف أنه "تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة"، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
يذكر أنه مع اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها "حماس"، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تضامنها مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذر زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023، من أن "أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة".
وبحلول 31 أكتوبر 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله"، رسميًا، دخولها في الصراع لدعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هجماتها ستستمر حتى توقف إسرائيل هجماتها على غزة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، في مايو/ أيار 2025، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردًا على نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد غزة، وهوما وصفته حركة حماس بـ"الإجراء البطولي، الذي يعكس انخراط اليمن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني".
ومنذ أكتوبر 2023، أطلقت "أنصار الله"، نحو 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، معظمها تم اعتراضه.