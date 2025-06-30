السلطات الأذربيجانية تعتقل صحفيين روسيين من مكتب "سبوتنيك" في باكو وتمنع وصول الدبلوماسيين إليهم
13:59 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 15:47 GMT 30.06.2025)
© Getty Images / Aziz Karimovالشرطة الأذربيجانية
© Getty Images / Aziz Karimov
تابعنا عبر
اعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، اليوم الاثنين، في العاصمة باكو، صحفيين روسيين هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
ولم يُسمح لموظفي السفارة الروسية برؤية المعتقلين، وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع الصحفيين المعتقلين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى موسكو، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.
📹قوات الأمن الأذربيجانية تعتقل في العاصمة باكو، صحفيين روسيين هما رئيس تحرير "سبوتنيك أذربيجان"، إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلاوسوف.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 30, 2025
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
ولم يُسمح… https://t.co/G8tZya4BhK pic.twitter.com/yN1qj2tQXX
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على مكالماتهم.
وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية في بيان لها: "تجري عملية في مكتب سبوتنيك أذربيجان في باكو".
⚡️لا يزال أكثر من 10 موظفين من موظفي مكتب "سبوتنيك" أذربيجان في مركز عملهم، وفقًا لأحد موظفي المكتب.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 30, 2025
وأضاف: "استُدعي العديد من موظفينا إلى مكتب "سبوتنيك" من قِبل الشرطة. ولكن هناك أيضًا من لم يُستدعَ إلى أي مكان. لقد مرّت ساعات عديدة منذ أن تم الاتصال بهم هاتفيًا. وهم لا يزالون… https://t.co/4iLCFRT1Y0
وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية أنه بحسب معلوماتها، غادر موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".
وأضافت أن الموظفين لا يستجيبون، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.
وأوضح أحد موظفي "سبوتنيك" أن الشرطة استدعت جميع الإعلاميين الذين لم يكونوا موجودين في الموقع إلى المكتب.
وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.