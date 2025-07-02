تحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في مطار مقديشو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة ودور مصر في حل الصراعات القائمة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250702/تحطم-مروحية-تابعة-لبعثة-الاتحاد-الأفريقي-في-مطار-مقديشو-1102285684.html
تحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في مطار مقديشو
تحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في مطار مقديشو
سبوتنيك عربي
تحطمت مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، صباح اليوم الأربعاء، في مطار مقديشو الدولي أثناء محاولتها الهبوط قادمة من مطار بلي دوغلي العسكري في إقليم... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T16:51+0000
2025-07-02T16:51+0000
الصومال
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102662/63/1026626384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0fbb71fd052bc917d99054e28270b52f.jpg
يذكر أنه كان على متن المروحية المحطمة ثمانية أفراد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.ولم تفصح السلطات الصومالية حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، إلا أنها أوضحت أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق.من جانبه، أشار مدير هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم حسن، في حديث لوسائل الإعلام إلى أن الوضع تحت السيطرة وأن المدرج آمن ويعمل بكامل طاقته، موضحا أنه يمكن للطائرات الهبوط والإقلاع كالمعتاد.ويتوقع أن تصدر الحكومة الفيدرالية وسلطات الطيران المزيد من التحديثات مع توافر المزيد من المعلومات حول سبب الحادث وحالة الأفراد الذين كانوا على متن المروحية المتحطمة.وفي السياق نفسه، يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20221227/الصومال-تعليق-الرحلات-الجوية-بمطار-مقديشو-الدولي-12-ساعة-الأربعاء-لأسباب-فنية-1071679241.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102662/63/1026626384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_20067c98a30fc9de4a9ad452b9b29b74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, العالم العربي, الأخبار
الصومال, العالم العربي, الأخبار

تحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في مطار مقديشو

16:51 GMT 02.07.2025
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورحادث تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا
حادث تحطم طائرة بوينغ الماليزية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحطمت مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، صباح اليوم الأربعاء، في مطار مقديشو الدولي أثناء محاولتها الهبوط قادمة من مطار بلي دوغلي العسكري في إقليم شبيلي السفلي.
يذكر أنه كان على متن المروحية المحطمة ثمانية أفراد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
الصومال... تعليق الرحلات الجوية في مطار مقديشو الدولي 12 ساعة غدا لأسباب فنية
27 ديسمبر 2022, 22:25 GMT
ولم تفصح السلطات الصومالية حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، إلا أنها أوضحت أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق.

من جانبه، أشار مدير هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم حسن، في حديث لوسائل الإعلام إلى أن الوضع تحت السيطرة وأن المدرج آمن ويعمل بكامل طاقته، موضحا أنه يمكن للطائرات الهبوط والإقلاع كالمعتاد.

ويتوقع أن تصدر الحكومة الفيدرالية وسلطات الطيران المزيد من التحديثات مع توافر المزيد من المعلومات حول سبب الحادث وحالة الأفراد الذين كانوا على متن المروحية المتحطمة.
وفي السياق نفسه، يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала