https://sarabic.ae/20240522/الكوابيس-نظام-إنذار-مبكر-لظهور-أعراض-مرض-خطير--1089110693.html
الكوابيس... نظام إنذار مبكر لظهور أعراض مرض خطير
الكوابيس... نظام إنذار مبكر لظهور أعراض مرض خطير
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة أجرتها باحثة الصحة العامة في جامعة كامبريدج، ميلاني سلون، أن الأحلام السيئة هي واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا والمبكرة لتفاقم مرض الذئبة. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T13:49+0000
2024-05-22T13:49+0000
2024-05-22T13:49+0000
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مرض الذئبة الحمراء هو أحد أمراض المناعة الذاتية مدى الحياة لأسباب غير معروفة، وغالبًا ما يبدأ بين سن 15 و45 عامًا. كل بضع سنوات أو نحو ذلك، يؤدي إلى نوبات متقطعة من آلام المفاصل، أو الحمى، أو ألم في الصدر، أو التعب، أو تساقط الشعر.في دراسة استقصائية عبر الإنترنت، أجريت على 676 مريضًا مصابًا بمرض الذئبة، المعروف تقنيًا باسم الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، أبلغ ما يقرب من ثلث المرضى عن أحلام متقطعة أدت إلى ظهور أعراض المرض الأخرى.ليس كل من يعاني من مرض الذئبة الحمراء يصاب بأعراض عصبية نفسية خلال هذه النوبات. ولكن بالنسبة لنحو 40% من المصابين، فإن التشخيص والعلاج يمثل تحديًا، لأن الأعراض مثل الكوابيس والهلوسة هي أعراض ذاتية والعديد من المرضى يترددون في مناقشتها.وفقا لمجلة "eClinicalMedicine" التي نشرت الدراسة، "يجب تشجيع الأطباء على السؤال عن الكوابيس والأعراض العصبية والنفسية الأخرى".أحلامنا حقا يمكن أن تخبرنا بشيء ما. حتى العلماء يؤكدون في ذلك.إصابة أسماء الأسد بمرض "الابيضاض النقوي الحاد"دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النوم
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العالم, امراض, ادوية
الكوابيس... نظام إنذار مبكر لظهور أعراض مرض خطير
وجدت دراسة جديدة أجرتها باحثة الصحة العامة في جامعة كامبريدج، ميلاني سلون، أن الأحلام السيئة هي واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا والمبكرة لتفاقم مرض الذئبة.
مرض الذئبة الحمراء هو أحد أمراض المناعة الذاتية
مدى الحياة لأسباب غير معروفة، وغالبًا ما يبدأ بين سن 15 و45 عامًا. كل بضع سنوات أو نحو ذلك، يؤدي إلى نوبات متقطعة من آلام المفاصل، أو الحمى، أو ألم في الصدر، أو التعب، أو تساقط الشعر.
في دراسة استقصائية عبر الإنترنت، أجريت على 676 مريضًا مصابًا بمرض الذئبة، المعروف تقنيًا باسم الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)، أبلغ ما يقرب من ثلث المرضى عن أحلام متقطعة أدت إلى ظهور أعراض المرض الأخرى.
ليس كل من يعاني من مرض الذئبة الحمراء يصاب بأعراض عصبية نفسية خلال هذه النوبات. ولكن بالنسبة لنحو 40% من المصابين، فإن التشخيص والعلاج يمثل تحديًا، لأن الأعراض مثل الكوابيس والهلوسة هي أعراض ذاتية
والعديد من المرضى يترددون في مناقشتها.
يقول طبيب الأعصاب ومؤلف الدراسة غاي ليشزينر من مستشفيات غاي وسانت توماس في لندن: "لقد أدركنا منذ فترة طويلة أن التغيرات في الأحلام قد تشير إلى تغيرات في الصحة البدنية والعصبية والعقلية، ويمكن أن تكون في بعض الأحيان مؤشرات مبكرة للمرض".
وفقا لمجلة "eClinicalMedicine" التي نشرت
الدراسة، "يجب تشجيع الأطباء على السؤال عن الكوابيس والأعراض العصبية والنفسية الأخرى".
أحلامنا حقا يمكن أن تخبرنا بشيء ما. حتى العلماء يؤكدون في ذلك.