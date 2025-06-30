https://sarabic.ae/20250630/صحفي-فرنسي-العقوبات-تزيد-من-قوة-روسيا-وتكشف-ضعف-الغرب-1102223718.html
صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب
صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي والكاتب الفرنسي بيير يوفانوفيتش، اليوم الاثنين، بأن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، عديمة الفائدة، بل إنها تؤدي إلى نتائج عكسية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T16:32+0000
2025-06-30T16:32+0000
2025-06-30T16:32+0000
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وقال يوفانوفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "كلما فُرضت عقوبات جديدة على روسيا، كلما أصبحت أقوى".وتابع: "صناعة السيارات الألمانية على وشك الانهيار، أولا لأنها توقفت عن التصدير إلى روسيا، وثانيا بسبب السياسات الأوروبية الغريبة، خاصة المتعلقة بالتحول الإجباري إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يضر بأوروبا ويفيد روسيا".ولفت الصحفي الفرنسي إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالديون الهائلة، على عكس روسيا. وبسبب الاستفزازات المستمرة، فإن الغرب، وليس روسيا، هو من سيقع في فخ تصرفاته".موسكو: اتخاذ إجراءات جديدة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
https://sarabic.ae/20250629/بسبب-العقوبات-على-روسيا-أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-مرتين-ونصف-خلال-4-سنوات--1102174654.html
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روسيا, أخبار فرنسا , موسكو, العالم, خبير
روسيا, أخبار فرنسا , موسكو, العالم, خبير
صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب
حصري
صرح الصحفي والكاتب الفرنسي بيير يوفانوفيتش، اليوم الاثنين، بأن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، عديمة الفائدة، بل إنها تؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال يوفانوفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "كلما فُرضت عقوبات جديدة على روسيا، كلما أصبحت أقوى".
وتابع الصحفي الفرنسي: "السبب بسيط... روسيا تتعلم تدريجيا كيف تتعامل مع مثل هذه العقوبات وتتجاوزها، مستفيدة من أخطاء الغرب".
وأوضح يوفانوفيتش أن "فرنسا تعاني من عجز تجاري مقلق، بينما على النقيض، روسيا تظهر قدرة متزايدة على الصمود والتكيّف"، مشيرًا إلى أن "العالم الغربي يتجه نحو الانهيار، كما الوضع في ألمانيا"، التي وصفها بأنها "باتت على رُكبتيها، رغم أنها لم تعترف بذلك رسميا بعد".
وتابع: "صناعة السيارات الألمانية على وشك الانهيار، أولا لأنها توقفت عن التصدير إلى روسيا، وثانيا بسبب السياسات الأوروبية الغريبة، خاصة المتعلقة بالتحول الإجباري إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يضر بأوروبا ويفيد روسيا".
ولفت الصحفي الفرنسي إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالديون الهائلة، على عكس روسيا. وبسبب الاستفزازات المستمرة، فإن الغرب، وليس روسيا، هو من سيقع في فخ تصرفاته".