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https://sarabic.ae/20250630/كيسيلوف-ما-يحدث-لمكتب-سبوتنيك-في-باكو-ظلم-صريح-1102225856.html
كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح
كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح
سبوتنيك عربي
صرّح دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T16:33+0000
2025-06-30T16:58+0000
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وقال كيسيلوف: "نحن نعتبر ما يحدث مع مكتبنا في باكو، ظلما. لم تكن هناك أي ادعاءات جوهرية بشأن العمل الصحفي لـ"سبوتنيك أذربيجان"، لا في السابق ولا الآن. لقد اتفقنا على تسوية الإجراءات الشكلية خلال زيارة ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، خلاف خلافوف، إلى موسكو في 8 أبريل (نيسان الماضي)، من خلال إبرام اتفاقية حكومية مشتركة".وتابع: "شاركت بنفسي في تلك المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين".وأضاف المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق حينها على مواصلة عمل "سبوتنيك أذربيجان" وفق صيغة قانونية مؤقتة اقترحتها باكو، لكن لم يتم تقديم تلك الصيغة المؤقتة، ونحن نواصل العمل بانتظارها على أمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فجأة، دخلت قوات الأمن الأذربيجانية إلى مقر التحرير واعتلت قيادة مكتبنا واصفة إياهم بعملاء في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأيدٍ مقيدة ورؤوس منحنية، وكأنهم إرهابيون. كل هذا يبدو كخطوة متعمّدة تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين الدولتين".وختم كيسيلوف، بالقول: "نأمل أن يكون هذا الأمر من الحالات التي، كما قال الرئيس بوتين (فلاديمير، الرئيس الروسي) ذات مرة، "المستوى المتوسط يتصرف فيها من تلقاء نفسه"، لأن العلاقات بين قادة روسيا وأذربيجان، لا تفترض مثل هذا التصرف".وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".وأضافت سيمونيان، أن موظفي المكتب لا يجيبون على هواتفهم، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
https://sarabic.ae/20250630/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الأذربيجاني-لدى-موسكو-على-خلفية-تصرفات-باكو-غير-الودية--1102214296.html
https://sarabic.ae/20250630/السلطات-الأذربيجانية-تعتقل-صحفيين-من-سبوتنيك-وتمنع-وصول-الدبلوماسيين-إليهم-1102215968.html
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كيسيلوف: ما يحدث لمكتب "سبوتنيك" في باكو ظلم صريح

16:33 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 16:58 GMT 30.06.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا، المؤسسة الأم لوكالة سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرّح دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن ما يحدث لمكتب "سبوتنيك أذربيجان" في العاصمة باكو، ظلم صريح.
وقال كيسيلوف: "نحن نعتبر ما يحدث مع مكتبنا في باكو، ظلما. لم تكن هناك أي ادعاءات جوهرية بشأن العمل الصحفي لـ"سبوتنيك أذربيجان"، لا في السابق ولا الآن. لقد اتفقنا على تسوية الإجراءات الشكلية خلال زيارة ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، خلاف خلافوف، إلى موسكو في 8 أبريل (نيسان الماضي)، من خلال إبرام اتفاقية حكومية مشتركة".
وتابع: "شاركت بنفسي في تلك المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، وترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأذربيجاني لدى موسكو على خلفية تصرفات باكو غير الودية
13:37 GMT
وأضاف المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك": "تم الاتفاق حينها على مواصلة عمل "سبوتنيك أذربيجان" وفق صيغة قانونية مؤقتة اقترحتها باكو، لكن لم يتم تقديم تلك الصيغة المؤقتة، ونحن نواصل العمل بانتظارها على أمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فجأة، دخلت قوات الأمن الأذربيجانية إلى مقر التحرير واعتلت قيادة مكتبنا واصفة إياهم بعملاء في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأيدٍ مقيدة ورؤوس منحنية، وكأنهم إرهابيون. كل هذا يبدو كخطوة متعمّدة تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين الدولتين".
وختم كيسيلوف، بالقول: "نأمل أن يكون هذا الأمر من الحالات التي، كما قال الرئيس بوتين (فلاديمير، الرئيس الروسي) ذات مرة، "المستوى المتوسط يتصرف فيها من تلقاء نفسه"، لأن العلاقات بين قادة روسيا وأذربيجان، لا تفترض مثل هذا التصرف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك" في باكو، ولا يزال مكتب التحرير منقطعا عن التواصل مع موسكو، حيث لا يجيب موظفو المكتب على هواتفهم.

وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".
وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أنه بحسب معلوماتها، توجّه موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".
الشرطة الأذربيجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
السلطات الأذربيجانية تعتقل صحفيين روسيين من مكتب "سبوتنيك" في باكو وتمنع وصول الدبلوماسيين إليهم
13:59 GMT
وأضافت سيمونيان، أن موظفي المكتب لا يجيبون على هواتفهم، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.

وأوضح أحد موظفي "سبوتنيك" أن الشرطة استدعت جميع الإعلاميين الذين لم يكونوا موجودين في الموقع إلى المكتب.

وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.
الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"
قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
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