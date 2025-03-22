https://sarabic.ae/20250322/نائب-مدير-روسيا-سيغودنيا-واشنطن-قد-تعيد-بث-سبوتنيك-وآرتي-1098850961.html

نائب مدير "روسيا سيغودنيا": واشنطن قد تعيد بث "سبوتنيك" و"آرتي"

نائب مدير "روسيا سيغودنيا": واشنطن قد تعيد بث "سبوتنيك" و"آرتي"

سبوتنيك عربي

أعلن نائب المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ألكسندر ياكوفينكو، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تعيد وسائل الإعلام الروسية مثل... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T07:04+0000

2025-03-22T07:04+0000

2025-03-22T07:04+0000

سبوتنيك

قناة rt

روسيا

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وقال ياكوفينكو، وهو أيضا عضو هيئة رئاسة مجلس الخبراء العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، والسفير فوق العادة: "هل ستتخلى أمريكا (في عهد) ترامب عن الدعاية العالمية من حيث المبدأ، أم أنها ستعيد تشكيلها فقط؟ ماذا ستكون رسالتها إلى العالم؟".وأكد ياكوفينكو، أن ذلك "سيساعد في استعادة الثقة بين شعبينا، والتي بدونها سيكون أي تطبيع للعلاقات كلاما فارغا".كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى "آر تي" (روسيا اليوم) و"سبوتنيك" على أراضي دول الاتحاد.وقالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، "أغلقت ميتا تطبيقات جميع موارد مجموعتنا الإعلامية بين عشية وضحاها، وكما هو الحال مع إغلاق أخبار Google وخدمات Google Discover، فإننا نعتبر هذا مظهرًا من مظاهر الرقابة".مدير المركز السوري للدراسات والنشر لـ"سبوتنيك": لا نستغرب حظر الإعلام الغربي لصوت الحق

https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-عقوبات-أمريكا-ضد-الإعلام-الروسي-يؤكد-عجزها-عن-مواجهة-قوة-موسكو-الناعمة-1092697893.html

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