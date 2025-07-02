https://sarabic.ae/20250702/الكرملين-روسيا-تتوقع-التوصل-قريبا-لاتفاق-على-موعد-جولة-ثالثة-من-المحادثات-مع-أوكرانيا-1102277179.html

الكرملين: روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا

الكرملين: روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتوقع التوصل قريبا لاتفاق على موعد جولة ثالثة من المحادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن عملية... 02.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-02T12:29+0000

2025-07-02T12:29+0000

2025-07-02T12:29+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موعد الجولة الجديدة من المحادثات: "نتوقع الاتفاق عليه قريبًا"، لافتا إلى أن "هذه عملية متبادلة".وقال: "هل هم مستعدون للأخذ بآرائنا، على الأغلب لا. يكفيهم في الوقت الحالي أن يكونوا مستعدين للإنصات".وفي السياق ذاته، أجاب بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثة بين الرئيسي الروسي ونظيره الفرنسي، قد تطرقت إلى موضوع التنسيق المحتمل للإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وروسيا، لتوفير جهود الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: " لا ".وقال: "نأمل بالطبع، في حال وجود أسئلة، أن يتم طرحها، وأن يتم تقديم إجابات وافية عنها. رئيس لجنة التحقيق لدينا، باستريكين، على اتصال مع المدعي العام الأذربيجاني، ونأمل بتوضيح جميع التفاصيل في إطار هذا الحوار".وأكد بيسكوف أن ممر النقل بين الشمال والجنوب مشروع بالغ الأهمية ويلبي مصالح كل من موسكو وباكو.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو أذربيجان إلى اتخاذ إجراءات، لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي.الكرملين: محادثة بوتين وماكرون جرت بمبادرة من الجانب الفرنسيمحكمة في باكو تصدر حكما باعتقال كل من رئيس ومدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان" لمدة 4 أشهر

https://sarabic.ae/20250702/الكرملين-محادثة-بوتين-وماكرون-جرت-بمبادرة-من-الجانب-الفرنسي----1102272478.html

https://sarabic.ae/20250702/روسيا-ندعو-أذربيجان-إلى-اتخاذ-خطوات-لإعادة-العلاقات-بين-البلدين-إلى-مستوى-التحالف-الاستراتيجي-1102276561.html

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