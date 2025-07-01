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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ماكرون
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https://sarabic.ae/20250701/محكمة-في-باكو-تصدر-حكما-باعتقال-كل-من-رئيس-ومدير-تحرير-سبوتنيك-أذربيجان-لمدة-4-أشهر-1102257351.html
محكمة في باكو تصدر حكما باعتقال كل من رئيس ومدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان" لمدة 4 أشهر
محكمة في باكو تصدر حكما باعتقال كل من رئيس ومدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان" لمدة 4 أشهر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة في العاصمة باكو، أصدرت حكما باعتقال رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T15:46+0000
2025-07-01T15:49+0000
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وقالت وكالة "ريبورت" الأذربيجانية للأنباء: "اختارت المحكمة إجراء احترازيا باعتقال المدير إيغور كارتافيخ، والموظف يفغيني بيلوسوف، اللذين تم احتجازهما نتيجة لعملية أجرتها الشرطة يوم أمس في مكتب وكالة "سبوتنيك أذربيجان"، وبقرارمن المحكمة الجزائية في منطقة هاتاي بالعاصمة باكو، تم اعتقالهما لمدة 4 أشهر".وفي وقت سابق من اليوم، طالبت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمجموعة لوكالة "سبوتنيك".وفي السياق ذاته، اعتبر دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، يوم أمس الاثنين، أن ما حدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة باكو، ظلم صريح.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو.وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك أذربيجان"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
https://sarabic.ae/20250701/روسيا-سيغودنيا-تعرب-عن-قلقها-من-احتجاز-صحفيي-سبوتنيك-في-باكو--1102245894.html
https://sarabic.ae/20250630/كيسيلوف-ما-يحدث-لمكتب-سبوتنيك-في-باكو-ظلم-صريح-1102225856.html
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محكمة في باكو تصدر حكما باعتقال كل من رئيس ومدير تحرير "سبوتنيك أذربيجان" لمدة 4 أشهر

15:46 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 15:49 GMT 01.07.2025)
© Sputnikشعار وكالة "سبوتنيك"
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة في العاصمة باكو، أصدرت حكما باعتقال رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف، لمدة 4 أشهر.
وقالت وكالة "ريبورت" الأذربيجانية للأنباء: "اختارت المحكمة إجراء احترازيا باعتقال المدير إيغور كارتافيخ، والموظف يفغيني بيلوسوف، اللذين تم احتجازهما نتيجة لعملية أجرتها الشرطة يوم أمس في مكتب وكالة "سبوتنيك أذربيجان"، وبقرارمن المحكمة الجزائية في منطقة هاتاي بالعاصمة باكو، تم اعتقالهما لمدة 4 أشهر".

ووفقًا للوكالة، وُجّهت للصحفيين الروسيين تهم بـ"الاحتيال" و"مشاريع غير القانونية" و"إضفاء الشرعية على الممتلكات المكتسبة بطرق إجرامية" بموجب مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو
11:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بالإفراج الفوري عن موظفي "سبوتنيك أذربيجان"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمجموعة لوكالة "سبوتنيك".

وأوضح المكتب الصحفي لـ"روسيا سيغودنيا": "تطالب مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية... بالإفراج الفوري عن الأشخاص (الصحفيين)".

وفي السياق ذاته، اعتبر دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، يوم أمس الاثنين، أن ما حدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة باكو، ظلم صريح.
المدير العام للمجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا، المؤسسة الأم لوكالة سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح
أمس, 16:33 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو.

وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".

وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك أذربيجان"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.
الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"
قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
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