"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
© Vitaliy Belousov"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
© Vitaliy Belousov
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يستضيف مقر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية في موسكو 11 صحفيا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكبر وأكثر الجمعيات الإسلامية الدولية الرسمية الحكومية نفوذا.
ويشارك ممثلون عن وسائل الإعلام الرائدة في جلسة ربيعية خاصة لمشروع "SputnikPro OIC"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية كجزء من برنامج "InteRussia" التابع لمجموعة صندوق دعم الدبلوماسية العامة.
وتم إطلاق الفعالية من قبل مدير التعاون الدولي فاسيلي بوشكوف، ونائب المدير التنفيذي لصندوق دعم الدبلوماسية العامة سيرغي أورلوف.
وستستمر فترة التدريب للمتخصصين الشباب نحو شهر، وخلال هذه الفترة سيحضرون فصولاً دراسية وورش عمل من خبراء الوكالة، ويلتقون بممثلي الشركات الروسية الرائدة ومراكز التحليل، ويتعرفون أيضًا على الحياة الثقافية للعاصمة.
© Vitaliy Belousov"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
© Vitaliy Belousov
وقالت ستيفاني إلياس إسحاق، من موقع "ليبانون فايلز" الإلكتروني اللبناني: "منذ اليوم الأول، أشعر بالإلهام والحماس. إنه لأمر رائع أن تكون محاطًا بمثل هؤلاء الصحفيين المحترفين الشغوفين والموهوبين. أتطلع إلى التعلم والنمو والتعاون بينما نتعمق في العمل القادم. آمل أن أكتسب معارف جديدة، وأن أصقل مهاراتي المهنية، وأن أستكشف مناهج صحفية مبتكرة". وتابعت: "أكثر ما أتمناه هو تقديم مساهمة فعالة في المشروع، وبناء علاقات قوية مع زملائي الصحفيين".
"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي
وتحدث زيدان العياط، وهو صحفي من وكالة الأنباء الموريتانية، عن أول يوم عمل في البرنامج قائلا: "اكتشفت الكثير وتعلمت الكثير من المعلومات في أول يوم تدريب. أود أن أسلط الضوء على أول دورة تدريبية، فقد تعلمت الكثير من النصائح حول كتابة المقالات الإخبارية، وكيفية استخدام الأسئلة، وأهمية كتابة عنوان رئيسي جيد. أعجبت كثيرًا بجولة الوكالة، وكان من دواعي سروري أيضًا مقابلة زملائي في البرنامج".
وأضاف الصحفي توفيق بوفرتيه من صحيفة "هسبريس" المغربية: "بفضل هذا البرنامج الغني والمتنوع، يتيح هذا التدريب لجميع الصحفيين المشاركين فرصة الاطلاع على تجربة وكالات الأنباء الروسية وتصحيح العديد من الصور النمطية المترسخة عن هذا البلد".
22 مارس, 07:04 GMT
وتابع: "بالنسبة لي، كصحفي مغربي، فإن المشاركة في هذا البرنامج لن تتيح لي فقط بناء علاقات جديدة مع زملائي الصحفيين من مختلف البلدان ومع المنظمين، الذين أشكرهم على عملهم الدؤوب في تنظيم رحلتنا وإقامتنا، بل ستكون أيضًا فرصة مهمة للتعرف على الثقافة الروسية العريقة، ومعرفة أسرار نجاح روسيا في تنظيم كأس العالم 2018، وخاصة نظام النقل الحضاري في موسكو، الذي أعجب به شخصيًا وأعتقد أنه يمكن أن يصبح نموذجا ملهما للمغرب، الذي يستعد لاستضافة هذا الحدث الكروي العالمي في عام 2030".
ويُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.