تحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في مطار مقديشو
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورحادث تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا
© Sputnik . Michail Voskresenskiy/
تابعنا عبر
تحطمت مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، صباح اليوم الأربعاء، في مطار مقديشو الدولي أثناء محاولتها الهبوط قادمة من مطار بلي دوغلي العسكري في إقليم شبيلي السفلي.
يذكر أنه كان على متن المروحية المحطمة ثمانية أفراد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
27 ديسمبر 2022, 22:25 GMT
ولم تفصح السلطات الصومالية حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، إلا أنها أوضحت أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق.
من جانبه، أشار مدير هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم حسن، في حديث لوسائل الإعلام إلى أن الوضع تحت السيطرة وأن المدرج آمن ويعمل بكامل طاقته، موضحا أنه يمكن للطائرات الهبوط والإقلاع كالمعتاد.
ويتوقع أن تصدر الحكومة الفيدرالية وسلطات الطيران المزيد من التحديثات مع توافر المزيد من المعلومات حول سبب الحادث وحالة الأفراد الذين كانوا على متن المروحية المتحطمة.
من جانبه، أشار مدير هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم حسن، في حديث لوسائل الإعلام إلى أن الوضع تحت السيطرة وأن المدرج آمن ويعمل بكامل طاقته، موضحا أنه يمكن للطائرات الهبوط والإقلاع كالمعتاد.
ويتوقع أن تصدر الحكومة الفيدرالية وسلطات الطيران المزيد من التحديثات مع توافر المزيد من المعلومات حول سبب الحادث وحالة الأفراد الذين كانوا على متن المروحية المتحطمة.
وفي السياق نفسه، يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.