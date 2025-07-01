https://sarabic.ae/20250701/دراسة-توضح-العلاقة-بين-الكوابيس-وتسريع-الشيخوخة-1102263746.html
دراسة توضح العلاقة بين الكوابيس وتسريع الشيخوخة
دراسة توضح العلاقة بين الكوابيس وتسريع الشيخوخة
سبوتنيك عربي
أوضحت دراسة حديثة العلاقة بين الكوابيس وعملية تسريع الشيخوخة والتقدم في العمر وكذلك الموت المبكر. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T19:19+0000
2025-07-01T19:19+0000
2025-07-01T19:19+0000
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وقال الدكتور أبيديمي أوتايكو، عالم الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن، الذي شارك في الدراسة: "أدمغتنا النائمة لا تستطيع التمييز بين الأحلام والواقع، وبالتالي فقد تتسبب الكوابيس في زيادة التوتر، الذي بدوره يسرّع الشيخوخة البيولوجية"، وفق ما نقلته صحيفة أمريكية.وأردف قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، تُعيق الكوابيس جودة النوم ومدته، ما يُضعف عملية ترميم وإصلاح الخلايا الأساسية للجسم خلال الليل". وحلّل فريق الدراسة بيانات أكثر من 183 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 26 و86 عامًا، ووجدوا أن الأحلام السيئة تساعد في تسريع عملية التقدم في العمر. وقام الباحثون بتقييم الشيخوخة البيولوجية للمشاركين من خلال طول الـ"تيلوميرات"، وهي أطراف الكروموسومات الصغيرة التي تتقلص مع التقدم في السن، وترتبط بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها من الحالات المزمنة.وكتب الباحثون في دراستهم: "لقد وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون الكوابيس أسبوعيًا، أكثر عرضة للوفاة قبل بلوغ سن السبعين بثلاث مرات من غيرهم". وأشار الفريق إلى أن نتائجه كانت ثابتة ولم تتغير، بعد الأخذ في الحسبان عوامل مثل الجنس والعمر والعِرق والصحة النفسية العامة. وأوضح الباحثون أنه يمكن الوقاية من الكوابيس إلى حد بعيد، من خلال اتخاذ بعض التدابير البسيطة، مثل الحفاظ على عادات نوم جيدة، تجنب أفلام الرعب، البحث عن علاج للقلق أو الاكتئاب وإدارة التوتر.
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منوعات, مشاكل صحية
دراسة توضح العلاقة بين الكوابيس وتسريع الشيخوخة
أوضحت دراسة حديثة العلاقة بين الكوابيس وعملية تسريع الشيخوخة والتقدم في العمر وكذلك الموت المبكر.
وقال الدكتور أبيديمي أوتايكو، عالم الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن، الذي شارك في الدراسة: "أدمغتنا النائمة لا تستطيع التمييز بين الأحلام والواقع، وبالتالي فقد تتسبب الكوابيس في زيادة التوتر، الذي بدوره يسرّع الشيخوخة البيولوجية
"، وفق ما نقلته صحيفة أمريكية.
وأردف قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، تُعيق الكوابيس جودة النوم ومدته، ما يُضعف عملية ترميم وإصلاح الخلايا الأساسية للجسم خلال الليل". وحلّل فريق الدراسة بيانات أكثر من 183 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 26 و86 عامًا، ووجدوا أن الأحلام السيئة تساعد في تسريع عملية التقدم في العمر.
وقام الباحثون بتقييم الشيخوخة البيولوجية للمشاركين من خلال طول الـ"تيلوميرات"، وهي أطراف الكروموسومات الصغيرة التي تتقلص مع التقدم في السن، وترتبط بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها من الحالات المزمنة.
واكتشف الفريق أن أولئك الذين عانوا من الكوابيس الليلية بانتظام كانت الـ"تيلوميرات" لديهم أقصر، ما يُظهر علامات شيخوخة بيولوجية متسارعة، وزيادة هائلة بنسبة 40% في احتمال الوفاة المبكرة.
وكتب الباحثون في دراستهم: "لقد وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون الكوابيس أسبوعيًا، أكثر عرضة للوفاة قبل بلوغ سن السبعين بثلاث مرات من غيرهم".
وأكد الباحثون أن هذا يجعل الكوابيس مسببًا أقوى للوفاة المبكرة من سوء التغذية أو قلة الحركة أو التدخين. وأضافوا: "تؤدي الكوابيس إلى ارتفاعات كبيرة في هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر
الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتسارع شيخوخة الخلايا".
وأشار الفريق إلى أن نتائجه كانت ثابتة ولم تتغير، بعد الأخذ في الحسبان عوامل مثل الجنس والعمر والعِرق والصحة النفسية العامة.
وأوضح الباحثون أنه يمكن الوقاية من الكوابيس إلى حد بعيد، من خلال اتخاذ بعض التدابير البسيطة، مثل الحفاظ على عادات نوم جيدة، تجنب أفلام الرعب، البحث عن علاج للقلق أو الاكتئاب وإدارة التوتر.