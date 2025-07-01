https://sarabic.ae/20250701/مشرع-روسي-محادثة-بوتين-وماكرون-علامة-على-خروج-الدبلوماسية-الأوروبية-من-غيبوبتها--1102264403.html
مشرع روسي: محادثة بوتين وماكرون علامة على خروج الدبلوماسية الأوروبية من غيبوبتها
مشرع روسي: محادثة بوتين وماكرون علامة على خروج الدبلوماسية الأوروبية من غيبوبتها
سبوتنيك عربي
ذكر ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال سلوتسكي لوكالة "سبوتنيك": "المكالمة بين رئيسي روسيا وفرنسا، هي الأولى منذ 3 سنوات، وهي إشارة إلى أن الدبلوماسية الأوروبية بدأت تخرج من غيبوبتها. لم تكن روسيا هي من قطعت الاتصالات، وإنما الأطراف الأوروبية المتشددة".وأشار إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أوضح مجددا موقف روسيا من الصراع الأوكراني، ونقل جميع البراهين للرئيس الفرنسي بشكل مباشر".وتابع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "لم يقتصر النقاش على أوكرانيا فحسب، بل شمل أيضا الوضع في الشرق الأوسط". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في الشرق الأوسط والصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ماكرون-1102259340.html
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
مشرع روسي: محادثة بوتين وماكرون علامة على خروج الدبلوماسية الأوروبية من غيبوبتها
ذكر ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشير إلى أن "الدبلوماسية الأوروبية بدأت تخرج من غيبوبتها"، مشيرًا إلى أنه يجب استمرار الحوار حتى لو اختلف الطرفان.
وقال سلوتسكي لوكالة "سبوتنيك": "المكالمة بين رئيسي روسيا وفرنسا، هي الأولى منذ 3 سنوات، وهي إشارة إلى أن الدبلوماسية الأوروبية بدأت تخرج من غيبوبتها. لم تكن روسيا هي من قطعت الاتصالات، وإنما الأطراف الأوروبية المتشددة".
وأوضح أنه "يجب استمرار الحوار، حتى لو اختلف الطرفان، لتحقيق أهداف السلام المستدام والاستقرار والأمن المشترك"، لافتًا إلى أن "خطوة مهمة قد اتخذت اليوم في هذا المسار".
وأشار إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين، أوضح مجددا موقف روسيا من الصراع الأوكراني، ونقل جميع البراهين للرئيس الفرنسي بشكل مباشر".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "لم يقتصر النقاش على أوكرانيا فحسب، بل شمل أيضا الوضع في الشرق الأوسط".
وأفاد الكرملين، بأن "النقاش بين الرئيسين كان جوهريًا، ومن المهم للغاية أن يحل جدول الأعمال الجوهري محل جدول الأعمال التصادمي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال مكالمة هاتفية
مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في الشرق الأوسط والصراع في أوكرانيا.