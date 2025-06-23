إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
08:18 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر ايران من أي رد انتقامي وتبلغها بأن الضربة انتهت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-استخدام-واشنطن-لمناورة-جوية-مزدوجة-قبل-الهجوم-على-إيران-1101949534.html
إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران
إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ "خطة خداعية" لصرف الانتباه عن المسارات، التي كان من المقرر أن تسلكها طائراته الحربية المتجهة إلى إيران لقصف... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T08:16+0000
2025-06-23T08:16+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071445656_0:257:2867:1870_1920x0_80_0_0_44c2601d1263e4370b15f99476d77659.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قبل الهجوم الذي نفذته واشنطن على إيران، قامت الطائرات الحربية الأمريكية بمناورة عسكرية خداعية تضمنت إرسال مجموعتين من قاذفات "بي - 2" الاستراتيجية من ولاية ميزوري في التوقيت ذاته، الذي انطلقت فيه الطائرات المتجهة إلى إيران، في اتجاه آخر لعبور المحيط الأطلنطي باتجاه الشرق الأوسط.وتهدف هذه الخطة إلى إرباك أجهزة الرصد الإيرانية بشأن اتجاه الضربة وتوقيتها، ما سهّل تنفيذ الهجوم فجر أمس الأحد، على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.وجاءت الضربة الأمريكية بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، شملت هجمات متبادلة أدت إلى مقتل ضباط إيرانيين وعلماء في المجال النووي، فيما ردت طهران بعملية مضادة أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم يهدف إلى "الحد من قدرات إيران النووية"، زاعمًا تدمير مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم، في حين نفت طهران وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، وهو ما تؤيده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20250617/خبير-عسكري-إسرائيل-تعول-على-الجهد-الاستخباري-داخل-إيران-لإدراكها-أن-القصف-لن-يجدي-نفعا-1101744117.html
https://sarabic.ae/20250622/باحث-في-الشأن-الدولي-ضربات-أمريكا-هدفها-جر-إيران-إلى-التفاوض-حول-الملف-النووي-1101935405.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071445656_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6732448e54159e23c4a9f1b045b9a62f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران

08:16 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Smootقاذفات بي 2 الأمريكية
قاذفات بي 2 الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Smoot
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ "خطة خداعية" لصرف الانتباه عن المسارات، التي كان من المقرر أن تسلكها طائراته الحربية المتجهة إلى إيران لقصف منشآتها النووية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قبل الهجوم الذي نفذته واشنطن على إيران، قامت الطائرات الحربية الأمريكية بمناورة عسكرية خداعية تضمنت إرسال مجموعتين من قاذفات "بي - 2" الاستراتيجية من ولاية ميزوري في التوقيت ذاته، الذي انطلقت فيه الطائرات المتجهة إلى إيران، في اتجاه آخر لعبور المحيط الأطلنطي باتجاه الشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
خبير عسكري: إسرائيل تعول على الجهد الاستخباري داخل إيران لإدراكها أن القصف لن يجدي نفعا
17 يونيو, 11:37 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن "الطائرات المخصصة لتنفيذ خطة الخداع، قامت بتشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها حتى يتم رصد مسارها بواسطة الأقمار الاصطناعية التجارية، في حين استخدمت الطائرات المتجهة إلى إيران تقنية التخفي، وذلك بعدم تشغيل أنظمة التتبع".
وتهدف هذه الخطة إلى إرباك أجهزة الرصد الإيرانية بشأن اتجاه الضربة وتوقيتها، ما سهّل تنفيذ الهجوم فجر أمس الأحد، على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
باحث في الشأن الدولي: ضربات أمريكا هدفها جر إيران إلى التفاوض حول الملف النووي
أمس, 13:26 GMT
وجاءت الضربة الأمريكية بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، شملت هجمات متبادلة أدت إلى مقتل ضباط إيرانيين وعلماء في المجال النووي، فيما ردت طهران بعملية مضادة أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم يهدف إلى "الحد من قدرات إيران النووية"، زاعمًا تدمير مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم، في حين نفت طهران وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، وهو ما تؤيده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала