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الكرملين: روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن عملية... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T12:29+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موعد الجولة الجديدة من المحادثات: "نتوقع الاتفاق عليه قريبًا"، لافتا إلى أن "هذه عملية متبادلة".وقال: "هل هم مستعدون للأخذ بآرائنا، على الأغلب لا. يكفيهم في الوقت الحالي أن يكونوا مستعدين للإنصات".وفي السياق ذاته، أجاب بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثة بين الرئيسي الروسي ونظيره الفرنسي، قد تطرقت إلى موضوع التنسيق المحتمل للإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وروسيا، لتوفير جهود الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: " لا ".وقال: "نأمل بالطبع، في حال وجود أسئلة، أن يتم طرحها، وأن يتم تقديم إجابات وافية عنها. رئيس لجنة التحقيق لدينا، باستريكين، على اتصال مع المدعي العام الأذربيجاني، ونأمل بتوضيح جميع التفاصيل في إطار هذا الحوار".وأكد بيسكوف أن ممر النقل بين الشمال والجنوب مشروع بالغ الأهمية ويلبي مصالح كل من موسكو وباكو.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو أذربيجان إلى اتخاذ إجراءات، لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي.الكرملين: محادثة بوتين وماكرون جرت بمبادرة من الجانب الفرنسيمحكمة في باكو تصدر حكما باعتقال كل من رئيس ومدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان" لمدة 4 أشهر
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الكرملين: روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا

12:29 GMT 02.07.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو 2020
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن عملية الاتفاق على الموعد متبادلة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موعد الجولة الجديدة من المحادثات: "نتوقع الاتفاق عليه قريبًا"، لافتا إلى أن "هذه عملية متبادلة".

وأوضح بيسكوف بأنه من غير المرجح أن يأخذ الساسة الغربيون بوجهات النظر الروسية ولكنه من الكافي في المرحلة الحالية أن يكونوا جاهزين لسماع ذلك.

وقال: "هل هم مستعدون للأخذ بآرائنا، على الأغلب لا. يكفيهم في الوقت الحالي أن يكونوا مستعدين للإنصات".
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وفي السياق ذاته، أجاب بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثة بين الرئيسي الروسي ونظيره الفرنسي، قد تطرقت إلى موضوع التنسيق المحتمل للإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وروسيا، لتوفير جهود الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: " لا ".

كما أوضح بيسكوف أن روسيا تأمل أن تتمكن موسكو وباكو من توضيح جميع التفاصيل في إطار الحوار بين رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، والمدعي العام الأذربيجاني، كامران علييف.

وقال: "نأمل بالطبع، في حال وجود أسئلة، أن يتم طرحها، وأن يتم تقديم إجابات وافية عنها. رئيس لجنة التحقيق لدينا، باستريكين، على اتصال مع المدعي العام الأذربيجاني، ونأمل بتوضيح جميع التفاصيل في إطار هذا الحوار".
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وأكد بيسكوف أن ممر النقل بين الشمال والجنوب مشروع بالغ الأهمية ويلبي مصالح كل من موسكو وباكو.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قلقة بشأن مصير المشاريع المشتركة، وخاصة ممر النقل "شمال – جنوب"، في ظل الوضع المتأزم مع أذربيجان: "هذا مشروع بالغ الأهمية يلبي مصالح كلا البلدين، وموسكو مستعدة للإجابة على أي أسئلة محتملة من قبل باكو، وستحصل على إجابات شاملة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو أذربيجان إلى اتخاذ إجراءات، لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي.
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