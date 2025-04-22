https://sarabic.ae/20250422/روسيا-سيغودنيا-تفتح-باب-التدريب-للصحفيين-الشباب-من-العالم-الإسلامي-1099788035.html

"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي

"روسيا سيغودنيا" تفتح باب التدريب للصحفيين الشباب من العالم الإسلامي

سبوتنيك عربي

يستضيف مقر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية في موسكو 11 صحفيا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكبر وأكثر الجمعيات الإسلامية الدولية الرسمية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T09:31+0000

2025-04-22T09:31+0000

2025-04-22T09:31+0000

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ويشارك ممثلون عن وسائل الإعلام الرائدة في جلسة ربيعية خاصة لمشروع "SputnikPro OIC"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية كجزء من برنامج "InteRussia" التابع لمجموعة صندوق دعم الدبلوماسية العامة.وتم إطلاق الفعالية من قبل مدير التعاون الدولي فاسيلي بوشكوف، ونائب المدير التنفيذي لصندوق دعم الدبلوماسية العامة سيرغي أورلوف.وتحدث زيدان العياط، وهو صحفي من وكالة الأنباء الموريتانية، عن أول يوم عمل في البرنامج قائلا: "اكتشفت الكثير وتعلمت الكثير من المعلومات في أول يوم تدريب. أود أن أسلط الضوء على أول دورة تدريبية، فقد تعلمت الكثير من النصائح حول كتابة المقالات الإخبارية، وكيفية استخدام الأسئلة، وأهمية كتابة عنوان رئيسي جيد. أعجبت كثيرًا بجولة الوكالة، وكان من دواعي سروري أيضًا مقابلة زملائي في البرنامج".وأضاف الصحفي توفيق بوفرتيه من صحيفة "هسبريس" المغربية: "بفضل هذا البرنامج الغني والمتنوع، يتيح هذا التدريب لجميع الصحفيين المشاركين فرصة الاطلاع على تجربة وكالات الأنباء الروسية وتصحيح العديد من الصور النمطية المترسخة عن هذا البلد". وتابع: "بالنسبة لي، كصحفي مغربي، فإن المشاركة في هذا البرنامج لن تتيح لي فقط بناء علاقات جديدة مع زملائي الصحفيين من مختلف البلدان ومع المنظمين، الذين أشكرهم على عملهم الدؤوب في تنظيم رحلتنا وإقامتنا، بل ستكون أيضًا فرصة مهمة للتعرف على الثقافة الروسية العريقة، ومعرفة أسرار نجاح روسيا في تنظيم كأس العالم 2018، وخاصة نظام النقل الحضاري في موسكو، الذي أعجب به شخصيًا وأعتقد أنه يمكن أن يصبح نموذجا ملهما للمغرب، الذي يستعد لاستضافة هذا الحدث الكروي العالمي في عام 2030".ويُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية."سبوتنيك" تفتتح برنامجا تدريبيا لصحفيين من مجموعة "بريكس" "سبوتنيك" تطالب الـ"يونسكو" بوقف تجاهل انتهاك حقوق الصحفيين الروس

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