https://sarabic.ae/20250701/خبير-أوروبا-تعزز-إنفاقها-العسكري-كأنها-في-مرحلة-ما-قبل-الحرب-العالمية-الثانية--1102261394.html
خبير: أوروبا تعزز إنفاقها العسكري كأنها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية
خبير: أوروبا تعزز إنفاقها العسكري كأنها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الروسي والأوروبي صدقي ظاهر عثمان، على تصريح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حول عدم إمكانية تسريع عجلة المفاوضات مع أوكرانيا بشكل... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد عثمان، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الروسي هو الأفضل على الأرض ولهذا لن يقدّم تنازلات"، متوقعًا أن "تكون هناك جولة أخرى من المفاوضات في فصل الخريف، وبالتالي العمليات العسكرية ستستمر طيلة الصيف".وأكد أن "العمليات العسكرية بمثابة انتحار سياسي بالنسبة للسلطة الحالية في أوكرانيا"، معتبرًا أن "الرهان الأكبر باستمرار الدعم العسكري من قبل الدول الأوروبية وعودة الموقف الأمريكي إلى ما كان عليه في عهد بايدن، لاستمرار الدعم العسكري".ورأى عثمان أن "أوروبا تعزز إنفاقها العسكري وكأنها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية"، لافتًا إلى "ميثاق الأمن والنمو الذي يفرض على الدول الأوروبية أن لا تزيد الإنفاق العسكري إذا كان لديها عجز بأكثر من 3%، والدين العام الحكومي أكثر من 60% بالمئة".وعن ردة فعل شعبية محتملة ضد السياسات المعتمدة من الدول الأوروبية، توقع عثمان "حدوث شيء داخل أوروبا"، قائلًا: "كل الدول الأوروبية في مرحلة ركود".كما استبعد عثمان "انضمام أوكرانيا في الفترة الحالية إلى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الاوروبي، لأن ذلك سيكون مكلفا بشكل كبير".موسكو: روسيا لم تخسر من وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا بفضل زيادة شحنات الغاز إلى أوروباسلوفاكيا تضع شرطا على الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة عقوبات ضد روسيا
https://sarabic.ae/20250701/خبير-في-الشأن-الأوروبي-مصلحة-أوروبا-في-الشراكة-لا-في-العداء-مع-روسيا-1102243431.html
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حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
خبير: أوروبا تعزز إنفاقها العسكري كأنها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية
حصري
علّق الباحث في الشأن الروسي والأوروبي صدقي ظاهر عثمان، على تصريح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حول عدم إمكانية تسريع عجلة المفاوضات مع أوكرانيا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن "جولة إسطنبول الثانية كشفت الهوّة الكبيرة بين الطرفين، إذ أن روسيا تصرّ على بنود رئيسية تدعمها أمريكا، بينما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مصممون على مواصلة العمليات العسكرية".
وأكد عثمان، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الروسي هو الأفضل على الأرض ولهذا لن يقدّم تنازلات"، متوقعًا أن "تكون هناك جولة أخرى من المفاوضات في فصل الخريف، وبالتالي العمليات العسكرية ستستمر طيلة الصيف".
وردًا على سؤال حول مصلحة كييف بإطالة أمد هذه الحرب وما هي الأوراق التي لا زالت تراهن عليها، قال عثمان: "هناك رهان بالحفاظ السياسة الحالية الحاكمة في أوكرانيا، التي تسير عكس إرادة الشعب الأوكراني".
وأكد أن "العمليات العسكرية بمثابة انتحار سياسي بالنسبة للسلطة الحالية في أوكرانيا"، معتبرًا أن "الرهان الأكبر باستمرار الدعم العسكري من قبل الدول الأوروبية وعودة الموقف الأمريكي إلى ما كان عليه في عهد بايدن، لاستمرار الدعم العسكري".
ورأى عثمان أن "أوروبا تعزز إنفاقها العسكري وكأنها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية"، لافتًا إلى "ميثاق الأمن والنمو الذي يفرض على الدول الأوروبية أن لا تزيد الإنفاق العسكري إذا كان لديها عجز بأكثر من 3%، والدين العام الحكومي أكثر من 60% بالمئة".
وشدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا والوصول إلى صيغة سلام مع روسيا، هو المخرج الأسلم لباقي الدول الأوروبية".
وعن ردة فعل شعبية محتملة ضد السياسات المعتمدة من الدول الأوروبية، توقع عثمان "حدوث شيء داخل أوروبا"، قائلًا: "كل الدول الأوروبية في مرحلة ركود".
كما استبعد عثمان "انضمام أوكرانيا في الفترة الحالية إلى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الاوروبي، لأن ذلك سيكون مكلفا بشكل كبير".