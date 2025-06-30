https://sarabic.ae/20250630/اقتصادي-تركي-روسيا-تنتصر-على-النظام-الأطلسي-في-الصراع-مع-أوكرانيا-وتحقق-نموا-اقتصاديا-1102228932.html

اقتصادي تركي: روسيا تنتصر على النظام الأطلسي في الصراع مع أوكرانيا وتحقق نموا اقتصاديا

اقتصادي تركي: روسيا تنتصر على النظام الأطلسي في الصراع مع أوكرانيا وتحقق نموا اقتصاديا

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الاقتصادي التركي هاكان توبكورولو، أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ليس مجرد نزاع بين دولتين، بل هو صراع بين نظامين عالميين، مشيرًا إلى أن أوكرانيا... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T18:19+0000

2025-06-30T18:19+0000

2025-06-30T19:19+0000

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وقال توبكورولو لوكالة "سبوتنيك": "الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس مجرد حرب بين دولتين، بل هو حرب بين نظامين. أوكرانيا في الواقع لا تمثل نفسها، بل تمثل النظام الأطلسي، أي الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا واليابان. أما روسيا فتمثل الطرف الآخر، وتشمل دولًا مثل الصين وإيران وتركيا وباكستان والهند ودول جنوب أفريقيا".وتابع: "روسيا لا تواجه أوكرانيا فحسب، بل تواجه النظام الأطلسي بأكمله، وهي قوة كبيرة تتمثل في المقام الأول بالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وبولندا. روسيا تواجههم جميعًا وتنتصر في هذه الحرب".وأردف الخبير الاقتصادي التركي: "يمكننا القول بثقة إن روسيا تنتصر في هذه الحرب. وهكذا، صمدت روسيا اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا ضد أوكرانيا، وبالطبع ضد النظام الأطلسي بأكمله".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اقتصاد الدول الأوروبية على حافة الهاوية، لكن الغرب ما زال يسعى لـ"دفن" الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي في عام 2024، نما بنسبة 4.3%، بينما بلغ النمو في منطقة اليورو 0.9%.سيناتور أمريكي: ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة ضد روسياأوشاكوف: لقاء بوتين وترامب قد يتم في أي لحظة

https://sarabic.ae/20250630/أوربان-أغلبية-دول-الناتو-تعتقد-أن-أي-صراع-مع-روسيا-سيؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1102227720.html

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