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موسكو: اتخاذ إجراءات جديدة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
موسكو: اتخاذ إجراءات جديدة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T13:14+0000
2025-06-30T13:14+0000
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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "اتخذ قرار بفرض قيود مضادة على الوصول من أراضي روسيا الاتحادية إلى موارد الإنترنت التابعة لـ15 وسيلة إعلامية تابعة لدول أعضاء في الاتحاد، متورطة في نشر معلومات كاذبة".ويأتي هذا الإجراء، ردًا على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الـ16، في فبراير/ شباط الماضي.وازداد وضع الإعلام الروسي في الغرب تعقيدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أكد على ضرورة التصدي لها (وسائل الإعلام الروسية)، واعتبر "سبوتنيك" و"آر تي"، "تهديدين رئيسيين"، بحسب زعمه. كما حظر الاتحاد الأوروبي بث أكبر وسائل الإعلام المحلية الروسية، واتخذ القرار دون اللجوء إلى القضاء أو الهيئات التنظيمية الوطنية.الغرب يعترف: العقوبات الجديدة ضد روسيا "بلا جدوى دون واشنطن""روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, إعلام, وسائل إعلام
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, إعلام, وسائل إعلام
موسكو: اتخاذ إجراءات جديدة ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وسائل الإعلام الروسية
13:14 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 30.06.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "اتخذ قرار بفرض قيود مضادة على الوصول من أراضي روسيا الاتحادية إلى موارد الإنترنت التابعة لـ15 وسيلة إعلامية تابعة لدول أعضاء في الاتحاد، متورطة في نشر معلومات كاذبة".
ويأتي هذا الإجراء، ردًا على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الـ16، في فبراير/ شباط الماضي.
وكانت هذه القيود قد طالت 8 وسائل إعلام روسية وهي "أوراسيا ديلي"، "فوندسك"، "لينتا"، "نيوز فرونت"، "روبالتيك"، "ساوث فرونت"، "مؤسسة الثقافة الاستراتيجية"، مؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية "كراسنايا زفيزدا".
وحذّرت روسيا، الاتحاد الأوروبي، في مناسبات عدة، من أن حظر وسائل الإعلام الروسية
وأشكال القمع الأخرى لن يمر دون رد من موسكو، وإذا رُفعت القيود المفروضة على المنشورات المحلية، ستعيد روسيا النظر في قرارها.
وازداد وضع الإعلام الروسي
في الغرب تعقيدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أكد على ضرورة التصدي لها (وسائل الإعلام الروسية)، واعتبر "سبوتنيك" و"آر تي"، "تهديدين رئيسيين"، بحسب زعمه. كما حظر الاتحاد الأوروبي بث أكبر وسائل الإعلام المحلية الروسية، واتخذ القرار دون اللجوء إلى القضاء أو الهيئات التنظيمية الوطنية.