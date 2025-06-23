https://sarabic.ae/20250623/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-استخدام-واشنطن-لمناورة-جوية-مزدوجة-قبل-الهجوم-على-إيران-1101949534.html
إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران
إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ "خطة خداعية" لصرف الانتباه عن المسارات، التي كان من المقرر أن تسلكها طائراته الحربية المتجهة إلى إيران لقصف... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قبل الهجوم الذي نفذته واشنطن على إيران، قامت الطائرات الحربية الأمريكية بمناورة عسكرية خداعية تضمنت إرسال مجموعتين من قاذفات "بي - 2" الاستراتيجية من ولاية ميزوري في التوقيت ذاته، الذي انطلقت فيه الطائرات المتجهة إلى إيران، في اتجاه آخر لعبور المحيط الأطلنطي باتجاه الشرق الأوسط.وتهدف هذه الخطة إلى إرباك أجهزة الرصد الإيرانية بشأن اتجاه الضربة وتوقيتها، ما سهّل تنفيذ الهجوم فجر أمس الأحد، على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.وجاءت الضربة الأمريكية بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، شملت هجمات متبادلة أدت إلى مقتل ضباط إيرانيين وعلماء في المجال النووي، فيما ردت طهران بعملية مضادة أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم يهدف إلى "الحد من قدرات إيران النووية"، زاعمًا تدمير مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم، في حين نفت طهران وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، وهو ما تؤيده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام أمريكي يكشف عن استخدام واشنطن لمناورة جوية مزدوجة قبل الهجوم على إيران
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ "خطة خداعية" لصرف الانتباه عن المسارات، التي كان من المقرر أن تسلكها طائراته الحربية المتجهة إلى إيران لقصف منشآتها النووية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قبل الهجوم الذي نفذته واشنطن على إيران، قامت الطائرات الحربية الأمريكية بمناورة عسكرية خداعية تضمنت إرسال مجموعتين من قاذفات "بي - 2" الاستراتيجية من ولاية ميزوري في التوقيت ذاته، الذي انطلقت فيه الطائرات المتجهة إلى إيران، في اتجاه آخر لعبور المحيط الأطلنطي باتجاه الشرق الأوسط
.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الطائرات المخصصة لتنفيذ خطة الخداع، قامت بتشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها حتى يتم رصد مسارها بواسطة الأقمار الاصطناعية التجارية، في حين استخدمت الطائرات المتجهة إلى إيران
تقنية التخفي، وذلك بعدم تشغيل أنظمة التتبع".
وتهدف هذه الخطة إلى إرباك أجهزة الرصد الإيرانية بشأن اتجاه الضربة وتوقيتها، ما سهّل تنفيذ الهجوم فجر أمس الأحد، على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.
وجاءت الضربة الأمريكية بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، شملت هجمات متبادلة أدت إلى مقتل ضباط إيرانيين وعلماء في المجال النووي، فيما ردت طهران بعملية مضادة أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم
يهدف إلى "الحد من قدرات إيران النووية"، زاعمًا تدمير مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم، في حين نفت طهران وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، وهو ما تؤيده تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.