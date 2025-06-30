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https://sarabic.ae/20250630/السلطات-الأذربيجانية-تعتقل-صحفيين-من-سبوتنيك-وتمنع-وصول-الدبلوماسيين-إليهم-1102215968.html
السلطات الأذربيجانية تعتقل صحفيين روسيين من مكتب "سبوتنيك" في باكو وتمنع وصول الدبلوماسيين إليهم
السلطات الأذربيجانية تعتقل صحفيين روسيين من مكتب "سبوتنيك" في باكو وتمنع وصول الدبلوماسيين إليهم
سبوتنيك عربي
اعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، اليوم الاثنين، في العاصمة باكو، صحفيين روسيين هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T13:59+0000
2025-06-30T15:47+0000
روسيا
أذربيجان
سبوتنيك
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ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".ولم يُسمح لموظفي السفارة الروسية برؤية المعتقلين، وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع الصحفيين المعتقلين.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى موسكو، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على مكالماتهم.وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية في بيان لها: "تجري عملية في مكتب سبوتنيك أذربيجان في باكو".وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية أنه بحسب معلوماتها، غادر موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".وأضافت أن الموظفين لا يستجيبون، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
https://sarabic.ae/20250630/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-الأذربيجاني-لدى-موسكو-على-خلفية-تصرفات-باكو-غير-الودية--1102214296.html
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روسيا, أذربيجان, سبوتنيك
روسيا, أذربيجان, سبوتنيك

السلطات الأذربيجانية تعتقل صحفيين روسيين من مكتب "سبوتنيك" في باكو وتمنع وصول الدبلوماسيين إليهم

13:59 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 15:47 GMT 30.06.2025)
© Getty Images / Aziz Karimovالشرطة الأذربيجانية
الشرطة الأذربيجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Aziz Karimov
تابعنا عبر
اعتقلت قوات الأمن الأذربيجانية، اليوم الاثنين، في العاصمة باكو، صحفيين روسيين هما رئيس تحرير مكتب "سبوتنيك" في أذربيجان إيغور كارتافيخ، ومدير التحرير يفغيني بيلوسوف.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، وُجّهت للصحفيين الروسيين، اتهامات باطلة تزعم بأنهما "عميلان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
ولم يُسمح لموظفي السفارة الروسية برؤية المعتقلين، وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع الصحفيين المعتقلين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى موسكو، إلى مقر الوزارة، على خلفية الإجراءات غير الودية التي اتخذتها باكو، تجاه صحفيين روس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية عن "عملية" في مكتب "سبوتنيك" في باكو، ولا يزال مكتب التحرير منفصلاً عن موسكو، حيث لا يجيب الموظفون على مكالماتهم.
وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية في بيان لها: "تجري عملية في مكتب سبوتنيك أذربيجان في باكو".
وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية أنه بحسب معلوماتها، غادر موظفو السفارة الروسية في باكو إلى مكتب "سبوتنيك"، حيث تجري حاليًا "عملية خاصة".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأذربيجاني لدى موسكو على خلفية تصرفات باكو غير الودية
13:37 GMT
وأضافت أن الموظفين لا يستجيبون، ما يشير إلى أنهم محرومون من الوصول إلى الهاتف، ومن بينهم مواطنون روس.

وأوضح أحد موظفي "سبوتنيك" أن الشرطة استدعت جميع الإعلاميين الذين لم يكونوا موجودين في الموقع إلى المكتب.

وأفادت مصادر أن قوات الأمن الأذربيجانية طوقت المنطقة أمام المبنى.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.
الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"
قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو
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