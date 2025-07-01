https://sarabic.ae/20250701/دراسة-توضح-العلاقة-بين-الكوابيس-وتسريع-الشيخوخة-1102263746.html

دراسة توضح العلاقة بين الكوابيس وتسريع الشيخوخة

دراسة توضح العلاقة بين الكوابيس وتسريع الشيخوخة

سبوتنيك عربي

أوضحت دراسة حديثة العلاقة بين الكوابيس وعملية تسريع الشيخوخة والتقدم في العمر وكذلك الموت المبكر. 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T19:19+0000

2025-07-01T19:19+0000

2025-07-01T19:19+0000

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وقال الدكتور أبيديمي أوتايكو، عالم الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن، الذي شارك في الدراسة: "أدمغتنا النائمة لا تستطيع التمييز بين الأحلام والواقع، وبالتالي فقد تتسبب الكوابيس في زيادة التوتر، الذي بدوره يسرّع الشيخوخة البيولوجية"، وفق ما نقلته صحيفة أمريكية.وأردف قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، تُعيق الكوابيس جودة النوم ومدته، ما يُضعف عملية ترميم وإصلاح الخلايا الأساسية للجسم خلال الليل". وحلّل فريق الدراسة بيانات أكثر من 183 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 26 و86 عامًا، ووجدوا أن الأحلام السيئة تساعد في تسريع عملية التقدم في العمر. وقام الباحثون بتقييم الشيخوخة البيولوجية للمشاركين من خلال طول الـ"تيلوميرات"، وهي أطراف الكروموسومات الصغيرة التي تتقلص مع التقدم في السن، وترتبط بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها من الحالات المزمنة.وكتب الباحثون في دراستهم: "لقد وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون الكوابيس أسبوعيًا، أكثر عرضة للوفاة قبل بلوغ سن السبعين بثلاث مرات من غيرهم". وأشار الفريق إلى أن نتائجه كانت ثابتة ولم تتغير، بعد الأخذ في الحسبان عوامل مثل الجنس والعمر والعِرق والصحة النفسية العامة. وأوضح الباحثون أنه يمكن الوقاية من الكوابيس إلى حد بعيد، من خلال اتخاذ بعض التدابير البسيطة، مثل الحفاظ على عادات نوم جيدة، تجنب أفلام الرعب، البحث عن علاج للقلق أو الاكتئاب وإدارة التوتر.

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