https://sarabic.ae/20250701/مجلس-النواب-المصري-يهاجم-حكومة-مدبولي-أتت-غير-مستعدة-وينقصها-بعض-البيانات-1102251433.html

مجلس النواب المصري يهاجم حكومة مدبولي: أتت غير مستعدة وينقصها بعض البيانات

مجلس النواب المصري يهاجم حكومة مدبولي: أتت غير مستعدة وينقصها بعض البيانات

سبوتنيك عربي

وجّه رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، انتقادًا صريحًا لحكومة بلاده، بسبب "عدم جاهزيتها لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالإيجار... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

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وأكد جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، والتي كان من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون الإيجارات القديم، أن "الحكومة حضرت إلى البرلمان دون بيانات أو إحصاءات دقيقة، في تكرار لنهج اعتادت عليه في أكثر من مناسبة تشريعية".وقال: "من الواضح من خلال المناقشات أن الحكومة جاءت غير مستعدة، وهناك نقص واضح في البيانات والإحصائيات الضرورية لمثل هذا التشريع المهم".وأضاف رئيس مجلس النواب المصري: "ليست هذه المرة الأولى التي تصل فيها مشروعات قوانين إلى البرلمان دون أن تكون الحكومة قد أجرت الحوارات المجتمعية اللازمة أو درستها بشكل وافٍ، وهو أمر غير مقبول في قضايا تمس شريحة واسعة من المواطنين".وقرر مجلس النواب المصري، إرجاء المناقشة إلى جلسة غد الأربعاء، داعيًا جميع النواب، سواء من الأحزاب أو المستقلين، إلى الحضور نظرًا لأهمية الموضوع، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية الجلسة التي يُرتقب أن تكون حاسمة.

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