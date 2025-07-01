https://sarabic.ae/20250701/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ماكرون-1102259340.html
بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في الشرق... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T16:16+0000
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روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الرئيسان بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط، في سياق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية".وأضاف: "وفي السياق ذاته، شدد على أهمية احترام حق طهران المشروع في تطوير الطاقة النووية السلمية، ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع بيان الكرملين: "أكد الرئيسان على ضرورة حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى حل التناقضات الأخرى في الشرق الأوسط، بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرًا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات لتنسيق المواقف".وأردف البيان: "في معرض حديثه عن آفاق التسوية السلمية، أكد الرئيس الروسي على المقاربات الأساسية للاتفاقيات المحتملة، والتي ينبغي أن تكون شاملة وطويلة الأمد، وتنص على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وتستند إلى حقائق إقليمية جديدة".وختم البيان: "كانت محادثة الرئيس فلاديمير بوتين، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، جوهرية".وكانت المحادثة الهاتفية السابقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جرت في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم يتحدث الرئيسان منذ 1024 يومًا.صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرببسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات
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روسيا, أخبار فرنسا
بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
16:16 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 16:59 GMT 01.07.2025)
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في الشرق الأوسط والصراع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الرئيسان بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط، في سياق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية".
وتابع البيان: "أكد الرئيسان على المسؤولية الخاصة لروسيا وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، في صون السلام والأمن، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وفي الحفاظ على النظام العالمي لمنع الانتشار النووي".
وأضاف: "وفي السياق ذاته، شدد على أهمية احترام حق طهران المشروع في تطوير الطاقة النووية السلمية، ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع بيان الكرملين: "أكد الرئيسان على ضرورة حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى حل التناقضات الأخرى في الشرق الأوسط، بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرًا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات لتنسيق المواقف".
وأضاف: "عند النظر في الوضع حول أوكرانيا، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن الصراع الأوكراني هو نتيجة مباشرة لسياسات الدول الغربية، التي تجاهلت لسنوات طويلة المصالح الأمنية لروسيا، وأنشأت جسرا معاديا لروسيا في أوكرانيا، وتغاضت عن انتهاكات حقوق السكان الناطقين بالروسية، وتنتهج الآن سياسة إطالة أمد الأعمال العدائية، وتزويد نظام كييف بمختلف الأسلحة الحديثة".
وأردف البيان: "في معرض حديثه عن آفاق التسوية السلمية، أكد الرئيس الروسي على المقاربات الأساسية للاتفاقيات المحتملة، والتي ينبغي أن تكون شاملة وطويلة الأمد، وتنص على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وتستند إلى حقائق إقليمية جديدة".
وختم البيان: "كانت محادثة الرئيس فلاديمير بوتين، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، جوهرية".
وكانت المحادثة الهاتفية السابقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جرت في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم يتحدث الرئيسان منذ 1024 يومًا.