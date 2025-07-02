https://sarabic.ae/20250702/موسكو-ترد-على-تصريحات-روته-لافروف-لم-يعمل-عبثا-طوال-هذه-السنوات-إذ-أجبره-على-تذكر-المسيح--1102286364.html
موسكو ترد على تصريحات روته: لافروف لم يعمل عبثا طوال هذه السنوات إذ أجبره على تذكر المسيح
موسكو ترد على تصريحات روته: لافروف لم يعمل عبثا طوال هذه السنوات إذ أجبره على تذكر المسيح
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بشأن وزير الخارجية الروسية سيرغي... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لافروف لم يعمل عبثا طيلة هذه السنوات، إذ أنه أجبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على تذكر يسوع المسيح".وفي وقت سابق من اليوم، أدلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته بتصريحات مسيئة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وقال روته خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أنه كان وزيرا في روسيا منذ ميلاد المسيح، ومنذ ذلك الحين لم "يخرج منه أي كلام مفيد".لافروف: الغرب بدأ يدرك أنه لن يكون قادرا على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيالافروف: روسيا تفضل الدبلوماسية بما يخص الوضع حول أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250630/لافروف-الزيادة-الكارثية-في-الإنفاق-الدفاعي-لحلف-الناتو-ستؤدي-إلى-انهياره-1102201136.html
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موسكو ترد على تصريحات روته: لافروف لم يعمل عبثا طوال هذه السنوات إذ أجبره على تذكر المسيح
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بشأن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن "الوزير لم يعمل لسنوات عديدة عبثا، لأنه أجبر روته على تذكر يسوع المسيح".
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لافروف لم يعمل عبثا طيلة هذه السنوات، إذ أنه أجبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على تذكر يسوع المسيح".
وفي وقت سابق من اليوم، أدلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته بتصريحات مسيئة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال روته خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أنه كان وزيرا في روسيا منذ ميلاد المسيح، ومنذ ذلك الحين لم "يخرج منه أي كلام مفيد".