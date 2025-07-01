https://sarabic.ae/20250701/روسيا-سيغودنيا-تعرب-عن-قلقها-من-احتجاز-صحفيي-سبوتنيك-في-باكو--1102245894.html

"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو

"روسيا سيغودنيا" تعرب عن قلقها من احتجاز صحفيي "سبوتنيك" في باكو

سبوتنيك عربي

أصدرت الخدمة الصحفية لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، بيانا بشأن احتجاز مديري وكالة "سبوتنيك أذربيجان" في باكو. 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T11:20+0000

2025-07-01T11:20+0000

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وجاء في البيان: تعرب "روسيا سيغودنيا" عن قلقها البالغ إزاء احتجاز مواطنين روسيين في باكو، يشغلان منصبي مديري وكالة "سبوتنيك أذربيجان" في باكو، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التحرير وهم مواطنون أذربيجانيون".وأضاف: "جميع هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وقد أدت إلى عرقلة عمل وكالة "سبوتنيك أذربيجان".وختم البيان :ندعو السلطات الأذربيجانية إلى إيجاد حل فوري لهذا الوضع غير المقبول وإطلاق سراح زملائنا".وقال كيسيلوف: "نحن نعتبر ما يحدث مع مكتبنا في باكو، ظلما. لم تكن هناك أي ادعاءات جوهرية بشأن العمل الصحفي لـ"سبوتنيك أذربيجان"، لا في السابق ولا الآن. لقد اتفقنا على تسوية الإجراءات الشكلية خلال زيارة ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، خلاف خلافوف، إلى موسكو في 8 أبريل (نيسان الماضي)، من خلال إبرام اتفاقية حكومية مشتركة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، عن "عملية في مكتب "سبوتنيك" في باكو. ولا يزال مكتب التحرير منقطعا عن التواصل مع موسكو، حيث لا يجيب موظفو المكتب على هواتفهم.وصرحت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في بيان لها: "تجري عملية في مكتب "سبوتنيك أذربيجان" في باكو".ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك أي حظر رسمي على عمل "سبوتنيك" في أذربيجان، وكان هناك طوال هذا الوقت حوار بناء بين مجموعات العمل التابعة لوزارتي خارجية البلدين حول موضوع حل الخلافات المحتملة.الخارجية الروسية تعبر عن قلقها لعدم تمكن دبلوماسييها في باكو من التواصل مع صحفيي "سبوتنيك"قوات الأمن الأذربيجانية تداهم مكتب "سبوتنيك" في باكو

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