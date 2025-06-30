صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب

عربي
كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250630/صحفي-فرنسي-العقوبات-تزيد-من-قوة-روسيا-وتكشف-ضعف-الغرب-1102223718.html
صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب
صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي والكاتب الفرنسي بيير يوفانوفيتش، اليوم الاثنين، بأن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، عديمة الفائدة، بل إنها تؤدي إلى نتائج عكسية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T16:32+0000
2025-06-30T16:32+0000
روسيا
أخبار فرنسا
موسكو
العالم
خبير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_60ee951bb4ca9de01961093d267150c9.png
وقال يوفانوفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "كلما فُرضت عقوبات جديدة على روسيا، كلما أصبحت أقوى".وتابع: "صناعة السيارات الألمانية على وشك الانهيار، أولا لأنها توقفت عن التصدير إلى روسيا، وثانيا بسبب السياسات الأوروبية الغريبة، خاصة المتعلقة بالتحول الإجباري إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يضر بأوروبا ويفيد روسيا".ولفت الصحفي الفرنسي إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالديون الهائلة، على عكس روسيا. وبسبب الاستفزازات المستمرة، فإن الغرب، وليس روسيا، هو من سيقع في فخ تصرفاته".موسكو: اتخاذ إجراءات جديدة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
https://sarabic.ae/20250629/بسبب-العقوبات-على-روسيا-أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-مرتين-ونصف-خلال-4-سنوات--1102174654.html
أخبار فرنسا
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_0c26ba14a4791744a45617d06d97df5d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار فرنسا , موسكو, العالم, خبير
روسيا, أخبار فرنسا , موسكو, العالم, خبير

صحفي فرنسي: العقوبات تزيد من قوة روسيا وتكشف ضعف الغرب

16:32 GMT 30.06.2025
© Sputnikثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
صرح الصحفي والكاتب الفرنسي بيير يوفانوفيتش، اليوم الاثنين، بأن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، عديمة الفائدة، بل إنها تؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال يوفانوفيتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "كلما فُرضت عقوبات جديدة على روسيا، كلما أصبحت أقوى".

وتابع الصحفي الفرنسي: "السبب بسيط... روسيا تتعلم تدريجيا كيف تتعامل مع مثل هذه العقوبات وتتجاوزها، مستفيدة من أخطاء الغرب".

محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
بسبب العقوبات على روسيا... أسعار الغاز في أوروبا تقفز مرتين ونصف خلال 4 سنوات
أمس, 08:34 GMT

وأوضح يوفانوفيتش أن "فرنسا تعاني من عجز تجاري مقلق، بينما على النقيض، روسيا تظهر قدرة متزايدة على الصمود والتكيّف"، مشيرًا إلى أن "العالم الغربي يتجه نحو الانهيار، كما الوضع في ألمانيا"، التي وصفها بأنها "باتت على رُكبتيها، رغم أنها لم تعترف بذلك رسميا بعد".

وتابع: "صناعة السيارات الألمانية على وشك الانهيار، أولا لأنها توقفت عن التصدير إلى روسيا، وثانيا بسبب السياسات الأوروبية الغريبة، خاصة المتعلقة بالتحول الإجباري إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يضر بأوروبا ويفيد روسيا".
ولفت الصحفي الفرنسي إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالديون الهائلة، على عكس روسيا. وبسبب الاستفزازات المستمرة، فإن الغرب، وليس روسيا، هو من سيقع في فخ تصرفاته".
موسكو: اتخاذ إجراءات جديدة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала