https://sarabic.ae/20250701/سائق-ينشغل-بهاتفه-ويتسبب-بكارثة-فيديو-1102247530.html
سائق ينشغل بهاتفه ويتسبب بكارثة... فيديو
سائق ينشغل بهاتفه ويتسبب بكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
تتطلب قواعد السلامة المرورية التركيز على القيادة والإحاطة بقوانين المرور بما تحتويه من إشارات طرقية، وآداب القيادة وما إلى ذلك مما يحفط حياة السائقين والمارة. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T11:51+0000
2025-07-01T11:51+0000
2025-07-01T11:51+0000
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ويعتبر الهاتف النقال، من أكثر مسببات الحوادث شيوعا، حيث يؤدي الانشغال بالهاتف أثناء القيادة عادة إلى الحوادث، وهذا ما دفع الدول لسن قوانين صارمة تمنع استخدامه أثناء القيادة.وقد تم توقيف "تشين"، فيما استبعدت التحقيقات الأولية وجود شبهة تعاطي الكحول أو المواد المخدرة أثناء الحادث.اكتشاف صرصور متحجر داخل كهرمان عمره 40 مليون عام في روسيا.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سائق ينشغل بهاتفه ويتسبب بكارثة... فيديو
تتطلب قواعد السلامة المرورية التركيز على القيادة والإحاطة بقوانين المرور بما تحتويه من إشارات طرقية، وآداب القيادة وما إلى ذلك مما يحفط حياة السائقين والمارة.
ويعتبر الهاتف النقال، من أكثر مسببات الحوادث شيوعا، حيث يؤدي الانشغال بالهاتف أثناء القيادة عادة إلى الحوادث، وهذا ما دفع الدول لسن قوانين صارمة تمنع استخدامه أثناء القيادة.
وشهدت مدينة غوانغجو جنوبي الصين، صباح اليوم، حادثا مروريا مأساويا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وبحسب السلطات، فإن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عامًا يدعى "تشين"، انشغل بالنظر إلى هاتفه المحمول أثناء القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بمحطة انتظار الحافلات.
وقد تم توقيف "تشين"، فيما استبعدت التحقيقات الأولية وجود شبهة تعاطي الكحول أو المواد المخدرة أثناء الحادث.