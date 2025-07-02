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السعودية تدشن أول سرية من نظام "ثاد" الصاروخي بهدف المنشآت الحيوية
السعودية تدشن أول سرية من نظام "ثاد" الصاروخي بهدف المنشآت الحيوية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تدشين أول سرية تشغيلية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد"، بعد اجتياز جميع مراحل الفحص والاختبار وبرامج التدريب المكثف... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T16:51+0000
2025-07-02T16:51+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع السعودية: "قوات الدفاع الجوي تدشن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "الثاد" بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة".وكانت المملكة العربية السعودية قد أبرمت في عام 2017 اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخا اعتراضيا، إضافة إلى 7 رادارات متطورة من طراز "AN/TPY-2"، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار. ونص الاتفاق أيضاً على أن يتم تصنيع جزء من مكونات المنظومة داخل المملكة، في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وقد تسلمت الرياض أولى مكونات منظومة "ثاد" في عام 2023، قبل أن تبدأ عملية تدريب وتأهيل الفرق السعودية المختصة بتشغيلها، وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تطوير بنيتها الدفاعية المتكاملة.ولي العهد السعودي: نحن وأي دولة أخرى في المنطقة لم ولن نفتح مجالنا لأي عمل ضد إيرانوزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يناقشان سبل استقرار المنطقة
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

السعودية تدشن أول سرية من نظام "ثاد" الصاروخي بهدف المنشآت الحيوية

16:51 GMT 02.07.2025
© AP Photoمنظومة "ثاد"
منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تدشين أول سرية تشغيلية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد"، بعد اجتياز جميع مراحل الفحص والاختبار وبرامج التدريب المكثف على أرض المملكة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السعودية: "قوات الدفاع الجوي تدشن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "الثاد" بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أبرمت في عام 2017 اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخا اعتراضيا، إضافة إلى 7 رادارات متطورة من طراز "AN/TPY-2"، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
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ونص الاتفاق أيضاً على أن يتم تصنيع جزء من مكونات المنظومة داخل المملكة، في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد تسلمت الرياض أولى مكونات منظومة "ثاد" في عام 2023، قبل أن تبدأ عملية تدريب وتأهيل الفرق السعودية المختصة بتشغيلها، وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تطوير بنيتها الدفاعية المتكاملة.
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