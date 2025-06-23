https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-استخدام-واشنطن-لمناورة-جوية-مزدوجة-قبل-الهجوم-على-إيران-1101949534.html

إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران

إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ "خطة خداعية" لصرف الانتباه عن المسارات، التي كان من المقرر أن تسلكها طائراته الحربية المتجهة إلى إيران لقصف... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T08:16+0000

2025-06-23T08:16+0000

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قبل الهجوم الذي نفذته واشنطن على إيران، قامت الطائرات الحربية الأمريكية بمناورة عسكرية خداعية تضمنت إرسال مجموعتين من قاذفات "بي - 2" الاستراتيجية من ولاية ميزوري في التوقيت ذاته، الذي انطلقت فيه الطائرات المتجهة إلى إيران، في اتجاه آخر لعبور المحيط الأطلنطي باتجاه الشرق الأوسط.وتهدف هذه الخطة إلى إرباك أجهزة الرصد الإيرانية بشأن اتجاه الضربة وتوقيتها، ما سهّل تنفيذ الهجوم فجر أمس الأحد، على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.وجاءت الضربة الأمريكية بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، شملت هجمات متبادلة أدت إلى مقتل ضباط إيرانيين وعلماء في المجال النووي، فيما ردت طهران بعملية مضادة أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم يهدف إلى "الحد من قدرات إيران النووية"، زاعمًا تدمير مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم، في حين نفت طهران وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، وهو ما تؤيده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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